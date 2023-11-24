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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1570157115721573>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:27

  Bolt написав:Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?!
у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже.
  Bolt написав:она на половину от влаги порасползалась.
для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали?
https://photoboom.kiev.ua/uk-ua/fotobumaga/strujnij/
самая популярная марка LOMOND
помимо бумаги чернила бывают водорастворимые, пигментные, сольвентные и сублимационные. Пигментные и сольвентные - устойчивые к влажной среде.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 11:22, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:33

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?!
у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже.
  Bolt написав:она на половину от влаги порасползалась.
для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали?
https://photoboom.kiev.ua/uk-ua/fotobumaga/strujnij/

ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:34

  Bolt написав:ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.
чернила на основе растворителя (сольвента). Благодаря способности сольвента «расплавлять» верхний слой, красящий пигмент доставляется в глубину материала, надежно закрепляясь там после испарения растворителя.

Печать сольвентными чернилами позволяет получать изображения, устойчивые к негативному воздействию погодных условий — прямых солнечных лучей, дождей и снегопадов. Поэтому технология сольвентной печати используется в наружной рекламе для производства баннеров, билбордов, ситилайтов, брендмауэров и т.д. Недостаток сольвента заключается в резком запахе, что нежелательно для интерьерной печати.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:44

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.

Сольвент?! Это растворитель для красок?!
У кого, что под рукой есть, тот то и использует.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:45

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.

Сольвент?! Это растворитель для красок?!
У кого, что под рукой есть, тот то и использует.

в рекламный бизнес вас бы не взяли) там на каждую ситуацию своя технология. например
Чернила для сублимации вместе с красителями переходят в газообразное агрегатное состояние и проникают в полиэфирное покрытие рекламного носителя.
помните в 90е продавались картинки на пергаменте, которые потом утюгом переносили на одежду? технология до сих пор жива и при наличии струйника стоит 5 копеек

https://fotoink.com.ua/chernila-dlya-sublimacii/

только для переноса картинки нужна сублимационная бумага (слышали про такую?) https://fotoink.com.ua/sublimatsionnaya-bumaga/ она похожа на пергамент для выпечки, к которой ничего не липнет. И при нагреве картинка через газообразное состояние с этой бумаги переходит на другую поверхность (ткань, керамика, металл). Прикольно другое сублимационная бумага ... многоразовая. На одном и том же участке можно печатать разные картинки, после переноса. Пока жировой слой не исчезнет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 12:42, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:49

  shapo написав:
  Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?

А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять :D

А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.

З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас ;)

Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково
Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.
В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен

всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.

тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.

й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.

й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.

я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:51

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців.
кто нибудь в мире скопировал процессоры Intel ? создали другие (со своими инструкциями), а скопировать Intel не смогли. Было всего несколько производителей HDD, а SSD делают все кому не лень, каких только марок я не встречал. Там где нужны серьёзные технологии, желающих их скопировать не находится.

якраз 286 та 386 срср ще скопіював. а от на pentiumах вже зламався :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:58

  Shaman написав:якраз 286 та 386 срср ще скопіював.
я про современные Intel говорил и не только про рашу, никто не скопировал. Аналогичные есть, копий нет. :D

газ-63, и его дальнейшее развитие в ввиде газ-66 и нынешнего садко, это додж 3/4 в длиннобазном его исполнении, вплоть до того, что реставрирующие доджи используют детали например мостов от 66-го.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:04

  Shaman написав:
  shapo написав:
  Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?

А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять :D

А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.

З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас ;)

Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково
Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.
В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен

всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.

тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.

й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.

й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.

я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло 8)


Во-первых,для того чтобы быть цеховиком в СССР нужно было обладать неплохими мозгами,знать как работает система и ,конечно,долей смелости,а вовсе не упахиваться по 10-13 часов. Кроме того, научная и преподавательская публика жили очень неплохо,например,профессор с хозтемой в вузе поднимал в конце 70-х до 800руб при зарплате инженера 120.
Во-вторых,видимо,вы везде в этом мире были кроме Австралии где не только обсуждать строй,но вообще говорить о политике считается неприличным.
Что касается BLM и цвета кожи при которых самым бесправным существом оказывается белый мужчина назову совсем недавно поднявшуюся волну современного антисемитизма от трущоб до кампусов США и Европы не говоря о мусульманских странах. Если это не лицемерие лить слезы по бедным палестинцам и обвинять Израиль в геноциде и апартеиде,то что?
А как же борьба с климатом и прочие лозунги? Чем это так сильно отличается от борьбы за мир в СССР?
Ну и,конечно,навешивание ярлыков которые вы только что продемонстрировали это точно не совок.
Рассказы про свободное предпринимательство это из области трудов марксового "Капитала" о разделении и борьбы классов. Где вы видели такие государства где нет вмешательства,протекционизма,явного и скрытого?
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:25

  Shaman написав:
  shapo написав:
  Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?

А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять :D

А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.

З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас ;)

Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково
Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.
В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен

всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.

тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.

й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.

й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.

я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло 8)

Нинішню владу по лицимірству, навіть Брежнєву важко було би перевершити.
Bolt
 
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