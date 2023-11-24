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#<1 ... 1571157215731574 Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:50 Shaman написав: shapo написав: Вы не только знаете где больше лицемерия,но и,судя по всему,работали,причем успешно,цеховиком,твердо убеждены что Раша распадётся хотя весь коллективный запад за небольшим исключением этого не хочет и потому кроме слов ничего для этого не производит - санкции против агрессора дырявые,поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем.

Про то почему одни страны процветают,а другие находятся в нищете написаны трактаты,например,Аджемоглу и Робинсона. Вот только они грешат одним - это все оценка прошлого не учитывающее нынешних реалий когда мир делится пополам, а социальное давление понаехавших нелегальных эмигрантов с экспансией мусульманского мира с своим представлением о мироустройстве и его частности - экономике - приобретает решающее значение. Вы не только знаете где больше лицемерия,но и,судя по всему,работали,причем успешно,цеховиком,твердо убеждены что Раша распадётся хотя весь коллективный запад за небольшим исключением этого не хочет и потому кроме слов ничего для этого не производит - санкции против агрессора дырявые,поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем.Про то почему одни страны процветают,а другие находятся в нищете написаны трактаты,например,Аджемоглу и Робинсона. Вот только они грешат одним - это все оценка прошлого не учитывающее нынешних реалий когда мир делится пополам, а социальное давление понаехавших нелегальных эмигрантов с экспансией мусульманского мира с своим представлением о мироустройстве и его частности - экономике - приобретает решающее значение.

знову все в одну купу звалено.



ви то звісно були великим цеховиком



так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимось



санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропало



вплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.



торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати знову все в одну купу звалено.ви то звісно були великим цеховикомтак я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимосьсанкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропаловплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати

Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.

Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.

Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем

Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чемПро влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США shapo Повідомлень: 4713 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1571157215731574 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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