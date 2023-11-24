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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:02
Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші
Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:15
vitaliiangel копіювання можливе всього, але 1) не можна одразу скопіювати мікросхеми, потрібно поступово розвивати школу реаерс інженерії. Займає це десятки років. 2)Витрати на копіювання співставні з витратами на розробку .
Поки тільки в Китаю було досить часу і коштів
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Дюрі-бачі
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