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Bolt написав:Может эта технология струйной печати уже нафиг никому не нужна?!
у вас есть другая для офисной фотопечати или сублимации? в любом случае, когда она появилась, была очень востребована. И всё равно не скопировали. Создали другие. Хуже и дороже.
Bolt написав:она на половину от влаги порасползалась.
для струйной печати нужна спец. бумага с разными слоями. Вы не знали? https://photoboom.kiev.ua/uk-ua/fotobumaga/strujnij/ самая популярная марка LOMOND помимо бумаги чернила бывают водорастворимые, пигментные, сольвентные и сублимационные. Пигментные и сольвентные - устойчивые к влажной среде.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 11:22, всього редагувалось 4 разів.
Bolt написав:ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.
чернила на основе растворителя (сольвента). Благодаря способности сольвента «расплавлять» верхний слой, красящий пигмент доставляется в глубину материала, надежно закрепляясь там после испарения растворителя.
Печать сольвентными чернилами позволяет получать изображения, устойчивые к негативному воздействию погодных условий — прямых солнечных лучей, дождей и снегопадов. Поэтому технология сольвентной печати используется в наружной рекламе для производства баннеров, билбордов, ситилайтов, брендмауэров и т.д. Недостаток сольвента заключается в резком запахе, что нежелательно для интерьерной печати.
Bolt написав:ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.
Сольвент?! Это растворитель для красок?! У кого, что под рукой есть, тот то и использует.
Bolt написав:ХЗ. Но краской на обычной офисной можно печатать.
с каким разрешением? 2880 на 1440 точек на дюйм на обычной бумаге превратятся в 280*144 . это как крутую видеокарту подключить к ЭЛТ монитору. В теории работать будет, но "шото не то" как и ваша потёкшая реклама. Для рекламы струйную печать не используют, для этого есть сольвент.
Сольвент?! Это растворитель для красок?! У кого, что под рукой есть, тот то и использует.
в рекламный бизнес вас бы не взяли) там на каждую ситуацию своя технология. например
Чернила для сублимации вместе с красителями переходят в газообразное агрегатное состояние и проникают в полиэфирное покрытие рекламного носителя.
помните в 90е продавались картинки на пергаменте, которые потом утюгом переносили на одежду? технология до сих пор жива и при наличии струйника стоит 5 копеек
только для переноса картинки нужна сублимационная бумага (слышали про такую?) https://fotoink.com.ua/sublimatsionnaya-bumaga/ она похожа на пергамент для выпечки, к которой ничего не липнет. И при нагреве картинка через газообразное состояние с этой бумаги переходит на другую поверхность (ткань, керамика, металл). Прикольно другое сублимационная бумага ... многоразовая. На одном и том же участке можно печатать разные картинки, после переноса. Пока жировой слой не исчезнет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 12:42, всього редагувалось 9 разів.
Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?
А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять
А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.
З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас
Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки. В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен
всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.
тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.
й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.
й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.
я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло
Bolt написав:Тим не менше у радянського союзу, свого часу, вдалося скопипиζдити, свого часу, ядерну зброю у американців.
кто нибудь в мире скопировал процессоры Intel ? создали другие (со своими инструкциями), а скопировать Intel не смогли. Было всего несколько производителей HDD, а SSD делают все кому не лень, каких только марок я не встречал. Там где нужны серьёзные технологии, желающих их скопировать не находится.
якраз 286 та 386 срср ще скопіював. а от на pentiumах вже зламався
Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?
А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять
А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.
З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас
Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки. В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен
всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.
тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.
й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.
й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.
я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло
Во-первых,для того чтобы быть цеховиком в СССР нужно было обладать неплохими мозгами,знать как работает система и ,конечно,долей смелости,а вовсе не упахиваться по 10-13 часов. Кроме того, научная и преподавательская публика жили очень неплохо,например,профессор с хозтемой в вузе поднимал в конце 70-х до 800руб при зарплате инженера 120. Во-вторых,видимо,вы везде в этом мире были кроме Австралии где не только обсуждать строй,но вообще говорить о политике считается неприличным. Что касается BLM и цвета кожи при которых самым бесправным существом оказывается белый мужчина назову совсем недавно поднявшуюся волну современного антисемитизма от трущоб до кампусов США и Европы не говоря о мусульманских странах. Если это не лицемерие лить слезы по бедным палестинцам и обвинять Израиль в геноциде и апартеиде,то что? А как же борьба с климатом и прочие лозунги? Чем это так сильно отличается от борьбы за мир в СССР? Ну и,конечно,навешивание ярлыков которые вы только что продемонстрировали это точно не совок. Рассказы про свободное предпринимательство это из области трудов марксового "Капитала" о разделении и борьбы классов. Где вы видели такие государства где нет вмешательства,протекционизма,явного и скрытого?
Shaman написав:Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?
А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять
А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.
З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас
Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки. В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен
всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.
тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.
й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.
й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.
я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло
Нинішню владу по лицимірству, навіть Брежнєву важко було би перевершити.