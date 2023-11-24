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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:05
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде.
Теж так подумав. Подивився на мапах. Там майже усе місто так виглядає. Є квартал Downtown з кількома скляними висотками, є кілька районів для публіки позаможніше (дорожчі машини та фарба на фасадах не облуплена). Але решта - гектари забудови, як на відео. І такі відео можна знайти з більшості американських міст.
в южных штатах американцы не замарачиваются дизайном домов и улиц. все на расслабоне.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:12
Faceless написав: Bolt написав: vitaliiangel написав:
если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое.
Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться.
https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/
Отож бо і воно. 😏
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Bolt
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:30
shapo написав: Shaman написав:
уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.
а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.
щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?
я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.
гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...
Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.
Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.
Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.
Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.
Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.
На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем.
оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більше
що хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...
відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розуміє
та й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві.
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