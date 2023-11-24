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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:02

Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші

Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:15

vitaliiangel копіювання можливе всього, але
1) не можна одразу скопіювати мікросхеми, потрібно поступово розвивати школу реdерс інженерії. І починати копіювати з дротів, потім переходити на плати і транзистори і так поступово доходити до потрібного рівня. Займає це десятки років.
2)Витрати на копіювання співставні з витратами на розробку. Тобто це трильйони доларів з бюджету, як не дають результату одразу.
Поки тільки в Китаю було досить часу і коштів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:43

  vitaliiangel написав:
Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші


Знову роблять з мухи слона (як в анекдоті про вчених і рак): якщо уважно почитати дослідження, то просто вчені ще раз довели очевидний факт: щастя не можливе без задоволення базових потреб, а гроші - найочевидніший засіб для їх задоволення. Тобто якщо недостатньо грошей, то ти гарантовано будеш нещасливий, але якщо є гроші, то після певного рівня вони дають змогу задовольнити всі потреби і тоді починають відігравати роль інші фактори. Здоров'я, безпека і т.д. дуже важливі, просто тих, хто не може їх забезпечити за гроші дуже мало в таких дослідженнях, щоб вплинути на результат.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 лис, 2023 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:44

Дюрі-бачі
Современная технология Epson Micro Piezo позволяет ежесекундно и с высочайшей точностью позиционировать на носителе до 43 000 чернильных капель.
скопируйте. То что можно скопировать, Китай давно скопировал. У меня в авто ТНВД Бош. Любые запчасти можно найти от сторонних производителей. А тнвд нет, либо новый либо восстановленный оригинал. Эта же модель тнвд ставится на многие марки авто, потенциально рынок большой, но не копируют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:45

vitaliiangel дайте 20 років і трильйон доларів. Не копіюють такі технології не тому, що це неможливо, а тому, що це економічно невигідно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:50

Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:56

  vitaliiangel написав:Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги.

Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏
Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.

От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:13

интересное наблюдение. ЛАД и Дюрі-бачі оба не считают психологию наукой. И в то же время они считают, что придумал и создал один организм, то может скопировать другой, напрочь отрицая что бывает уникальный способ мышления, который скопировать нельзя. И если такой человек станет инженером и придумает технологию, фиг вы её скопируете.

Технологию струйной печати Эпсон не скопировал до сих пор никто. Есть другая технология от НР и Canon, которые изобрели велосипед заново, но Эпсон они скопировать не смогли.
  Bolt написав:если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой
украсть/перекупить уникального инженера можно, скопировать его творенье в большинстве случаях нельзя. Внешне оно может быть похоже, состоять из тех же деталей, так же красиво блестеть, но работать не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:18

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.

От Іран пробує заманити спеціалістів по ядерній зброї, але чомусь вони раптово вмирають.

Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців.
Bolt
 
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