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vitaliiangel написав:Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.
Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще.
ЛАД написав:"Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да.
элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке.
Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего. Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали.
shapo написав:............ Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали. Как жена? Помогли?
Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось
shapo написав:.............. Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот
Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево. Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии:
«Мы ожидаем, что китайское правительство будет относиться к нам одинаково, независимо от нашего размера», — сказал он (Питерс - новый министр иностранных дел, когда его спросили, как он планирует бороться с растущим влиянием Китая в регионе. «Размер не имеет значения, уважение имеет значение»
Bolt написав: На рахунок медицини. Дивлюсь один канал на Ютубі, нашого пацаненка в Бельгії. Ну і жаліється, що в нього камінь в нирках. Сильні болі. Йде до лікарів, ті йому виписують знеболювальне, відправляють чекати поки сам вийде. Але не виходить. В нас, дя цікавості глянув дроблення каменів коштує 7-8 тис грн(не такі вже шалені гроші. В нас би лікар давно би дав направлення в таку клініку, щоб розробити камінь. Так само одна українка в Англії пробувала попасти до зубного лікаря, спочатку запис мало не на два тижня, потім попала на прийом теж знеболювальних повиписував.В результаті таки була змушена їхати в Україну лікувати зуби. .........
Это может объясняться ещё и тем, что наши беженцы обслуживаются там бесплатно при том, что никаких соцвзносов они не платили. Соответственно, возможно, стараются и лечить подешевле. У меня однокурснице в Германии поставили весной кардиостимулятор. Который подешевле. Ну и помогает ... так себе.
Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші
Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.
Достаточно скромные мечты - всего 44 тыс. в месяц.
shapo написав:А ответить на вопрос при каком президенте США они были поставлены в Украину равно при каком президенте и вице-президенте Россия аннексировала Крым и часть Донбасса и начала полномасштабную агрессию 24.02.2022 для такого знатока вооружений ВСУ будет несложно?
Це - загальновідомі факти. Але агресію могли зупинити постачання в 20 разів більші. І важкі озброєння в номенклатурі.
Faceless написав:То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).
В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне. Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні. ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.
Те, шо вона не зникне, щоб назовсім - тут нема чого й сперечатися. Але структура попиту може змінитися суттєво. Наразі, з більш ніж 100к спеціалістів в галузі, на внутрішній ринок працює,думаю, менше 10%. Може навіть і 5%. Військові розробки, навіть за просто шаленого вливання коштів, ніяк не збільшать попит на внутрішньому ринку в рази, та й мають свою специфіку. Що буде з зовнішнім ринком за цей період - навряд чи хтось може точно сказати. Однозначно, будуть структурні зміни, не всі зможуть адаптуватися, як це завжди й буває. При цьому, з року в рік маємо все більше "бажаючих". За 5-8 років можемо отримати суттєвий дисбаланс, знецінення ряду напрямків через велику кількість незатребуваних спеціалістів, що не адаптувалися, частина напрямків зазнає впливу розповсюдженя ШІ, ще з'являться нові, знову ж таки, як доповнення до розвитку ШІ. Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і доходи там відповідатимуть світовим тенденціям. А вони цілком можуть і стагнувати. Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс.
С постом в целом согласен. В выделенном не уверен. Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 лис, 2023 02:04, всього редагувалось 1 раз.