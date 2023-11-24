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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15731574157515761577>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.
ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!
Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏

В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації:
- ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць.
- конкурс на контракт;
- абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі.
- жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10.
Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Як ото писав slonomag IT в Іспанії знаходиться на зачаточному рівні. Навіть якщо поступити в іспанський вуз - навчать математиці, якісь мові програмування на рівні підручників 20-річної давнини та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.

Я писал что зарплаты в ИТ тут не высокие. 3-4к евро для мидла, 5-6к евро для синьера. Ну тоесть +/- как в Украине. За образование я без понятия че они там учат.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:08

  Denik написав:
  Bolt написав:Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?!
Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏

В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації:
- ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць.
- конкурс на контракт;
- абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі.
- жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10.
Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі.

Яж написав, що 155 балів усно. Якби сходив на масарду за папірцем і ручкою, думаю >180 булоби.
В НМТ того року всього одне завдання не розв'язав, і одне неправільно там біл ше було.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Я писал что зарплаты в ИТ тут не высокие. 3-4к евро для мидла, 5-6к евро для синьера. Ну тоесть +/- как в Украине. За образование я без понятия че они там учат.

Вчать ХЗ що в осоновному. Бо з початку війни знайомі роз'їхалися по всяких практиках-програмах. Тобто там освіта на високому рівні, але це буде якась математика, або теоретична фізика.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:14

  shapo написав:Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.
Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.
Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.
Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.
Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.
Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?
Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"

уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.

а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.

щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть? :D

я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.

гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:Дюрі-бачі вы здесь viewtopic.php?p=5651053#p5651053 поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет?

За ЗП х5 від Ілона Маска можна б і подумати про переїзд, тільки за такі гроші їм ніхто чужий не потрібний.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:26

Подивився тут відео.


Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.

Цікавим стартапом може бути зробити конкурента Джавеліну або Спайк.
Що простіше 1,5 роки сіньйором сайти пиляти, хоча і для крутих замовників, або зробити 1 "дешеву" ракету за 100к?.
https://defence-ua.com/news/tsina_na_pt ... 13599.html
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Ой не зарікався б я. Зараз індустрія преживає глибоку кризу, яка в нас значно гірша, ніж в тій же Словакії: заказчики не йдуть, якщо знають, що виконавці з України, доводиться прикидуватись Словаками...
Дюрі-бачі
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