Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35

Denik написав: Faceless написав: То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10). То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.

Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.

ПЗ зміститься до військових безпілотних систем. В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.

Те, шо вона не зникне, щоб назовсім - тут нема чого й сперечатися. Але структура попиту може змінитися суттєво. Наразі, з більш ніж 100к спеціалістів в галузі, на внутрішній ринок працює,думаю, менше 10%. Може навіть і 5%. Військові розробки, навіть за просто шаленого вливання коштів, ніяк не збільшать попит на внутрішньому ринку в рази, та й мають свою специфіку.Що буде з зовнішнім ринком за цей період - навряд чи хтось може точно сказати. Однозначно, будуть структурні зміни, не всі зможуть адаптуватися, як це завжди й буває. При цьому, з року в рік маємо все більше "бажаючих". За 5-8 років можемо отримати суттєвий дисбаланс, знецінення ряду напрямків через велику кількість незатребуваних спеціалістів, що не адаптувалися, частина напрямків зазнає впливу розповсюдженя ШІ, ще з'являться нові, знову ж таки, як доповнення до розвитку ШІ.Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і доходи там відповідатимуть світовим тенденціям. А вони цілком можуть і стагнувати.Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс.