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#<1 ... 1577157815791580> Додано: Суб 25 лис, 2023 00:41 vitaliiangel написав: Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы. Денег здесь явно не достаточно. Нужно так же скопировать чьи то мозги. А эта задача нерешаемая даже за триллионы.



Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще. Именно. Скопировать легко - производители всегда копируют друг у друга. Сложно ВЫРАСТИТЬ человека который СМОЖЕТ копировать. Чего там ту Джоконду срисовать - бери и срисовывай, вон она висит на открытом месте. Если умеешь. Я это еще в середине 90-х говорил когда под гасла "рынок все отрегулирует" разваливали наше производство - что потом БЫСТРО его уже не восстановить НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ просто потому что своих инженеров уже не будет - а американцы и французы сюда не поедут, вот вообще. katso

Повідомлень: 778 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:42 vitaliiangel написав: ЛАД написав: "Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. "Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке. элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке.

Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего.

Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали. Копировать EPSON, возможно. просто не было необходимости - проще и дешевле купить. Китай копирует много чего.Зачем было копировать русским? За нефтедоллары они прекрасно всё покупали. ЛАД 2 Повідомлень: 26587 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:43 shapo написав: ЛАД написав: shapo написав: ............

Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго ............Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.

Как жена? Помогли? Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.Как жена? Помогли?



Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось

Понятно.

Мои соболезнования. Понятно.Мои соболезнования. ЛАД 2 Повідомлень: 26587 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 00:51 shapo написав: ..............

Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот ..............Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот

Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево.

Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии:

«Мы ожидаем, что китайское правительство будет относиться к нам одинаково, независимо от нашего размера», — сказал он (Питерс - новый министр иностранных дел, когда его спросили, как он планирует бороться с растущим влиянием Китая в регионе. «Размер не имеет значения, уважение имеет значение»

https://www.reuters.com/world/europe/new-zealands-national-act-nz-nz-first-ink-coalition-agreement-2023-11-23/ Экзотика - имел ввиду, что слишком далеко. Наши беженцы там, скорее всего, не из самых бедных и, по-видимому, имели там какие-то концы - или по работ. или выехавшие туда раньше родственники, или что-то ещё. Полететь туда после начала войны было не просто. И не дёшево.Кстати, о спокойствии в Н. Зеландии: ЛАД 2 Повідомлень: 26587 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 01:20 Bolt написав:

На рахунок медицини. Дивлюсь один канал на Ютубі, нашого пацаненка в Бельгії. Ну і жаліється, що в нього камінь в нирках. Сильні болі. Йде до лікарів, ті йому виписують знеболювальне, відправляють чекати поки сам вийде. Але не виходить. В нас, дя цікавості глянув дроблення каменів коштує 7-8 тис грн(не такі вже шалені гроші. В нас би лікар давно би дав направлення в таку клініку, щоб розробити камінь.

Так само одна українка в Англії пробувала попасти до зубного лікаря, спочатку запис мало не на два тижня, потім попала на прийом теж знеболювальних повиписував.В результаті таки була змушена їхати в Україну лікувати зуби.

......... На рахунок медицини. Дивлюсь один канал на Ютубі, нашого пацаненка в Бельгії. Ну і жаліється, що в нього камінь в нирках. Сильні болі. Йде до лікарів, ті йому виписують знеболювальне, відправляють чекати поки сам вийде. Але не виходить. В нас, дя цікавості глянув дроблення каменів коштує 7-8 тис грн(не такі вже шалені гроші. В нас би лікар давно би дав направлення в таку клініку, щоб розробити камінь.Так само одна українка в Англії пробувала попасти до зубного лікаря, спочатку запис мало не на два тижня, потім попала на прийом теж знеболювальних повиписував.В результаті таки була змушена їхати в Україну лікувати зуби..........

Это может объясняться ещё и тем, что наши беженцы обслуживаются там бесплатно при том, что никаких соцвзносов они не платили. Соответственно, возможно, стараются и лечить подешевле.

У меня однокурснице в Германии поставили весной кардиостимулятор. Который подешевле. Ну и помогает ... так себе. Это может объясняться ещё и тем, что наши беженцы обслуживаются там бесплатно при том, что никаких соцвзносов они не платили. Соответственно, возможно, стараются и лечить подешевле.У меня однокурснице в Германии поставили весной кардиостимулятор. Который подешевле. Ну и помогает ... так себе. ЛАД 2 Повідомлень: 26587 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 01:22 vitaliiangel написав: Молодь, яка мешкає у США вважає, що щастя можна придбати за гроші



Майже три чверті американців, що народилися в період з 1981 по 1996 рік, вважають, що щастя можна купити за гроші, і для цього їм потрібно заробляти $525 тис. на рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Harris Poll для консалтингової компанії Empower, пише CBS News.

Достаточно скромные мечты - всего 44 тыс. в месяц. Достаточно скромные мечты - всего 44 тыс. в месяц. ЛАД 2 Повідомлень: 26587 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 01:29 Gastarbaiter написав: Подивився тут відео.





Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік. Подивився тут відео.Не хотів би я в таких містах жити. Навіть з 6-значною з/п на рік.



В общем чувак ездит, снимает проституток на каммеру.

Вы в Киеве по Окружной никогда не ездили?

Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются? В общем чувак ездит, снимает проституток на каммеру.Вы в Киеве по Окружной никогда не ездили?Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются? rjkz

Повідомлень: 15790 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8098 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 01:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются? Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются?

В нас комендантська година В нас комендантська година Denik Повідомлень: 2675 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 01:53 Denik написав: shapo написав: А ответить на вопрос при каком президенте США они были поставлены в Украину равно при каком президенте и вице-президенте Россия аннексировала Крым и часть Донбасса и начала полномасштабную агрессию 24.02.2022 для такого знатока вооружений ВСУ будет несложно? А ответить на вопрос при каком президенте США они были поставлены в Украину равно при каком президенте и вице-президенте Россия аннексировала Крым и часть Донбасса и начала полномасштабную агрессию 24.02.2022 для такого знатока вооружений ВСУ будет несложно?

Це - загальновідомі факти. Але агресію могли зупинити постачання в 20 разів більші. І важкі озброєння в номенклатурі. Це - загальновідомі факти. Але агресію могли зупинити постачання в 20 разів більші. І важкі озброєння в номенклатурі.



А озвучить имена президентов духу не хватает? А озвучить имена президентов духу не хватает? shapo Повідомлень: 4721 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 814 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 02:01 Faceless написав: Denik написав: Faceless написав: То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10). То ще велике питання, що буде через 5 років (в даному випадку через 8-10).

В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.

Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.

ПЗ зміститься до військових безпілотних систем. В Україні ІТ індустрія нікуди не зникне.Топчиком будуть Комп'ютерні науки у ВІТІ причому на міжнародному рівні.ПЗ зміститься до військових безпілотних систем.



Те, шо вона не зникне, щоб назовсім - тут нема чого й сперечатися. Але структура попиту може змінитися суттєво. Наразі, з більш ніж 100к спеціалістів в галузі, на внутрішній ринок працює,думаю, менше 10%. Може навіть і 5%. Військові розробки, навіть за просто шаленого вливання коштів, ніяк не збільшать попит на внутрішньому ринку в рази, та й мають свою специфіку.

Що буде з зовнішнім ринком за цей період - навряд чи хтось може точно сказати. Однозначно, будуть структурні зміни, не всі зможуть адаптуватися, як це завжди й буває. При цьому, з року в рік маємо все більше "бажаючих". За 5-8 років можемо отримати суттєвий дисбаланс, знецінення ряду напрямків через велику кількість незатребуваних спеціалістів, що не адаптувалися, частина напрямків зазнає впливу розповсюдженя ШІ, ще з'являться нові, знову ж таки, як доповнення до розвитку ШІ.

Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і доходи там відповідатимуть світовим тенденціям. А вони цілком можуть і стагнувати.

Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс. Те, шо вона не зникне, щоб назовсім - тут нема чого й сперечатися. Але структура попиту може змінитися суттєво. Наразі, з більш ніж 100к спеціалістів в галузі, на внутрішній ринок працює,думаю, менше 10%. Може навіть і 5%. Військові розробки, навіть за просто шаленого вливання коштів, ніяк не збільшать попит на внутрішньому ринку в рази, та й мають свою специфіку.Що буде з зовнішнім ринком за цей період - навряд чи хтось може точно сказати. Однозначно, будуть структурні зміни, не всі зможуть адаптуватися, як це завжди й буває. При цьому, з року в рік маємо все більше "бажаючих". За 5-8 років можемо отримати суттєвий дисбаланс, знецінення ряду напрямків через велику кількість незатребуваних спеціалістів, що не адаптувалися, частина напрямків зазнає впливу розповсюдженя ШІ, ще з'являться нові, знову ж таки, як доповнення до розвитку ШІ.Тож, рівень доходів за 5-8 років, можливість знайти роботу в цій галузі взагалі - це велике питання. Військові проєкти можуть прилаштувати якусь долю відсотка, і. А вони цілком можуть і стагнувати.Тож, не варто очікувати безумовний грейт саксесс.

С постом в целом согласен. В выделенном не уверен.

Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки. С постом в целом согласен. В выделенном не уверен.Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 лис, 2023 02:04, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 26587 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1577157815791580> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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