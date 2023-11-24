Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1572157315741575 Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:51 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10). То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.

Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.

ПЗ зміститься до військових безпілотних систем. В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.ПЗ зміститься до військових безпілотних систем. Denik Повідомлень: 2664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:59 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!

Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏 Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏

В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації:

- ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць.

- конкурс на контракт;

- абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі.

- жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10.

Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі. В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації:- ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць.- конкурс на контракт;- абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі.- жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10.Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі. Denik Повідомлень: 2664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1572157315741575 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Faceless