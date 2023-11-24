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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1575157615771578 Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:05 Gastarbaiter написав: Faceless написав: На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде. На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде.

Теж так подумав. Подивився на мапах. Там майже усе місто так виглядає. Є квартал Downtown з кількома скляними висотками, є кілька районів для публіки позаможніше (дорожчі машини та фарба на фасадах не облуплена). Але решта - гектари забудови, як на відео. І такі відео можна знайти з більшості американських міст. Теж так подумав. Подивився на мапах. Там майже усе місто так виглядає. Є квартал Downtown з кількома скляними висотками, є кілька районів для публіки позаможніше (дорожчі машини та фарба на фасадах не облуплена). Але решта - гектари забудови, як на відео. І такі відео можна знайти з більшості американських міст.

в южных штатах американцы не замарачиваются дизайном домов и улиц. все на расслабоне. в южных штатах американцы не замарачиваются дизайном домов и улиц. все на расслабоне. vitaliiangel

Повідомлень: 20711 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:12 Faceless написав: Bolt написав: vitaliiangel написав: если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое. если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое.

Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться. Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться. https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/ https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/

Отож бо і воно. 😏 Отож бо і воно. 😏 Bolt Повідомлень: 2548 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:30 shapo написав: Shaman написав: уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.



а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.



щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?



я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.



гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити... уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...



Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.

Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.

Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.

Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.

Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.

На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем. Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем.

оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більше



що хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...



відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розуміє



та й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві. оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більшещо хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розумієта й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві. Shaman

Повідомлень: 4723 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1575157615771578 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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