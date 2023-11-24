|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:02
Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші
Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20692
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2310 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:15
vitaliiangel копіювання можливе всього, але
1) не можна одразу скопіювати мікросхеми, потрібно поступово розвивати школу реdерс інженерії. І починати копіювати з дротів, потім переходити на плати і транзистори і так поступово доходити до потрібного рівня. Займає це десятки років.
2)Витрати на копіювання співставні з витратами на розробку. Тобто це трильйони доларів з бюджету, як не дають результату одразу.
Поки тільки в Китаю було досить часу і коштів
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:43
vitaliiangel написав:
Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші
Знову роблять з мухи слона (як в анекдоті про вчених і рак): якщо уважно почитати дослідження, то просто вчені ще раз довели очевидний факт: щастя не можливе без задоволення базових потреб, а гроші - найочевидніший засіб для їх задоволення. Тобто якщо недостатньо грошей, то ти гарантовано будеш нещасливий, але якщо є гроші, то після певного рівня вони дають змогу задовольнити всі потреби і тоді починають відігравати роль інші фактори. Здоров'я, безпека і т.д. дуже важливі, просто тих, хто не може їх забезпечити за гроші дуже мало в таких дослідженнях, щоб вплинути на результат.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 24 лис, 2023 09:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:44
Дюрі-бачі
Современная технология Epson Micro Piezo позволяет ежесекундно и с высочайшей точностью позиционировать на носителе до 43 000 чернильных капель.
скопируйте. То что можно скопировать, Китай давно скопировал. У меня в авто ТНВД Бош. Любые запчасти можно найти от сторонних производителей. А тнвд нет, либо новый либо восстановленный оригинал. Эта же модель тнвд ставится на многие марки авто, потенциально рынок большой, но не копируют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 лис, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20692
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2310 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:45
vitaliiangel дайте 20 років і трильйон доларів. Не копіюють такі технології не тому, що це неможливо, а тому, що це економічно невигідно.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:50
Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20692
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2310 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:56
vitaliiangel написав:Дюрі-бачі
у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги.
Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏
Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2542
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:03
Bolt написав:
Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.
От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:13
интересное наблюдение. ЛАД и Дюрі-бачі оба не считают психологию наукой. И в то же время они считают, что придумал и создал один организм, то может скопировать другой, напрочь отрицая что бывает уникальный способ мышления, который скопировать нельзя. И если такой человек станет инженером и придумает технологию, фиг вы её скопируете.
Технологию струйной печати Эпсон не скопировал до сих пор никто. Есть другая технология от НР и Canon, которые изобрели велосипед заново, но Эпсон они скопировать не смогли.
Bolt написав:
если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой
украсть/перекупить уникального инженера можно, скопировать его творенье в большинстве случаях нельзя. Внешне оно может быть похоже, состоять из тех же деталей, так же красиво блестеть, но работать не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 лис, 2023 10:43, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20692
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2310 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:18
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.
От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають.
Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2542
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Bolt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|