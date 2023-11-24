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#<1 ... 15691570157115721573> Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:02 Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші



Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:15 vitaliiangel копіювання можливе всього, але

1) не можна одразу скопіювати мікросхеми, потрібно поступово розвивати школу реdерс інженерії. І починати копіювати з дротів, потім переходити на плати і транзистори і так поступово доходити до потрібного рівня. Займає це десятки років.

2)Витрати на копіювання співставні з витратами на розробку. Тобто це трильйони доларів з бюджету, як не дають результату одразу.

Поки тільки в Китаю було досить часу і коштів Дюрі-бачі

Повідомлень: 1832 З нами з: 29.07.22 Подякував: 312 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:43 vitaliiangel написав: Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші





Знову роблять з мухи слона (як в анекдоті про вчених і рак): якщо уважно почитати дослідження, то просто вчені ще раз довели очевидний факт: щастя не можливе без задоволення базових потреб, а гроші - найочевидніший засіб для їх задоволення. Тобто якщо недостатньо грошей, то ти гарантовано будеш нещасливий, але якщо є гроші, то після певного рівня вони дають змогу задовольнити всі потреби і тоді починають відігравати роль інші фактори. Здоров'я, безпека і т.д. дуже важливі, просто тих, хто не може їх забезпечити за гроші дуже мало в таких дослідженнях, щоб вплинути на результат. Знову роблять з мухи слона (як в анекдоті про вчених і рак): якщо уважно почитати дослідження, то просто вчені ще раз довели очевидний факт: щастя не можливе без задоволення базових потреб, а гроші - найочевидніший засіб для їх задоволення. Тобто якщо недостатньо грошей, то ти гарантовано будеш нещасливий, але якщо є гроші, то після певного рівня вони дають змогу задовольнити всі потреби і тоді починають відігравати роль інші фактори. Здоров'я, безпека і т.д. дуже важливі, просто тих, хто не може їх забезпечити за гроші дуже мало в таких дослідженнях, щоб вплинути на результат. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 лис, 2023 09:44, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1832 З нами з: 29.07.22 Подякував: 312 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:44 Дюрі-бачі Современная технология Epson Micro Piezo позволяет ежесекундно и с высочайшей точностью позиционировать на носителе до 43 000 чернильных капель. скопируйте. То что можно скопировать, Китай давно скопировал. У меня в авто ТНВД Бош. Любые запчасти можно найти от сторонних производителей. А тнвд нет, либо новый либо восстановленный оригинал. Эта же модель тнвд ставится на многие марки авто, потенциально рынок большой, но не копируют. скопируйте. То что можно скопировать, Китай давно скопировал. У меня в авто ТНВД Бош. Любые запчасти можно найти от сторонних производителей. А тнвд нет, либо новый либо восстановленный оригинал. Эта же модель тнвд ставится на многие марки авто, потенциально рынок большой, но не копируют. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:45 vitaliiangel дайте 20 років і трильйон доларів. Не копіюють такі технології не тому, що це неможливо, а тому, що це економічно невигідно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1832 З нами з: 29.07.22 Подякував: 312 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:50 Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:56 vitaliiangel написав: Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги.

Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏

Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. Bolt Повідомлень: 2542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:03 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.

От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають. От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1832 З нами з: 29.07.22 Подякував: 312 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:13



Технологию струйной печати Эпсон не скопировал до сих пор никто. Есть другая технология от НР и Canon, которые изобрели велосипед заново, но Эпсон они скопировать не смогли. Bolt написав: если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой украсть/перекупить уникального инженера можно, скопировать его творенье в большинстве случаях нельзя. Внешне оно может быть похоже, состоять из тех же деталей, так же красиво блестеть, но работать не будет. интересное наблюдение. ЛАД и Дюрі-бачі оба не считают психологию наукой. И в то же время они считают, что придумал и создал один организм, то может скопировать другой, напрочь отрицая что бывает уникальный способ мышления, который скопировать нельзя. И если такой человек станет инженером и придумает технологию, фиг вы её скопируете.Технологию струйной печати Эпсон не скопировал до сих пор никто. Есть другая технология от НР и Canon, которые изобрели велосипед заново, но Эпсон они скопировать не смогли.украсть/перекупить уникального инженера можно, скопировать его творенье в большинстве случаях нельзя. Внешне оно может быть похоже, состоять из тех же деталей, так же красиво блестеть, но работать не будет. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 10:43, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:18 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.

От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають. От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають.

Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців. Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців. Bolt Повідомлень: 2542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15691570157115721573> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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