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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1577157815791580>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:41

  vitaliiangel написав:Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.


Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:42

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:"Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да.
элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке.

Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего.
Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:43

  shapo написав:
  ЛАД написав:
  shapo написав:............
Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.
Как жена? Помогли?


Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось

Понятно.
Мои соболезнования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:51

  shapo написав:..............
Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот

Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево.
Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии:
«Мы ожидаем, что китайское правительство будет относиться к нам одинаково, независимо от нашего размера», — сказал он (Питерс - новый министр иностранных дел, когда его спросили, как он планирует бороться с растущим влиянием Китая в регионе. «Размер не имеет значения, уважение имеет значение»

https://www.reuters.com/world/europe/new-zealands-national-act-nz-nz-first-ink-coalition-agreement-2023-11-23/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:20

  Bolt написав:
На рахунок медицини. Дивлюсь один канал на Ютубі, нашого пацаненка в Бельгії. Ну і жаліється, що в нього камінь в нирках. Сильні болі. Йде до лікарів, ті йому виписують знеболювальне, відправляють чекати поки сам вийде. Але не виходить. В нас, дя цікавості глянув дроблення каменів коштує 7-8 тис грн(не такі вже шалені гроші. В нас би лікар давно би дав направлення в таку клініку, щоб розробити камінь.
Так само одна українка в Англії пробувала попасти до зубного лікаря, спочатку запис мало не на два тижня, потім попала на прийом теж знеболювальних повиписував.В результаті таки була змушена їхати в Україну лікувати зуби.
.........

Это может объясняться ещё и тем, что наши беженцы обслуживаются там бесплатно при том, что никаких соцвзносов они не платили. Соответственно, возможно, стараются и лечить подешевле.
У меня однокурснице в Германии поставили весной кардиостимулятор. Который подешевле. Ну и помогает ... так себе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:22

  vitaliiangel написав:
Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші

Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.

Достаточно скромные мечты - всего 44 тыс. в месяц.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:29

  Gastarbaiter написав:Подивився тут відео.


Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік.


В общем чувак ездит, снимает проституток на каммеру.
Вы в Киеве по Окружной никогда не ездили?
Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются?

В нас комендантська година
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:53

  Denik написав:
  shapo написав:А ответить на вопрос при каком президенте США они были поставлены в Украину равно при каком президенте и вице-президенте Россия аннексировала Крым и часть Донбасса и начала полномасштабную агрессию 24.02.2022 для такого знатока вооружений ВСУ будет несложно?

Це - загальновідомі факти. Але агресію могли зупинити постачання в 20 разів більші. І важкі озброєння в номенклатурі.


А озвучить имена президентов духу не хватает?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 02:01

  Faceless написав:
Denik написав:
  Faceless написав:То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.
Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.
ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.


Те, шо вона не зникне, щоб назовсім - тут нема чого й сперечатися. Але структура попиту може змінитися суттєво. Наразі, з більш ніж 100к спеціалістів в галузі, на внутрішній ринок працює,думаю, менше 10%. Може навіть і 5%. Військові розробки, навіть за просто шаленого вливання коштів, ніяк не збільшать попит на внутрішньому ринку в рази, та й мають свою специфіку.
Що буде з зовнішнім ринком за цей період - навряд чи хтось може точно сказати. Однозначно, будуть структурні зміни, не всі зможуть адаптуватися, як це завжди й буває. При цьому, з року в рік маємо все більше "бажаючих". За 5-8 років можемо отримати суттєвий дисбаланс, знецінення ряду напрямків через велику кількість незатребуваних спеціалістів, що не адаптувалися, частина напрямків зазнає впливу розповсюдженя ШІ, ще з'являться нові, знову ж таки, як доповнення до розвитку ШІ.
Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і доходи там відповідатимуть світовим тенденціям. А вони цілком можуть і стагнувати.
Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс.

С постом в целом согласен. В выделенном не уверен.
Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 лис, 2023 02:04, всього редагувалось 1 раз.
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