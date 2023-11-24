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shapo написав:Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г. Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни. Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился. Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны. Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы. Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден? Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"
уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.
а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.
щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?
я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.
гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...
Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится. Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился. Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины. Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ. Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны. На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем.
Дюрі-бачі написав:Ой не зарікався б я. Зараз індустрія преживає глибоку кризу, яка в нас значно гірша, ніж в тій же Словакії: заказчики не йдуть, якщо знають, що виконавці з України, доводиться прикидуватись Словаками...
Це ж не перша криза. У 2008 було щось схоже. Аутсорс злякався першим. Потім позвільняли американців, бо вони дорожчі за аутсорс, потім весь ринок відновився
Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться. Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців. Я очікую величезну кризу за рахунок того, що ШІ виб'є з ринку джунів, а через кілька років з цього виросте дефіцит спеців...
Дюрі-бачі написав:Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться.
Я б не загадував, що облікова ставка швидко впаде.
Дюрі-бачі написав:Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців.
Війна та санкції випхали з ринку росіян та білорусів. Точніше притік спеціалістів з нових ринків.
Крім того сталося те, про що я писав. 2 сценарії: - людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс, заробляє 50 к на рік. За 4 роки умовно 200к. - людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає. За 4 роки умовно 280 к на рік. різниця першого та другого сценарію виходить в 200+280 = 480, або 500 к з урахуванням відсотків. Відсотки з 500к під 5% на рік -25 к. Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років. А це вже якась фігня.