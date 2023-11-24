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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:50
Shaman написав: shapo написав:
Вы не только знаете где больше лицемерия,но и,судя по всему,работали,причем успешно,цеховиком,твердо убеждены что Раша распадётся хотя весь коллективный запад за небольшим исключением этого не хочет и потому кроме слов ничего для этого не производит - санкции против агрессора дырявые,поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем.
Про то почему одни страны процветают,а другие находятся в нищете написаны трактаты,например,Аджемоглу и Робинсона. Вот только они грешат одним - это все оценка прошлого не учитывающее нынешних реалий когда мир делится пополам, а социальное давление понаехавших нелегальных эмигрантов с экспансией мусульманского мира с своим представлением о мироустройстве и его частности - экономике - приобретает решающее значение.
знову все в одну купу звалено.
ви то звісно були великим цеховиком
так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимось
санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропало
вплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.
торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати
Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.
Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.
Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем
Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США
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shapo
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:48
shapo написав: Shaman написав:
знову все в одну купу звалено.
ви то звісно були великим цеховиком
так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто занедбали систему керування державою. й хоче Захід чи не хоче - але це станеться. срср теж не хотіли, щоб розпався, - але їх ніхто не питав. подивимось
санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це більше хайп, є певні бюрократичні перепони, але гадаю їх вирішать. чергова зрада - в Раші все чудово, в Україні все пропало
вплив мусульманського миру трохи перебільшений, системно поки що це не проблема - вони самі без нашої допомоги між собою воюють.
торгівельна війна США-Китай цікава, але схоже Китай вже починає програвати
Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.
Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.
Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем
Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США
й що, у цеховика був лише розум, чи в першу чергу хватка та трошки нахабності? й зв'язки де треба - бо без зв'язків це не працювало
а що в Ірані добре живуть? я ж й казав, буде знижатися рівень життя до рівня Ірану - нехай Москва готується. й військовий рівень теж до рівня Ірану.
про поставки, що ви писали - "поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем." Залужний писав про таке? ні, перекрутили. він написав, що треба ще більше, в тому числі авіацію - це зовсім інше.
так на Байдена наїзжають або рашкована, або трампісти - й англійської мови я не бачу
про Китай дуже багато аргументів я бачу
а з Палестиною складний випадок - я не бачу, що має Ізраіль з ними робити
й менше про ярлики, давайте більше аргументів. хоча не треба, дискусії не буде - бо ви так бачите, й не готові обговорювати
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:14
Bolt написав:
Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦♂️
Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:21
Bolt написав:
Пи. Си. Вже писав, ще раз напишу. Сестра дружини вийшла, вже, як декілька років за іспанця, мешкають неподалік Мадрида в непогані урбанізації. Він займається репетиторством з фізики/математики. Бере 10€/год.
Як ото писав solonomag IT в Іспанії знаходиться на зачаточному рівні. Навіть якщо поступити в іспанський вуз - навчать математиці, якісь мові програмування на рівні підручників 20-річної давнини та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.
Бо преподи будуть в кращому випадку "грантожерами" зате з великим індексом цитованості. Але цитованості того, що або нікому не треба, або років 20 відомо в усіх великих ІТ конторах ))). Із набором знань після їх університету можна буде влаштуватися в якесь "зачаточне" місцеве ІТ. Нахіба ще 3 роки вчити фреймворки, якщо гроші можна заробити на "контрабанді сигарет"?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:29
Denik написав: Bolt написав:
Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦♂️
Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.
То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:32
Denik написав:
та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.
Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:36
Denik написав: Bolt написав:
Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦♂️
Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.
Пан Denik цього разу мене неймовірно здивував, бо Програму написано неймовірно вірно.
Я не витерпів: написав це прямо у вагоні метро Барселони.
Пан Denik! Можете, якщо хочете!
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:44
Shaman написав: Shaman написав:
так я вважаю, що Раша розпадеться, бо за час автократії путіна надто
санкції на повну ввести не можуть, бо надто велика країна раша - але існуючі впевнено гонять її на рівень Ірану чи КНДР. щось про скорочення поставок Україні - це б
Не знаю сколько лет вам было когда развалился СССР и чем вы при нем занимались,но я был знаком с одним из них и видел это наяву,а не в телевизоре.
Если санкции будут такие как для Ирана,то за Рашу можно быть точно спокойным несмотря на очередной повешенный между делом на меня ярлык ( видимо,это аргумент при отсутствии иных доказательств). Иран более 40 лет существует под санкциями и при этом не только не распался,но и умудряется спонсировать террор и а своем регионе,и дальше.
Нужно Залужному сообщить ваше экспертное мнение что поставок более чем достаточно и то,что он рассказал в интервью это хайп как и решение Байдена не подписывать пакет помощи Украине отдельно от Израиля в результате которого обе страны остались без помощи,а дементный взяточник из Белого дома вроде и не при чем
Про влияние мусульманского мира в Европе особенно хорошо видно в Франции с ее переобувающимся на ходу президентом ,который несмотря на увиденные зверства ХАМАСа опять заблеял о бедных палестинских детях. Прошедшие выборы в европейских странах говорят о запросе социума по ограничению чуждого этноса.В кампусах США ,причем в Лиге Плюща процветают многочисленные антисемитские организации,а ведь именно там обучается будущая элита самой капиталистической и свободной страны мира которая лет через 15 прийдёт к власти с лозунгом "Аллах Акбар!"Про "проигрыш" Китая в экономической войне с США ещё смешнее. Пока цены на энергоносители будут высокими все диктаторские и тоталитарные режимы будут процветать несмотря ни на какие санкции. Трамп пытался их снизить открыв собственную энергодобычу и через налоги вернуть производство в США. Байден делает противоположные вещи,т.е. сдает не только Украину,но и США
й що, у цеховика був лише розум, чи в першу чергу хватка та трошки нахабності? й зв'язки де треба - бо без зв'язків це не працювало
а що в Ірані добре живуть? я ж й казав, буде знижатися рівень життя до рівня Ірану - нехай Москва готується. й військовий рівень теж до рівня Ірану.
про поставки, що ви писали - "поставки вооружений Украине и так капельные сократились совсем." Залужний писав про таке? ні, перекрутили. він написав, що треба ще більше, в тому числі авіацію - це зовсім інше.
так на Байдена наїзжають або рашкована, або трампісти - й англійської мови я не бачу
про Китай дуже багато аргументів я бачу
а з Палестиною складний випадок - я не бачу, що має Ізраіль з ними робити
й менше про ярлики, давайте більше аргументів. хоча не треба, дискусії не буде - бо ви так бачите, й не готові обговорювати
Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.
Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.
Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.
Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.
Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.
Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?
Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:45
Faceless написав:
Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років
І чим Кнут допоможе написати Веб додаток? Нічим. Хіба що розібратися як працює БД або кешування в сучасних Веб-фреймворках.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:46
Denik написав: Bolt написав:
Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦♂️
Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.
Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!
Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏
Тож в чергове цікавлюсь, навіщо для натягування на розв'язок задачок середнього рівня елементарності залучати доцентів за 20 баксів/год?! 😎😏
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Bolt
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