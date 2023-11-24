В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.
ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:59
Re: Еміграція, заробітчанство
В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації:
- ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць.
- конкурс на контракт;
- абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі.
- жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10.
Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі.
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