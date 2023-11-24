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#<1 ... 1572157315741575> Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:50 Shaman написав: shapo написав: Вы не только знаете где больше лицемерия,но и,судя по всему,работали,причем успешно,цеховиком,твердо убеждены что Раша распадётся хотя весь коллективный запад за небольшим исключением этого не хочет и потому кроме слов ничего для этого не производит - санкции против агрессора дырявые,поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем.

Про то почему одни страны процветают,а другие находятся в нищете написаны трактаты,например,Аджемоглу и Робинсона. Вот только они грешат одним - это все оценка прошлого не учитывающее нынешних реалий когда мир делится пополам, а социальное давление понаехавших нелегальных эмигрантов с экспансией мусульманского мира с своим представлением о мироустройстве и его частности - экономике - приобретает решающее значение. Вы не только знаете где больше лицемерия,но и,судя по всему,работали,причем успешно,цеховиком,твердо убеждены что Раша распадётся хотя весь коллективный запад за небольшим исключением этого не хочет и потому кроме слов ничего для этого не производит - санкции против агрессора дырявые,поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем.Про то почему одни страны процветают,а другие находятся в нищете написаны трактаты,например,Аджемоглу и Робинсона. Вот только они грешат одним - это все оценка прошлого не учитывающее нынешних реалий когда мир делится пополам, а социальное давление понаехавших нелегальных эмигрантов с экспансией мусульманского мира с своим представлением о мироустройстве и его частности - экономике - приобретает решающее значение.

знову все в одну купу звалено.



ви то звісно були великим цеховиком



так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимось



санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропало



вплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.



торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати знову все в одну купу звалено.ви то звісно були великим цеховикомтак я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимосьсанкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропаловплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати

Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.

Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.

Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем

Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чемПро влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США shapo Повідомлень: 4714 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:48 shapo написав: Shaman написав: знову все в одну купу звалено.



ви то звісно були великим цеховиком



так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимось



санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропало



вплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.



торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати знову все в одну купу звалено.ви то звісно були великим цеховикомтак я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимосьсанкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропаловплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати

Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.

Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.

Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем

Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чемПро влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США

й що, у цеховика був лише розум, чи в першу чергу хватка та трошки нахабності? й зв'язки де треба - бо без зв'язків це не працювало



а що в Ірані добре живуть? я ж й казав, буде знижатися рівень життя до рівня Ірану - нехай Москва готується. й військовий рівень теж до рівня Ірану.



про поставки, що ви писали - "поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем." Залужний писав про таке? ні, перекрутили. він написав, що треба ще більше, в тому числі авіацію - це зовсім інше.



так на Байдена наїзжають або рашкована, або трампісти - й англійської мови я не бачу



про Китай дуже багато аргументів я бачу



а з Палестиною складний випадок - я не бачу, що має Ізраіль з ними робити



й менше про ярлики, давайте більше аргументів. хоча не треба, дискусії не буде - бо ви так бачите, й не готові обговорювати й що, у цеховика був лише розум, чи в першу чергу хватка та трошки нахабності? й зв'язки де треба - бо без зв'язків це не працювалоа що в Ірані добре живуть? я ж й казав, буде знижатися рівень життя до рівня Ірану - нехай Москва готується. й військовий рівень теж до рівня Ірану.про поставки, що ви писали - "поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем." Залужний писав про таке? ні, перекрутили. він написав, що треба ще більше, в тому числі авіацію - це зовсім інше.так на Байдена наїзжають або рашкована, або трампісти - й англійської мови я не бачупро Китай дуже багато аргументів я бачуа з Палестиною складний випадок - я не бачу, що має Ізраіль з ними робитий менше про ярлики, давайте більше аргументів. хоча не треба, дискусії не буде - бо ви так бачите, й не готові обговорювати Shaman

Повідомлень: 4719 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:14 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️ Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️

Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць. Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць. Denik Повідомлень: 2664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:21 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Пи. Си. Вже писав, ще раз напишу. Сестра дружини вийшла, вже, як декілька років за іспанця, мешкають неподалік Мадрида в непогані урбанізації. Він займається репетиторством з фізики/математики. Бере 10€/год. Пи. Си. Вже писав, ще раз напишу. Сестра дружини вийшла, вже, як декілька років за іспанця, мешкають неподалік Мадрида в непогані урбанізації. Він займається репетиторством з фізики/математики. Бере 10€/год.

Як ото писав solonomag IT в Іспанії знаходиться на зачаточному рівні. Навіть якщо поступити в іспанський вуз - навчать математиці, якісь мові програмування на рівні підручників 20-річної давнини та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.

Бо преподи будуть в кращому випадку "грантожерами" зате з великим індексом цитованості. Але цитованості того, що або нікому не треба, або років 20 відомо в усіх великих ІТ конторах ))). Із набором знань після їх університету можна буде влаштуватися в якесь "зачаточне" місцеве ІТ. Нахіба ще 3 роки вчити фреймворки, якщо гроші можна заробити на "контрабанді сигарет"? Як ото писав solonomag IT в Іспанії знаходиться на зачаточному рівні. Навіть якщо поступити в іспанський вуз - навчать математиці, якісь мові програмування на рівні підручників 20-річної давнини та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.Бо преподи будуть в кращому випадку "грантожерами" зате з великим індексом цитованості. Але цитованості того, що або нікому не треба, або років 20 відомо в усіх великих ІТ конторах ))). Із набором знань після їх університету можна буде влаштуватися в якесь "зачаточне" місцеве ІТ. Нахіба ще 3 роки вчити фреймворки, якщо гроші можна заробити на "контрабанді сигарет"? Denik Повідомлень: 2664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:29 Denik написав: Bolt написав: Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️ Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️

Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць. Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.

То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10). То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10). Faceless

Модератор Повідомлень: 34240 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:32 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини. та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.

Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років Faceless

Модератор Повідомлень: 34240 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:36 Denik написав: Bolt написав: Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️ Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️

Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць. Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.



Пан Denik цього разу мене неймовірно здивував, бо Програму написано неймовірно вірно.

Я не витерпів: написав це прямо у вагоні метро Барселони.

Пан Denik! Можете, якщо хочете! Пан Denik цього разу мене неймовірно здивував, бо Програму написано неймовірно вірно.Я не витерпів: написав це прямо у вагоні метро Барселони.Пан Denik! Можете, якщо хочете! akurt

Повідомлень: 8722 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3386 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:44 Shaman написав: Shaman написав:



так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто



санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це б

Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.

Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.

Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем

Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надтосанкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це бНе знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чемПро влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США

й що, у цеховика був лише розум, чи в першу чергу хватка та трошки нахабності? й зв'язки де треба - бо без зв'язків це не працювало



а що в Ірані добре живуть? я ж й казав, буде знижатися рівень життя до рівня Ірану - нехай Москва готується. й військовий рівень теж до рівня Ірану.



про поставки, що ви писали - "поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем." Залужний писав про таке? ні, перекрутили. він написав, що треба ще більше, в тому числі авіацію - це зовсім інше.



так на Байдена наїзжають або рашкована, або трампісти - й англійської мови я не бачу



про Китай дуже багато аргументів я бачу



а з Палестиною складний випадок - я не бачу, що має Ізраіль з ними робити



й менше про ярлики, давайте більше аргументів. хоча не треба, дискусії не буде - бо ви так бачите, й не готові обговорювати й що, у цеховика був лише розум, чи в першу чергу хватка та трошки нахабності? й зв'язки де треба - бо без зв'язків це не працювалоа що в Ірані добре живуть? я ж й казав, буде знижатися рівень життя до рівня Ірану - нехай Москва готується. й військовий рівень теж до рівня Ірану.про поставки, що ви писали - "поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем." Залужний писав про таке? ні, перекрутили. він написав, що треба ще більше, в тому числі авіацію - це зовсім інше.так на Байдена наїзжають або рашкована, або трампісти - й англійської мови я не бачупро Китай дуже багато аргументів я бачуа з Палестиною складний випадок - я не бачу, що має Ізраіль з ними робитий менше про ярлики, давайте більше аргументів. хоча не треба, дискусії не буде - бо ви так бачите, й не готові обговорювати



Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.

Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.

Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.

Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.

Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.

Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?

Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать" Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать" shapo Повідомлень: 4714 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:45 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років

І чим Кнут допоможе написати Веб додаток? Нічим. Хіба що розібратися як працює БД або кешування в сучасних Веб-фреймворках. І чим Кнут допоможе написати Веб додаток? Нічим. Хіба що розібратися як працює БД або кешування в сучасних Веб-фреймворках. Denik Повідомлень: 2664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:46 Denik написав: Bolt написав: Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️ Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦‍♂️

Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць. Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.

Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!

Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏

Тож в чергове цікавлюсь, навіщо для натягування на розв'язок задачок середнього рівня елементарності залучати доцентів за 20 баксів/год?! 😎😏 Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏Тож в чергове цікавлюсь, навіщо для натягування на розв'язок задачок середнього рівня елементарності залучати доцентів за 20 баксів/год?! 😎😏 Bolt Повідомлень: 2545 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1572157315741575> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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