shapo написав:

Я-то был знаком с цеховиком чтобы оценить его ум и смелость,а вы почему-то скромно умолчали сколько вам было лет в 1991г.Про распад Раши вы написали постом ранее,позже у вас в ней начался ухудшаться уровень жизни.Уровень жизни что в Иране,что в России очень условная величина. Москва как жирела при совке за счёт остальной страны,так и продолжает это делать,а окраины как были в нищете,так и остаются,у них ничего не изменилось,так что мимо. Тем более в чмобики не гребли даже из городов миллионников не говоря о Москве,а сейчас это и не нужно - просто заманивают зарплатой из депрессивных регионов,благо долларовый поток в Рашу ничуть не уменьшился.Про Залужного. Он написал только то что касалось контрнаступления и его неудачи. А про то что в Украине до сих пор не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города вы,конечно,этого не знаете как и то,что это связано с капельными поставками почти через 21 месяц войны.Очередной ярлык трамписта говорит только о том,что вы,знаток английской,не знаете что против Байдена начался процесс импичмента по взяткам его сына и остальной семейки от китайце и работе в Бурисме. Как и то,что Байден подписал бюджет без помощи Украине и Израилю. Он в очередной раз думал надуть конгрессменов потребовавших от него четкий план поставок для победы Украины,а не того,что сложилось сейчас как и впихнуть в этот пакет помимо Тайваня и борьбу с климатом,и прочую хрень где Украине остаются жалкие остатки,а не те цифры которые рисуют демократы.Кстати,для знатока - кто начал поставлять летальное оружие Украине - Обама,Трамп или Байден?Надеюсь,хоть на этот простой вопрос получу ответ,а не очередное "не готов обговаривать"