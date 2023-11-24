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#<1 ... 1576157715781579 Додано: Суб 25 лис, 2023 00:12 shapo написав: https://www.economist.com/europe/2023/1 ... eat-russia - это была ваша ссылка которую вы сейчас изменили.

По Ф-16 - https://www.washingtonpost.com/world/20 ... interview/ - это была ваша ссылка которую вы сейчас изменили.По Ф-16 -

Я не міняв ніяке посилання. Додав повну версію листа до статті. По F-16 інтерв'ю - літнє. Все давно змінилося. Я не міняв ніяке посилання. Додав повну версію листа до статті. По F-16 інтерв'ю - літнє. Все давно змінилося. Denik Повідомлень: 2675 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:41 vitaliiangel написав: Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.



Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще. Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще. katso

Повідомлень: 777 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:42 vitaliiangel написав: ЛАД написав: "Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. "Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке. элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке.

Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего.

Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали. Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего.Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали. ЛАД 2 Повідомлень: 26583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5188 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:43 shapo написав: ЛАД написав: shapo написав: ............

Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго ............Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.

Как жена? Помогли? Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.Как жена? Помогли?



Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось

Понятно.

Мои соболезнования. Понятно.Мои соболезнования. ЛАД 2 Повідомлень: 26583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5188 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:51 shapo написав: ..............

Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот ..............Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот

Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево.

Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии:

«Мы ожидаем, что китайское правительство будет относиться к нам одинаково, независимо от нашего размера», — сказал он (Питерс - новый министр иностранных дел, когда его спросили, как он планирует бороться с растущим влиянием Китая в регионе. «Размер не имеет значения, уважение имеет значение»

https://www.reuters.com/world/europe/new-zealands-national-act-nz-nz-first-ink-coalition-agreement-2023-11-23/ Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево.Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии: ЛАД 2 Повідомлень: 26583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5188 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1576157715781579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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