Shaman написав:shapo написав:Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?
А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять
А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.
З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас
Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково
Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.
В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен
всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.
тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.
й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.
й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.
я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло
Во-первых,для того чтобы быть цеховиком в СССР нужно было обладать неплохими мозгами,знать как работает система и ,конечно,долей смелости,а вовсе не упахиваться по 10-13 часов. Кроме того, научная и преподавательская публика жили очень неплохо,например,профессор с хозтемой в вузе поднимал в конце 70-х до 800руб при зарплате инженера 120.
Во-вторых,видимо,вы везде в этом мире были кроме Австралии где не только обсуждать строй,но вообще говорить о политике считается неприличным.
Что касается BLM и цвета кожи при которых самым бесправным существом оказывается белый мужчина назову совсем недавно поднявшуюся волну современного антисемитизма от трущоб до кампусов США и Европы не говоря о мусульманских странах. Если это не лицемерие лить слезы по бедным палестинцам и обвинять Израиль в геноциде и апартеиде,то что?
А как же борьба с климатом и прочие лозунги? Чем это так сильно отличается от борьбы за мир в СССР?
Ну и,конечно,навешивание ярлыков которые вы только что продемонстрировали это точно не совок.
Рассказы про свободное предпринимательство это из области трудов марксового "Капитала" о разделении и борьбы классов. Где вы видели такие государства где нет вмешательства,протекционизма,явного и скрытого?