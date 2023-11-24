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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1572157315741575
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.
ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!
Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏

В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації:
- ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць.
- конкурс на контракт;
- абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі.
- жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10.
Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі.
Denik
 
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  #<1 ... 1572157315741575
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