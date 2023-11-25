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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1577157815791580
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 02:03

  Shaman написав:
  shapo написав:
Совок с другим знаком так и не заканчивается. Антиамериканизм это из какого справочника партработника КПСС? В США разделение властей и президент там не царь и не генсек,поэтому Конгресс может начать расследование по импичменту действующего президента ,проголосовать ленд-лиз,а президент так и не дать ему хода и продолжать подавать пакеты помощи под названием "Украина" включая в него борьбу с климатом и поддержку ЛГБТ сообщества. Это я и пытался донести до пропахших настоящим совком мозгов критикуя Байдена и его администрацию, но не США. Вы понятия не имеете о моих знаниях о окружающим мире и то,что я знаю о развитых странах,но ярлык пропагандиста общества "Знания" о моем невежестве всегда под рукой. Я писал о конкретных фактах и задавал конкретные вопросы на которые не получил ни одного ответа кроме очередного ярлыка "эмоции".
Не понял пассажа о боязни мобилизации 10 лет назад. Это к чему?
Про успешные атаки на корабли или аэродромы России,конечно,как и все знаю,но речь то шла о сравнении ущерба гражданской инфраструктуре двух стран,а это две большие разницы.

У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не буде :D

Якщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо? ;) якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.

А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руські :D тому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку....


Все что я хотел сказать говорю.
Борьба с потеплением это кормушка для недобросовестных учёных и правительств коррупционеров тратящих деньги будто их можно печатать,а не зарабатывать чем грешат социалисты и демократы в США .Города России ВСУ не бомбит потому,что нечем да и Байден запретил хотя в них есть объекты военной инфраструктуры.
Как о вкусе устриц можно говорить с тем кто их ел,так и СССР можно обсуждать с тем кто тогда жил и работал,а не ходил пешком под стол.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 02:20

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:С постом в целом согласен. В выделенном не уверен.
Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки.

Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.
Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 02:34

shapo
Не тратьте силы и нервы на шамана. Бесполезно.
Уже писал - уровень инструктора райкома партии по идеологии.
Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.
У меня давно в чс. А сейчас приходится читать в Ваших цитатах.
Гораздо спокойнее просто не видеть его "умные" и "патриотичные" посты.
С деником тоже не особо стоит.
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