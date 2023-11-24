Еміграція, заробітчанство...

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Bolt написав:Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.
ага раша не хочет. даже Жерар Депардьё из рашкостана сбежал. Вот так все мечтают стать рабом у диктатора. Вы же понимаете "переехать" означает билет в 1 конец? куй вам дадут остаться живым, если что то пойдёт не так.
Дюрі-бачі вы поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:А зараз і з блатом ненамутиш певні речі, якщо не входиш в певну касту людей. Як зараз зараз заробляють не тільки ІТ шники, чудово бачу на прикладі малого, коли вчмтельці за 2-х годинне навчання з української плачу 500грн, а математичка взагалі бере 300 за півтори години, але занятя з двома дітьми, тобто 400 грн/год в неї получається. Тобто не знаю яка в них так завантажені ТБ, але якщо прикинутм, то думаю з дві вчительскі зарплати в місяць додатково, ще виходить.
Це ще дуже дешево. Бо при підготовці до ЗНО викладачі ВНЗ зазвичай від 20 дол/год беруть
Shaman написав:всюди є випадки того чи іншого. але дуже важливо - це відсоток цього явища.
тому в наведених вами прикладах заробітку є важка праця, але немає прикладів розумової праці.
й лицемірство в срср було тотальне - розповідали про кодекс будівельника комунізму, але ВСІ знали що живіть по-іншому.
й звичайно теми для табу - с США табу казати щось про колір кожі. а в срср - ставити під сумнів суспільний стрій - в розвинених країнах це взагалі не питання, про що лише не говорять.
я бачу комусь довести про совок - неможливо, це як віра людей. але ще раз історія показала ефективність вільного підприємництва та праці з-під палки - результат на табло
Во-первых,для того чтобы быть цеховиком в СССР нужно было обладать неплохими мозгами,знать как работает система и ,конечно,долей смелости,а вовсе не упахиваться по 10-13 часов. Кроме того, научная и преподавательская публика жили очень неплохо,например,профессор с хозтемой в вузе поднимал в конце 70-х до 800руб при зарплате инженера 120. Во-вторых,видимо,вы везде в этом мире были кроме Австралии где не только обсуждать строй,но вообще говорить о политике считается неприличным. Что касается BLM и цвета кожи при которых самым бесправным существом оказывается белый мужчина назову совсем недавно поднявшуюся волну современного антисемитизма от трущоб до кампусов США и Европы не говоря о мусульманских странах. Если это не лицемерие лить слезы по бедным палестинцам и обвинять Израиль в геноциде и апартеиде,то что? А как же борьба с климатом и прочие лозунги? Чем это так сильно отличается от борьбы за мир в СССР? Ну и,конечно,навешивание ярлыков которые вы только что продемонстрировали это точно не совок. Рассказы про свободное предпринимательство это из области трудов марксового "Капитала" о разделении и борьбы классов. Где вы видели такие государства где нет вмешательства,протекционизма,явного и скрытого?
як багато всього намішано. я зрозумів, срср був такий же як й інші країни. але чомусь помер. й його послідовниця Раша теж додихає.
у світі все однаково, але чомусь одні країни розвиваються, а інші жебрають. тоді думайте, чому ж так. а зрозумів - світом правлять - хто? масони, рептілоїди?
а щоб бути цеховиком - розум не в першу чергу й не в другу.
рівень держави в економіці зовсім різний. й головне принципи, на яких держава втручається. наразі на прикладі Китаю дивимося, до чого призведе втручання держави (спойлер - до занепаду)
Від мого готеля в Барселоні - пішки хвилин 30. Не встиг прокласти маршрут - як приходить повідомлення від мого колишнього підлеглого - він в Нью-Йорку - получається сусід rjkz - приймає участь в святкуванні "Дня подяки". Там це - неймовірне свято. Люди висловлюють подяку своїм рідним: своїм друзям, колегам по роботі: за дружбу, за любов, за підтримку... "У сусіда хата горить" - то не подяка. Таке в Нью-Йрку не святкують.
Хм, Максим в Нью Йорку... Хтось би сказав, що неочікувано, а я - знаючи Максима - скажу, що очікувано: хлопець мудрий, активний, працьовитий, умілий. Колись - звичайна школа номер 2 - вулиця Каверіна - мала назву на честь Веніаміна - сина Абеля Абрамовича Зильбера і його жінки — уродженої Ханы Гіршевны Дессон - зараз вулиця професора Герасюти - українського конструктора-ракетобудівельника - робітничий район міста - неподалік від помешкання барабашов'a. Потім - непоганий - а зараз на жаль занедбаний університет... Технічна спеціальність: в дипломі є слово "інженер"... Але встиг закінчити до того, як почали "навчання" в он-лайн режимі та основним контингентом студентів стали чоловіки, яким 40+... В 2017 році оженився. Вже сину майже 5 років... Жінка працює в Нью-Йорку. permanent_new_york У рекламі написано: Перманентный макияж ⭐️Наращивание ресниц 🔸Пудровые брови 🔸Межресничка/ стрелка 🔸Губы 🔸Перекрытие/ удаление старого татуажа 📞+1(347)397-хххх
Ну що ж: все як має бути... Я відверто радий за Максима... Не чекав 128 років безкоштовну квартиру від профспілкового комітету. Живе в Брукліні. Еміграція, одначе. Заробітчанство...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лис, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Дюрі-бачі у рф нет триллиона долларов? Где копии хаймарсов и абрамсов. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги.
Вы яхту Абрамовича видели?! 😎Так, что не задавайте риторических вопросов. 😏 Пы. Сы. Как-то на ЖЖ шке, кто-то для сравнения выкладывал ЗП инженера в рашкинской космической промышленности, что-то около 30 тыс фублей и в Спейс-Х, около 60 куе (не так уж и много по американским меркам, но там кто-то написал, что люди у Маска на портфолио работают, а потом идут в другие фирмы на другие деньги) Думаю, что, если бы рашка захотела бы, то легко привлекла бы нужных спецов, пускай и с х5 зарплатой.
В более широком смысле, вне науки я вижу прямую аналогию в том числе в общественных процессах в России с тем, что происходило в Германии в 30-х годах. Еще в 2014 году после аннексии Крыма я написал, что есть прямая аналогия, потому что и тот, и другой процесс – это результат гибели империи. Главная схожесть в том, что и тот, и другой режим возникли на основе воспоминаний о славном прошлом и желании его вернуть. Идентификация врагов, которые ведут страну в неправильное модернизационное будущее. В случае Германии это были евреи, в случае России это обобщенный Запад с его не теми ценностями. Создание образа врага, осажденной крепости, постоянные утверждения о том, что все против нас, все стремятся к нашему уничтожению. Рассказы о том, что некоторые государства – это придуманные искусственные образования. В случае России это Украина, в случае Германии это Польша, тогда Сталин и Гитлер то же самое говорили, что Польшу просто выдумали, что ее не существует, то же самое говорит и Путин про Украину. Аналогий очень много.
Уже в разгар этой войны состоялось общее собрание Российской Академии наук, оно прошло как ни в чем не бывало. Все члены Академии дружно собрались, избрали новых членов, зал был полный, и ни один человек не вышел и не сказал, что войну надо остановить. Вспомним, что когда было вторжение в Афганистан, Сахаров выступил – это стоило ему ссылки в Горький на несколько лет. А здесь ни один человек. Да, сгоряча в первый день-два часть членов Академии даже подписала письмо с призывом остановить войну. Но как только прикрикнули, сказали, что будут наказывать, немедленно все встали по стойке смирно. Никто не выступил, никто не подверг бойкоту это общее собрание Академии наук. И это еще раз доказывает то, что, да, ученые, как и все российские граждане, заслуживают остракизма, заслуживают санкций, заслуживают быть полностью исключенными из международного научного сообщества.