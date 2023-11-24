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#<1 ... 1574157515761577 Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:54 Faceless написав: https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/ https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/ много раз наблюдал, когда маневровый тепловоз тягает вагоны, как на ступеньке 1го (или последнего) вагона стоит работник УЗ и по рации координирует работу машиниста. Gastarbaiter написав: Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік. Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік. сколько репетиторш пропадает много раз наблюдал, когда маневровый тепловоз тягает вагоны, как на ступеньке 1го (или последнего) вагона стоит работник УЗ и по рации координирует работу машиниста.сколько репетиторш пропадает vitaliiangel

Повідомлень: 20708 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2312 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:01 Shaman написав: shapo написав: Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.

Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.

Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.

Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.

Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.

Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?

Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать" Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"

уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.



а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.



щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?



я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.



гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити... уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...



Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.

Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.

Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.

Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.

Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.

На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем. Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем. shapo Повідомлень: 4716 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:08 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Ой не зарікався б я. Зараз індустрія преживає глибоку кризу, яка в нас значно гірша, ніж в тій же Словакії: заказчики не йдуть, якщо знають, що виконавці з України, доводиться прикидуватись Словаками... Ой не зарікався б я. Зараз індустрія преживає глибоку кризу, яка в нас значно гірша, ніж в тій же Словакії: заказчики не йдуть, якщо знають, що виконавці з України, доводиться прикидуватись Словаками...

Це ж не перша криза. У 2008 було щось схоже. Аутсорс злякався першим. Потім позвільняли американців, бо вони дорожчі за аутсорс, потім весь ринок відновився Це ж не перша криза. У 2008 було щось схоже. Аутсорс злякався першим. Потім позвільняли американців, бо вони дорожчі за аутсорс, потім весь ринок відновився Denik Повідомлень: 2673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:14 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Когда даёте ссылки,то приводите источник полностью,а не куцый отрывок,правдивый диспутант,тем более что Залужный ничего не писал,а давал интервью Экономист Когда даёте ссылки,то приводите источник полностью,а не куцый отрывок,правдивый диспутант,тем более что Залужный ничего не писал,а давал интервью Экономист

От повне посилання.

https://infographics.economist.com/2023 ... ERSION.pdf

Де там те, про що Ви написали? От повне посилання.Де там те, про що Ви написали? Denik Повідомлень: 2673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:16 Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться. Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців.

Я очікую величезну кризу за рахунок того, що ШІ виб'є з ринку джунів, а через кілька років з цього виросте дефіцит спеців... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1837 З нами з: 29.07.22 Подякував: 312 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:35 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться. Denik Звісно, що не перша і не остання. Як облікова ставка в США впаде - ринок відновиться.

Я б не загадував, що облікова ставка швидко впаде. Дюрі-бачі написав: Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців. Але далеко не факт, що на ньому буде місце для українців.

Війна та санкції випхали з ринку росіян та білорусів. Точніше притік спеціалістів з нових ринків.



Крім того сталося те, про що я писав.

2 сценарії:

- людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс, заробляє 50 к на рік. За 4 роки умовно 200к.

- людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає. За 4 роки умовно 280 к на рік.

різниця першого та другого сценарію виходить в 200+280 = 480, або 500 к з урахуванням відсотків.

Відсотки з 500к під 5% на рік -25 к. Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років.

А це вже якась фігня. Я б не загадував, що облікова ставка швидко впаде.Війна та санкції випхали з ринку росіян та білорусів. Точніше притік спеціалістів з нових ринків.Крім того сталося те, про що я писав.2 сценарії:- людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс, заробляє 50 к на рік. За 4 роки умовно 200к.- людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає. За 4 роки умовно 280 к на рік.різниця першого та другого сценарію виходить в 200+280 = 480, або 500 к з урахуванням відсотків.Відсотки з 500к під 5% на рік -25 к. Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років.А це вже якась фігня. Denik Повідомлень: 2673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится. Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.

Окрім Джавелінів та Стінгерів Україна ще воювала Стугнами, яких було закуплено 7000 штук. Були ще NLAW, AT-4. Були ще радянські ПТРК. Були ще МТ-12 Рапіра. Банально буди ще зіткнення танків. Ну і тисячі РПГ-7 та мух. А ще була арта, яка стріляла по колонах танків при коригуванні дронами. Ще літали Точки, Смерчі та Вільхи. Так що на початку Джавелінами може 5% чогось і настріляли. Окрім Джавелінів та Стінгерів Україна ще воювала Стугнами, яких було закуплено 7000 штук. Були ще NLAW, AT-4. Були ще радянські ПТРК. Були ще МТ-12 Рапіра. Банально буди ще зіткнення танків. Ну і тисячі РПГ-7 та мух. А ще була арта, яка стріляла по колонах танків при коригуванні дронами. Ще літали Точки, Смерчі та Вільхи. Так що на початку Джавелінами може 5% чогось і настріляли. Denik Повідомлень: 2673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:51 Faceless написав: На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде. На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде.

Теж так подумав. Подивився на мапах. Там майже усе місто так виглядає. Є квартал Downtown з кількома скляними висотками, є кілька районів для публіки позаможніше (дорожчі машини та фарба на фасадах не облуплена). Але решта - гектари забудови, як на відео. І такі відео можна знайти з більшості американських міст. Теж так подумав. Подивився на мапах. Там майже усе місто так виглядає. Є квартал Downtown з кількома скляними висотками, є кілька районів для публіки позаможніше (дорожчі машини та фарба на фасадах не облуплена). Але решта - гектари забудови, як на відео. І такі відео можна знайти з більшості американських міст. Gastarbaiter Повідомлень: 2891 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1574157515761577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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