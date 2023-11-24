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#<1 ... 1570157115721573> Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:23 Bolt написав: Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців. Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців. кто нибудь в мире скопировал процессоры Intel ? создали другие (со своими инструкциями), а скопировать Intel не смогли. Было всего несколько производителей HDD, а SSD делают все кому не лень, каких только марок я не встречал. Там где нужны серьёзные технологии, желающих их скопировать не находится. кто нибудь в мире скопировал процессоры Intel ? создали другие (со своими инструкциями), а скопировать Intel не смогли. Было всего несколько производителей HDD, а SSD делают все кому не лень, каких только марок я не встречал. Там где нужны серьёзные технологии, желающих их скопировать не находится. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 10:26, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:24 vitaliiangel написав: интересное наблюдение. ЛАД и Дюрі-бачі оба не считают психологию наукой. И в то же время они считают, что придумал и создал один организм, то может скопировать другой, напрочь отрицая что бывает уникальный способ мышления, который скопировать нельзя. И если такой человек станет инженером и придумает технологию, фиг вы её скопируете.



Технологию струйной печати Эпсон не скопировал до сих пор никто. Есть другая технология от НР и Canon, которые изобрели велосипед заново, но Эпсон они скопировать не смогли. Bolt написав: если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой украсть/перекупить уникального инженера можно, скопировать его творенье в большинстве случаях нельзя. Внешне оно может быть похоже, состоять из тех же деталей,ми так же блестеть, но работать не будет. интересное наблюдение. ЛАД и Дюрі-бачі оба не считают психологию наукой. И в то же время они считают, что придумал и создал один организм, то может скопировать другой, напрочь отрицая что бывает уникальный способ мышления, который скопировать нельзя. И если такой человек станет инженером и придумает технологию, фиг вы её скопируете.Технологию струйной печати Эпсон не скопировал до сих пор никто. Есть другая технология от НР и Canon, которые изобрели велосипед заново, но Эпсон они скопировать не смогли.украсть/перекупить уникального инженера можно, скопировать его творенье в большинстве случаях нельзя. Внешне оно может быть похоже, состоять из тех же деталей,ми так же блестеть, но работать не будет.

Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?!

Пы.Сы.Недавно порозпихивали в калитку рекламу услуг компьютерного мастера, листочки А4 в файликах. Как оказалась реклама была напечатана на струйнике, и даже файлик не помог, что она на половину от влаги порасползалась. Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?!Пы.Сы.Недавно порозпихивали в калитку рекламу услуг компьютерного мастера, листочки А4 в файликах. Как оказалась реклама была напечатана на струйнике, и даже файлик не помог, что она на половину от влаги порасползалась. Bolt Повідомлень: 2542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:27 Bolt написав: Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?! Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?! у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже. Bolt написав: она на половину от влаги порасползалась. она на половину от влаги порасползалась. для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали?

https://photoboom.kiev.ua/uk-ua/fotobumaga/strujnij/

самая популярная марка LOMOND

помимо бумаги чернила бывают водорастворимые, пигментные, сольвентные и сублимационные. Пигментные и сольвентные - устойчивые к влажной среде. у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже.для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали?самая популярная марка LOMONDпомимо бумаги чернила бывают водорастворимые, пигментные, сольвентные и сублимационные. Пигментные и сольвентные - устойчивые к влажной среде. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 11:22, всього редагувалось 4 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:33 vitaliiangel написав: Bolt написав: Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?! Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?! у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже. Bolt написав: она на половину от влаги порасползалась. она на половину от влаги порасползалась. для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали?

https://photoboom.kiev.ua/uk-ua/fotobumaga/strujnij/ у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже.для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали?

ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. Bolt Повідомлень: 2542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:34 Bolt написав: ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.

чернила на основе растворителя (сольвента). Благодаря способности сольвента «расплавлять» верхний слой, красящий пигмент доставляется в глубину материала, надежно закрепляясь там после испарения растворителя.



Печать сольвентными чернилами позволяет получать изображения, устойчивые к негативному воздействию погодных условий — прямых солнечных лучей, дождей и снегопадов. Поэтому технология сольвентной печати используется в наружной рекламе для производства баннеров, билбордов, ситилайтов, брендмауэров и т.д. Недостаток сольвента заключается в резком запахе, что нежелательно для интерьерной печати. с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:44 vitaliiangel написав: Bolt написав: ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент. с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.

Сольвент?! Это растворитель для красок?!

У кого, что под рукой есть, тот то и использует. Сольвент?! Это растворитель для красок?!У кого, что под рукой есть, тот то и использует. Bolt Повідомлень: 2542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:45 Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав: ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать. с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент. с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.

Сольвент?! Это растворитель для красок?!

У кого, что под рукой есть, тот то и использует. Сольвент?! Это растворитель для красок?!У кого, что под рукой есть, тот то и использует.

в рекламный бизнес вас бы не взяли) там на каждую ситуацию своя технология. например

Чернила для сублимации вместе с красителями переходят в газообразное агрегатное состояние и проникают в полиэфирное покрытие рекламного носителя. помните в 90е продавались картинки на пергаменте, которые потом утюгом переносили на одежду? технология до сих пор жива и при наличии струйника стоит 5 копеек



https://fotoink.com.ua/chernila-dlya-sublimacii/



только для переноса картинки нужна сублимационная бумага (слышали про такую?) https://fotoink.com.ua/sublimatsionnaya-bumaga/ она похожа на пергамент для выпечки, к которой ничего не липнет. И при нагреве картинка через газообразное состояние с этой бумаги переходит на другую поверхность (ткань, керамика, металл).



это дело копируется кем угодно, потому что технология не сложная. в рекламный бизнес вас бы не взяли) там на каждую ситуацию своя технология. напримерпомните в 90е продавались картинки на пергаменте, которые потом утюгом переносили на одежду? технология до сих пор жива и при наличии струйника стоит 5 копеектолько для переноса картинки нужна сублимационная бумага (слышали про такую?)она похожа на пергамент для выпечки, к которой ничего не липнет. И при нагреве картинка через газообразное состояние с этой бумаги переходит на другую поверхность (ткань, керамика, металл).это дело копируется кем угодно, потому что технология не сложная. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 11:06, всього редагувалось 6 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:49 shapo написав: Shaman написав: Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?



А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять



А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.



З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблятьА от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас

Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково

Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.

В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаковоВо-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен

всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.



тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.



й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.



й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.



я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло Shaman

Повідомлень: 4714 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:51 vitaliiangel написав: Bolt написав: Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців. Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців. кто нибудь в мире скопировал процессоры Intel ? создали другие (со своими инструкциями), а скопировать Intel не смогли. Было всего несколько производителей HDD, а SSD делают все кому не лень, каких только марок я не встречал. Там где нужны серьёзные технологии, желающих их скопировать не находится. кто нибудь в мире скопировал процессоры Intel ? создали другие (со своими инструкциями), а скопировать Intel не смогли. Было всего несколько производителей HDD, а SSD делают все кому не лень, каких только марок я не встречал. Там где нужны серьёзные технологии, желающих их скопировать не находится.

якраз 286 та 386 срср ще скопіював. а от на pentiumах вже зламався якраз 286 та 386 срср ще скопіював. а от на pentiumах вже зламався Shaman

Повідомлень: 4714 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:58 Shaman написав: якраз 286 та 386 срср ще скопіював. якраз 286 та 386 срср ще скопіював. я про современные говорил



газ-63, и его дальнейшее развитие в ввиде газ-66 и нынешнего садко, это додж 3/4 в длиннобазном его исполнении, вплоть до того, что реставрирующие доджи используют детали например мостов от 66-го. я про современные говорилгаз-63, и его дальнейшее развитие в ввиде газ-66 и нынешнего садко, это додж 3/4 в длиннобазном его исполнении, вплоть до того, что реставрирующие доджи используют детали например мостов от 66-го. vitaliiangel

Повідомлень: 20692 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1570157115721573> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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