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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1574157515761577>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Denik написав:
  Faceless написав:То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.
ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.


Те, шо вона не зникне, щоб назовсім - тут нема чого й сперечатися. Але структура попиту може змінитися суттєво. Наразі, з більш ніж 100к спеціалістів в галузі, на внутрішній ринок працює,думаю, менше 10%. Може навіть і 5%. Військові розробки, навіть за просто шаленого вливання коштів, ніяк не збільшать попит на внутрішньому ринку в рази, та й мають свою специфіку.
Що буде з зовнішнім ринком за цей період - навряд чи хтось може точно сказати. Однозначно, будуть структурні зміни, не всі зможуть адаптуватися, як це завжди й буває. При цьому, з року в рік маємо все більше "бажаючих". За 5-8 років можемо отримати суттєвий дисбаланс, знецінення ряду напрямків через велику кількість незатребуваних спеціалістів, що не адаптувалися, частина напрямків зазнає впливу розповсюдженя ШІ, ще з'являться нові, знову ж таки, як доповнення до розвитку ШІ.
Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і доходи там відповідатимуть світовим тенденціям. А вони цілком можуть і стагнувати.
Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.

Це - брехня. Не писав таке Залужний у статті.
https://www.economist.com/europe/2023/1 ... eat-russia
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Denik написав:
  Faceless написав:Кнут вийшов в 1968 році, і досі це цілком актуально, незважаючи на те, що пройшло 55 років

І чим Кнут допоможе написати Веб додаток? Нічим. Хіба що розібратися як працює БД або кешування в сучасних Веб-фреймворках.
Важко сказати, як конкретно знання конкретної дисципліни допоможе в конкретній задачі. Але ви самі привели приклад теорії алгоритмів. Там нічого глобально нового за ці роки не змінилося, це як базові знання. Але вони потрібні, інакше далі "користування фреймворком" не просунуться, а тупо клепати формочки за таких спеців скоро буде ШІ в рази краще, швидше й дешевше.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:42

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Дюрі-бачі вы здесь viewtopic.php?p=5651053#p5651053 поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет?

За ЗП х5 від Ілона Маска можна б і подумати про переїзд, тільки за такі гроші їм ніхто чужий не потрібний.

если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:45

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Дюрі-бачі вы здесь viewtopic.php?p=5651053#p5651053 поставили плюсик... объясните, я правильно понимаю, лично вы были бы не против переехать в рф за "х5 зарплатой", только рф вас "не хочет"? Или это другие стоят в очереди на переезд, а вы нет?

За ЗП х5 від Ілона Маска можна б і подумати про переїзд, тільки за такі гроші їм ніхто чужий не потрібний.

если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое.

Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:Подивився тут відео.


Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік.
На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:47

  Denik написав:
  shapo написав:Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.

Це - брехня. Не писав таке Залужний у статті.
https://www.economist.com/europe/2023/1 ... eat-russia


Оказывается,брехня то,что ВСУ продвинулись на 17км хотя должны были быть уже по планам в Ялте. Брехня то,что без превосходства в воздухе никто в наступление не идёт,а Ф-16 как не было,таки нет.
Когда даёте ссылки,то приводите источник полностью,а не куцый отрывок,правдивый диспутант,тем более что Залужный ничего не писал,а давал интервью Экономист
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 24 лис, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і доходи там відповідатимуть світовим тенденціям. А вони цілком можуть і стагнувати.
Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс.

Я бачу ситуацію зсередини і бачу якими темпами зростають українські технологічні компанії які постачають військові рішення. Рішення потім можуть продаватися по всьому світу як ізраїльські.
Західні компанії не отримають всю повноту інформації про бойове застосування через боязнь їхати у зону бойових дій, мовний бар'єр та секретність щодо реальної ефективності.
Я б дуже багато віддав якби міг увійти в капітал якоїсь компанії. Але, нажаль вони не ВАТ, а приватні компанії.
А займатися бізнесом в статусі військовослужбовця неможливо, бо це - корупція.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:49

  Bolt написав:Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться.
Свобода - высшая ценность человечества. А люди да, есть разные, кому бутылка пива- высшая ценность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:За ЗП х5 від Ілона Маска можна б і подумати про переїзд, тільки за такі гроші їм ніхто чужий не потрібний.

если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое.

Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться.
https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/
Faceless
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