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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1574157515761577
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:54

  Faceless написав:https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/
много раз наблюдал, когда маневровый тепловоз тягает вагоны, как на ступеньке 1го (или последнего) вагона стоит работник УЗ и по рации координирует работу машиниста.
  Gastarbaiter написав:Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:01

  Shaman написав:
  shapo написав:Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.
Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.
Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.
Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.
Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.
Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?
Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"

уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.

а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.

щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть? :D

я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.

гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити... :lol:


Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.
Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.
Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.
Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.
Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.
На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем.
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Ой не зарікався б я. Зараз індустрія преживає глибоку кризу, яка в нас значно гірша, ніж в тій же Словакії: заказчики не йдуть, якщо знають, що виконавці з України, доводиться прикидуватись Словаками...

Це ж не перша криза. У 2008 було щось схоже. Аутсорс злякався першим. Потім позвільняли американців, бо вони дорожчі за аутсорс, потім весь ринок відновився
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Когда даёте ссылки,то приводите источник полностью,а не куцый отрывок,правдивый диспутант,тем более что Залужный ничего не писал,а давал интервью Экономист

От повне посилання.
https://infographics.economist.com/2023 ... ERSION.pdf
Де там те, про що Ви написали?
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:16

Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться. Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців.
Я очікую величезну кризу за рахунок того, що ШІ виб'є з ринку джунів, а через кілька років з цього виросте дефіцит спеців...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться.

Я б не загадував, що облікова ставка швидко впаде.
  Дюрі-бачі написав:Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців.

Війна та санкції випхали з ринку росіян та білорусів. Точніше притік спеціалістів з нових ринків.

Крім того сталося те, про що я писав.
2 сценарії:
- людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс, заробляє 50 к на рік. За 4 роки умовно 200к.
- людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає. За 4 роки умовно 280 к на рік.
різниця першого та другого сценарію виходить в 200+280 = 480, або 500 к з урахуванням відсотків.
Відсотки з 500к під 5% на рік -25 к. Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років.
А це вже якась фігня.
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