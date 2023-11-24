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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1576157715781579
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:12

  shapo написав:https://www.economist.com/europe/2023/1 ... eat-russia - это была ваша ссылка которую вы сейчас изменили.
По Ф-16 - https://www.washingtonpost.com/world/20 ... interview/

Я не міняв ніяке посилання. Додав повну версію листа до статті. По F-16 інтерв'ю - літнє. Все давно змінилося.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:41

  vitaliiangel написав:Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.


Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:42

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:"Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да.
элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке.

Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего.
Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:43

  shapo написав:
  ЛАД написав:
  shapo написав:............
Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.
Как жена? Помогли?


Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось

Понятно.
Мои соболезнования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:51

  shapo написав:..............
Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот

Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево.
Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии:
«Мы ожидаем, что китайское правительство будет относиться к нам одинаково, независимо от нашего размера», — сказал он (Питерс - новый министр иностранных дел, когда его спросили, как он планирует бороться с растущим влиянием Китая в регионе. «Размер не имеет значения, уважение имеет значение»

https://www.reuters.com/world/europe/new-zealands-national-act-nz-nz-first-ink-coalition-agreement-2023-11-23/
ЛАД
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  #<1 ... 1576157715781579
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