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Bolt написав:Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?! Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏
В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації: - ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць. - конкурс на контракт; - абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі. - жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10. Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі.
Denik написав:Як ото писав slonomag IT в Іспанії знаходиться на зачаточному рівні. Навіть якщо поступити в іспанський вуз - навчать математиці, якісь мові програмування на рівні підручників 20-річної давнини та алгоритмам по підручнику 30-річної давнини.
Я писал что зарплаты в ИТ тут не высокие. 3-4к евро для мидла, 5-6к евро для синьера. Ну тоесть +/- как в Украине. За образование я без понятия че они там учат.
Bolt написав:Декілька рокі тому щоб вступити на перелічені вами спеціальності у Львівську політехнік на бюджет прохідний бал був 183-185, а на комерцію 145.Зміст викидувати шалені гроші на репетиторів?! Теж писав, але ще раз повторю. Коли донька завалила математику на ЗНО в 21 році. Вирішив пройти онлайн ЗНО того року - набрав 155 балів-не застосовуючи навіть папірця і ручки. Задачки навіть не першого рівня Сканаві. Коли я поступав до Полутеха 30 років тому, на екзамені були задачі 2-го рівня. 😏
В одному престижному київському виші (ІТ-спеціальності) в залежності від років знаю про 4 ситуації: - ліцензія на "Інженерію програмного забезпечення" дорівнює кількості бюджетних місць. - конкурс на контракт; - абітурієнтам з математикою 160 просто не дзвонили із запрошенням на контракт, знаючи що математики просто виженуть тих, хто не тягне на 1 курсі. Тих, кого набирали в діапазоні 160-175, конкурували за бюджетні місця відрахованих на 1 курсі. - жорсткі сесії на 1 курсі з розгоном контрактників, бо гроші за них осіли в ректораті, а до кафедр доходили копійки на +3% від з/п. Контрактників залишалося відсотків 10. Так, що Ваш результат ЗНО 155 - Вас не взяли б на контракт, або вигнали б на 1 курсі.
Яж написав, що 155 балів усно. Якби сходив на масарду за папірцем і ручкою, думаю >180 булоби. В НМТ того року всього одне завдання не розв'язав, і одне неправільно там біл ше було.
shapo написав:Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г. Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни. Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился. Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны. Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы. Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден? Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"
уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.
а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.
щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?
я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.
гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...
vitaliiangel написав:Дюрі-бачі вы здесь viewtopic.php?p=5651053#p5651053 поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет?
За ЗП х5 від Ілона Маска можна б і подумати про переїзд, тільки за такі гроші їм ніхто чужий не потрібний.
Denik написав:В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Ой не зарікався б я. Зараз індустрія преживає глибоку кризу, яка в нас значно гірша, ніж в тій же Словакії: заказчики не йдуть, якщо знають, що виконавці з України, доводиться прикидуватись Словаками...