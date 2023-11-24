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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:05
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
На вигляд в Києві в рази приємніше, але наскільки об'єктивно робити висновки з якихось відосиків? Хто знає, в якій сраці вони там кружляли ті 8хв. Навіть по гулл мапс по вулицях погуляти - і то об'єктивіше буде.
Теж так подумав. Подивився на мапах. Там майже усе місто так виглядає. Є квартал Downtown з кількома скляними висотками, є кілька районів для публіки позаможніше (дорожчі машини та фарба на фасадах не облуплена). Але решта - гектари забудови, як на відео. І такі відео можна знайти з більшості американських міст.
в южных штатах американцы не замарачиваются дизайном домов и улиц. все на расслабоне.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:12
Faceless написав: Bolt написав: vitaliiangel написав:
если вам предложат деньги в обмен на свободу, в итоге заберут и то и другое.
Есть такие люди которым свобода не важна, дай поучаствовать в каком-нибудь мегапроекте. Так сказать приобщиться.
https://thealphacentauri.net/140255-mask-proty-bezpeky-spacex-starship/
Отож бо і воно. 😏
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Bolt
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:30
shapo написав: Shaman написав:
уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.
а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.
щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?
я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.
гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...
Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.
Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.
Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.
Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.
Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.
На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем.
оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більше
що хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...
відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розуміє
та й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві.
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:07
Denik написав: Faceless написав:
То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).
В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.
ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.
з овертайми за 12000 грн. з бронею від ТЦК та відрядженнями на ЛБЗ з добовими 100 грн на триразове харчування
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:25
Shaman написав: shapo написав: Shaman написав:
уважно читайте - до розпаду Раші призведе загальна деградація, а санкції - це просто додатковий елемент, які активно зменшують її економічний рівень. навіть в Ірані немає такої автократії однієї особи, як у Раші.
а те, що ми збиваємо - то звичайно "не защищено небо и Раша безнаказанно бомбит города". стовідсотково не захищено, але значну кількість ми збиваємо. й зовсім не безкарно - зустрічні обстріли теж є.
щось там пишуть про хабарі - є судові рішення? чи щось журналісти пишуть?
я вже зрозумів - в Україні все пропало, вже більше ніхто не допомагає. вже чули не один раз.
гадаю, ви вже втекли з країни? бо як тут можна жити...
Как и предполагал ответа на возраст пребывания в СССР не получу от такого знатока совка как вы равно как и о том ,кто же и когда поставил Украине джавелины и стингеры которыми ВСУ воевало первые два месяца пока коллективный запад ждал чем все закончится.
Про процесс импичмента Байдена я написал что он начался,а не закончился.
Про ответы Раше опять смешно. Пару шахедов выбивших пару окон в Москве это,оказывается, равноценно разрушенным городам и сёлам Украины.
Возможно,для таких ура-патриотов как вы от которых несёт тем же ненавидимым им совком о котором они понятия не имеют в силу того что тогда ходили пешком под стол это и адекватный ответ.
Про то где я нахожусь и зачем вам знать необязательно,тем более что в силу возраста в отличие от вас у меня свободный выезд из страны.
На этом заканчиваю,обсуждать больше нечего и незачем.
оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більше
що хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...
відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розуміє
та й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві.
Совок с другим знаком так и не заканчивается. Антиамериканизм это из какого справочника партработника КПСС? В США разделение властей и президент там не царь и не генсек,поэтому Конгресс может начать расследование по импичменту действующего президента ,проголосовать ленд-лиз,а президент так и не дать ему хода и продолжать подавать пакеты помощи под названием "Украина" включая в него борьбу с климатом и поддержку ЛГБТ сообщества. Это я и пытался донести до пропахших настоящим совком мозгов критикуя Байдена и его администрацию, но не США. Вы понятия не имеете о моих знаниях о окружающим мире и то,что я знаю о развитых странах,но ярлык пропагандиста общества "Знания" о моем невежестве всегда под рукой. Я писал о конкретных фактах и задавал конкретные вопросы на которые не получил ни одного ответа кроме очередного ярлыка "эмоции".
Не понял пассажа о боязни мобилизации 10 лет назад. Это к чему?
Про успешные атаки на корабли или аэродромы России,конечно,как и все знаю,но речь то шла о сравнении ущерба гражданской инфраструктуре двух стран,а это две большие разницы.
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shapo
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:36
Denik написав: Bolt написав:
Який сенс до підготовки тієї пародії на екзамени під назво НМТ залучати викладачів за 20 ує /год?! 🤦♂️
Набрати на ЗНО 180-190. Вступити на "Інженерію програмного забезпечення" або "Комп'ютерні науки", в більш-менш пристойний вуз, де як у Дюрі-бачі окрім науківців викладають практики: спочатку сучасні мови програмування, а потім і фреймворки, на 3 курсі піти на роботу, через 5 років стати сіньйором із зарплатою 5000$ на місяць.
Звучить як план, але онлайн навчання і ще багато перепон, але чисто теоретично, чому б і ні, особливо якщо піти на роботу через 5 років після 3го курсу і забити на навчання.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:57
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:19
shapo написав: Shaman написав:
оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більше
що хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...
відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розуміє
та й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві.
Совок с другим знаком так и не заканчивается. Антиамериканизм это из какого справочника партработника КПСС? В США разделение властей и президент там не царь и не генсек,поэтому Конгресс может начать расследование по импичменту действующего президента ,проголосовать ленд-лиз,а президент так и не дать ему хода и продолжать подавать пакеты помощи под названием "Украина" включая в него борьбу с климатом и поддержку ЛГБТ сообщества. Это я и пытался донести до пропахших настоящим совком мозгов критикуя Байдена и его администрацию, но не США. Вы понятия не имеете о моих знаниях о окружающим мире и то,что я знаю о развитых странах,но ярлык пропагандиста общества "Знания" о моем невежестве всегда под рукой. Я писал о конкретных фактах и задавал конкретные вопросы на которые не получил ни одного ответа кроме очередного ярлыка "эмоции".
Не понял пассажа о боязни мобилизации 10 лет назад. Это к чему?
Про успешные атаки на корабли или аэродромы России,конечно,как и все знаю,но речь то шла о сравнении ущерба гражданской инфраструктуре двух стран,а это две большие разницы.
У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не буде
Якщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо?
якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.
А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руські
тому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку....
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:44
Shaman написав: shapo написав: Shaman написав:
оскільки казати нема про що, то звичайно закінчують розмову. знаємо, проходили - схоже це загальна манера тих, хто не боявся мобілізації ще 10 років тому й більше
що хотів сказати, навіщо - кілька повідомлень якийсь емоції, й все...
відчувається антиамериканізм - знову ж таки, надто глибоко совок в'ївся - теж ознака віку. й в чому різниця між срср та розвиненими країнами - так й не розуміє
та й ми там щось підводний човен знищили, інші кораблі, С-400 - але пам'ятає лише шахеди у Москві.
Совок с другим знаком так и не заканчивается. Антиамериканизм это из какого справочника партработника КПСС? В США разделение властей и президент там не царь и не генсек,поэтому Конгресс может начать расследование по импичменту действующего президента ,проголосовать ленд-лиз,а президент так и не дать ему хода и продолжать подавать пакеты помощи под названием "Украина" включая в него борьбу с климатом и поддержку ЛГБТ сообщества. Это я и пытался донести до пропахших настоящим совком мозгов критикуя Байдена и его администрацию, но не США. Вы понятия не имеете о моих знаниях о окружающим мире и то,что я знаю о развитых странах,но ярлык пропагандиста общества "Знания" о моем невежестве всегда под рукой. Я писал о конкретных фактах и задавал конкретные вопросы на которые не получил ни одного ответа кроме очередного ярлыка "эмоции".
Не понял пассажа о боязни мобилизации 10 лет назад. Это к чему?
Про успешные атаки на корабли или аэродромы России,конечно,как и все знаю,но речь то шла о сравнении ущерба гражданской инфраструктуре двух стран,а это две большие разницы.
У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не буде
Якщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо?
якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.
А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руські
тому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку....
Самий парниковий із парникових газів це H2О, тому щоб побороти глобальне потепління потрібно просто осушити світовий океан, і ніякої теорії змови.
А ще чумка, яка особливо поширюється на свіжому повітрі парків, тому потрібно сидіти дома у всіх державах Землі і приймати бустери, це теж само собою.
Навіть надрукували для боротьби стільки нічим не забезпечених грошей, що третій рік борються із інфляцією заганяючи світову економіку в ступор. Але це теж природнє явище. Жодної змови, тільки ноосферний феномен.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 24 лис, 2023 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:48
shapo написав:
Это к чему,что джавелины и стингеры были не нужны и ВСУ бы обошлись без них?
Тому, що 90% в перші місяці вивезли старі радянські озброєння і хороша організація їх використання, і головне люди які не боялися.
shapo написав:
А ответить на вопрос при каком президенте США они были поставлены в Украину равно при каком президенте и вице-президенте Россия аннексировала Крым и часть Донбасса и начала полномасштабную агрессию 24.02.2022 для такого знатока вооружений ВСУ будет несложно?
Це - загальновідомі факти. Але агресію могли зупинити постачання в 20 разів більші. І важкі озброєння в номенклатурі.
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