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#<1 ... 1570157115721573 Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:26 Bolt написав: Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. ага раша не хочет. даже Жерар Депардьё из рашкостана сбежал. Вот так все мечтают стать рабом у диктатора. Вы же понимаете "переехать" означает билет в 1 конец? куй вам дадут остаться живым, если что то пойдёт не так.



Дюрі-бачі вы поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет? ага раша не хочет. даже Жерар Депардьё из рашкостана сбежал. Вот так все мечтают стать рабом у диктатора. Вы же понимаете "переехать" означает билет в 1 конец? куй вам дадут остаться живым, если что то пойдёт не так.вы поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет? Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20696 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2311 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:33 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: А зараз і з блатом ненамутиш певні речі, якщо не входиш в певну касту людей.

Як зараз зараз заробляють не тільки ІТ шники, чудово бачу на прикладі малого, коли вчмтельці за 2-х годинне навчання з української плачу 500грн, а математичка взагалі бере 300 за півтори години, але занятя з двома дітьми, тобто 400 грн/год в неї получається. Тобто не знаю яка в них так завантажені ТБ, але якщо прикинутм, то думаю з дві вчительскі зарплати в місяць додатково, ще виходить. А зараз і з блатом ненамутиш певні речі, якщо не входиш в певну касту людей.Як зараз зараз заробляють не тільки ІТ шники, чудово бачу на прикладі малого, коли вчмтельці за 2-х годинне навчання з української плачу 500грн, а математичка взагалі бере 300 за півтори години, але занятя з двома дітьми, тобто 400 грн/год в неї получається. Тобто не знаю яка в них так завантажені ТБ, але якщо прикинутм, то думаю з дві вчительскі зарплати в місяць додатково, ще виходить.

Це ще дуже дешево. Бо при підготовці до ЗНО викладачі ВНЗ зазвичай від 20 дол/год беруть Це ще дуже дешево. Бо при підготовці до ЗНО викладачі ВНЗ зазвичай від 20 дол/год беруть Denik Повідомлень: 2655 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:11 shapo написав: Shaman написав: всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.



тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.



й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.



й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.



я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло



Во-первых,для того чтобы быть цеховиком в СССР нужно было обладать неплохими мозгами,знать как работает система и ,конечно,долей смелости,а вовсе не упахиваться по 10-13 часов. Кроме того, научная и преподавательская публика жили очень неплохо,например,профессор с хозтемой в вузе поднимал в конце 70-х до 800руб при зарплате инженера 120.

Во-вторых,видимо,вы везде в этом мире были кроме Австралии где не только обсуждать строй,но вообще говорить о политике считается неприличным.

Что касается BLM и цвета кожи при которых самым бесправным существом оказывается белый мужчина назову совсем недавно поднявшуюся волну современного антисемитизма от трущоб до кампусов США и Европы не говоря о мусульманских странах. Если это не лицемерие лить слезы по бедным палестинцам и обвинять Израиль в геноциде и апартеиде,то что?

А как же борьба с климатом и прочие лозунги? Чем это так сильно отличается от борьбы за мир в СССР?

Ну и,конечно,навешивание ярлыков которые вы только что продемонстрировали это точно не совок.

Рассказы про свободное предпринимательство это из области трудов марксового "Капитала" о разделении и борьбы классов. Где вы видели такие государства где нет вмешательства,протекционизма,явного и скрытого? Во-первых,для того чтобы быть цеховиком в СССР нужно было обладать неплохими мозгами,знать как работает система и ,конечно,долей смелости,а вовсе не упахиваться по 10-13 часов. Кроме того, научная и преподавательская публика жили очень неплохо,например,профессор с хозтемой в вузе поднимал в конце 70-х до 800руб при зарплате инженера 120.Во-вторых,видимо,вы везде в этом мире были кроме Австралии где не только обсуждать строй,но вообще говорить о политике считается неприличным.Что касается BLM и цвета кожи при которых самым бесправным существом оказывается белый мужчина назову совсем недавно поднявшуюся волну современного антисемитизма от трущоб до кампусов США и Европы не говоря о мусульманских странах. Если это не лицемерие лить слезы по бедным палестинцам и обвинять Израиль в геноциде и апартеиде,то что?А как же борьба с климатом и прочие лозунги? Чем это так сильно отличается от борьбы за мир в СССР?Ну и,конечно,навешивание ярлыков которые вы только что продемонстрировали это точно не совок.Рассказы про свободное предпринимательство это из области трудов марксового "Капитала" о разделении и борьбы классов. Где вы видели такие государства где нет вмешательства,протекционизма,явного и скрытого?

як багато всього намішано. я зрозумів, срср був такий же як й інші країни. але чомусь помер. й його послідовниця Раша теж додихає.



у світі все однаково, але чомусь одні країни розвиваються, а інші жебрають. тоді думайте, чому ж так. а зрозумів - світом правлять - хто? масони, рептілоїди?



а щоб бути цеховиком - розум не в першу чергу й не в другу.



рівень держави в економіці зовсім різний. й головне принципи, на яких держава втручається. наразі на прикладі Китаю дивимося, до чого призведе втручання держави (спойлер - до занепаду) як багато всього намішано. я зрозумів, срср був такий же як й інші країни. але чомусь помер.й його послідовниця Раша теж додихає.у світі все однаково, але чомусь одні країни розвиваються, а інші жебрають. тоді думайте, чому ж так. а зрозумів - світом правлять - хто? масони, рептілоїди?а щоб бути цеховиком - розум не в першу чергу й не в другу.рівень держави в економіці зовсім різний. й головне принципи, на яких держава втручається. наразі на прикладі Китаю дивимося, до чого призведе втручання держави (спойлер - до занепаду) Shaman

Повідомлень: 4716 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:32 Еміграція, заробітчанство...



Ну що ж, все як має бути: комусь йти на дно, переміщуючись в Тавду, Мурманськ, Воркуту або Магнітогорськ. Так вже чи доля вирішила, чи циганка нагадала, чи власний мозок напророчив.



А хтось весь час іде вперед та в гору.

Сьогодні з 18-00 у виставковій залі Музею Пікассо в Барселоні відкриється виставка-презентація робіт наших українців, які вже десь 10 років живуть та працюють в США. https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu



Від мого готеля в Барселоні - пішки хвилин 30. Не встиг прокласти маршрут - як приходить повідомлення від мого колишнього підлеглого - він в Нью-Йорку - получається сусід rjkz - приймає участь в святкуванні "Дня подяки". Там це - неймовірне свято. Люди висловлюють подяку своїм рідним: своїм друзям, колегам по роботі: за дружбу, за любов, за підтримку...

"У сусіда хата горить" - то не подяка. Таке в Нью-Йрку не святкують.



Хм, Максим в Нью Йорку... Хтось би сказав, що неочікувано, а я - знаючи Максима - скажу, що очікувано: хлопець мудрий, активний, працьовитий, умілий.

Колись - звичайна школа номер 2 - вулиця Каверіна - мала назву на честь Веніаміна - сина Абеля Абрамовича Зильбера і його жінки — уродженої Ханы Гіршевны Дессон - зараз вулиця професора Герасюти - українського конструктора-ракетобудівельника - робітничий район міста - неподалік від помешкання барабашов'a.

Потім - непоганий - а зараз на жаль занедбаний університет...

Технічна спеціальність: в дипломі є слово "інженер"...

Але встиг закінчити до того, як почали "навчання" в он-лайн режимі та основним контингентом студентів стали чоловіки, яким 40+...

В 2017 році оженився. Вже сину майже 5 років...

Жінка працює в Нью-Йорку. permanent_new_york

У рекламі написано:

Перманентный макияж

⭐️Наращивание ресниц

🔸Пудровые брови

🔸Межресничка/ стрелка

🔸Губы

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📞+1(347)397-хххх



Ну що ж: все як має бути...

Я відверто радий за Максима...

Не чекав 128 років безкоштовну квартиру від профспілкового комітету. Живе в Брукліні.

Еміграція, одначе. Заробітчанство... Ну що ж, все як має бути: комусь йти на дно, переміщуючись в Тавду, Мурманськ, Воркуту або Магнітогорськ. Так вже чи доля вирішила, чи циганка нагадала, чи власний мозок напророчив.А хтось весь час іде вперед та в гору.Сьогодні з 18-00 у виставковій залі Музею Пікассо в Барселоні відкриється виставка-презентація робіт наших українців, які вже десь 10 років живуть та працюють в США.Від мого готеля в Барселоні - пішки хвилин 30. Не встиг прокласти маршрут - як приходить повідомлення від мого колишнього підлеглого - він в Нью-Йорку - получається сусід- приймає участь в святкуванні "Дня подяки". Там це - неймовірне свято. Люди висловлюють подяку своїм рідним: своїм друзям, колегам по роботі: за дружбу, за любов, за підтримку..."У сусіда хата горить" - то не подяка. Таке в Нью-Йрку не святкують.Хм, Максим в Нью Йорку... Хтось би сказав, що неочікувано, а я - знаючи Максима - скажу, що очікувано: хлопець мудрий, активний, працьовитий, умілий.Колись - звичайна школа номер 2 - вулиця Каверіна - мала назву на честь Веніаміна - сина Абеля Абрамовича Зильбера і його жінки — уродженої Ханы Гіршевны Дессон - зараз вулиця професора Герасюти -конструктора-ракетобудівельника - робітничий район міста - неподалік від помешкання'a.Потім - непоганий - а зараз на жаль занедбаний університет...Технічна спеціальність: в дипломі є слово "інженер"...Але встиг закінчити до того, як почали "навчання" в он-лайн режимі та основним контингентом студентів стали чоловіки, яким 40+...В 2017 році оженився. Вже сину майже 5 років...Жінка працює в Нью-Йорку. permanent_new_yorkУ рекламі написано:Перманентный макияж⭐️Наращивание ресниц🔸Пудровые брови🔸Межресничка/ стрелка🔸Губы🔸Перекрытие/ удаление старого татуажа📞+1(347)397-ххххНу що ж: все як має бути...Я відверто радий за Максима...Не чекав 128 років безкоштовну квартиру від профспілкового комітету. Живе в Брукліні.одначе.... Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лис, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8721 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3386 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:42 Bolt написав: vitaliiangel написав: Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги.

Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏

Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой. Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.

Позор и надежды российских ученых. Как война уничтожает науку

В более широком смысле, вне науки я вижу прямую аналогию в том числе в общественных процессах в России с тем, что происходило в Германии в 30-х годах. Еще в 2014 году после аннексии Крыма я написал, что есть прямая аналогия, потому что и тот, и другой процесс – это результат гибели империи. Главная схожесть в том, что и тот, и другой режим возникли на основе воспоминаний о славном прошлом и желании его вернуть. Идентификация врагов, которые ведут страну в неправильное модернизационное будущее. В случае Германии это были евреи, в случае России это обобщенный Запад с его не теми ценностями. Создание образа врага, осажденной крепости, постоянные утверждения о том, что все против нас, все стремятся к нашему уничтожению. Рассказы о том, что некоторые государства – это придуманные искусственные образования. В случае России это Украина, в случае Германии это Польша, тогда Сталин и Гитлер то же самое говорили, что Польшу просто выдумали, что ее не существует, то же самое говорит и Путин про Украину. Аналогий очень много.

Уже в разгар этой войны состоялось общее собрание Российской Академии наук, оно прошло как ни в чем не бывало. Все члены Академии дружно собрались, избрали новых членов, зал был полный, и ни один человек не вышел и не сказал, что войну надо остановить. Вспомним, что когда было вторжение в Афганистан, Сахаров выступил – это стоило ему ссылки в Горький на несколько лет. А здесь ни один человек. Да, сгоряча в первый день-два часть членов Академии даже подписала письмо с призывом остановить войну. Но как только прикрикнули, сказали, что будут наказывать, немедленно все встали по стойке смирно. Никто не выступил, никто не подверг бойкоту это общее собрание Академии наук. И это еще раз доказывает то, что, да, ученые, как и все российские граждане, заслуживают остракизма, заслуживают санкций, заслуживают быть полностью исключенными из международного научного сообщества. Shaman

Повідомлень: 4716 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1570157115721573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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