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#<1 ... 1577157815791580 Додано: Суб 25 лис, 2023 02:03 Shaman написав: shapo написав:

Совок с другим знаком так и не заканчивается. Антиамериканизм это из какого справочника партработника КПСС? В США разделение властей и президент там не царь и не генсек,поэтому Конгресс может начать расследование по импичменту действующего президента ,проголосовать ленд-лиз,а президент так и не дать ему хода и продолжать подавать пакеты помощи под названием "Украина" включая в него борьбу с климатом и поддержку ЛГБТ сообщества. Это я и пытался донести до пропахших настоящим совком мозгов критикуя Байдена и его администрацию, но не США. Вы понятия не имеете о моих знаниях о окружающим мире и то,что я знаю о развитых странах,но ярлык пропагандиста общества "Знания" о моем невежестве всегда под рукой. Я писал о конкретных фактах и задавал конкретные вопросы на которые не получил ни одного ответа кроме очередного ярлыка "эмоции".

Не понял пассажа о боязни мобилизации 10 лет назад. Это к чему?

Про успешные атаки на корабли или аэродромы России,конечно,как и все знаю,но речь то шла о сравнении ущерба гражданской инфраструктуре двух стран,а это две большие разницы. Совок с другим знаком так и не заканчивается. Антиамериканизм это из какого справочника партработника КПСС? В США разделение властей и президент там не царь и не генсек,поэтому Конгресс может начать расследование по импичменту действующего президента ,проголосовать ленд-лиз,а президент так и не дать ему хода и продолжать подавать пакеты помощи под названием "Украина" включая в него борьбу с климатом и поддержку ЛГБТ сообщества. Это я и пытался донести до пропахших настоящим совком мозгов критикуя Байдена и его администрацию, но не США. Вы понятия не имеете о моих знаниях о окружающим мире и то,что я знаю о развитых странах,но ярлык пропагандиста общества "Знания" о моем невежестве всегда под рукой. Я писал о конкретных фактах и задавал конкретные вопросы на которые не получил ни одного ответа кроме очередного ярлыка "эмоции".Не понял пассажа о боязни мобилизации 10 лет назад. Это к чему?Про успешные атаки на корабли или аэродромы России,конечно,как и все знаю,но речь то шла о сравнении ущерба гражданской инфраструктуре двух стран,а это две большие разницы.

У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не буде



Якщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо? якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.



А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руські тому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку.... У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не будеЯкщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо?якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руськітому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку....



Все что я хотел сказать говорю.

Борьба с потеплением это кормушка для недобросовестных учёных и правительств коррупционеров тратящих деньги будто их можно печатать,а не зарабатывать чем грешат социалисты и демократы в США .Города России ВСУ не бомбит потому,что нечем да и Байден запретил хотя в них есть объекты военной инфраструктуры.

Как о вкусе устриц можно говорить с тем кто их ел,так и СССР можно обсуждать с тем кто тогда жил и работал,а не ходил пешком под стол. Все что я хотел сказать говорю.Борьба с потеплением это кормушка для недобросовестных учёных и правительств коррупционеров тратящих деньги будто их можно печатать,а не зарабатывать чем грешат социалисты и демократы в США .Города России ВСУ не бомбит потому,что нечем да и Байден запретил хотя в них есть объекты военной инфраструктуры.Как о вкусе устриц можно говорить с тем кто их ел,так и СССР можно обсуждать с тем кто тогда жил и работал,а не ходил пешком под стол. shapo Повідомлень: 4721 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 814 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 02:20 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: С постом в целом согласен. В выделенном не уверен.

Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки.

Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.

Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова. Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова. Faceless

Модератор Повідомлень: 34246 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 02:34 shapo

Не тратьте силы и нервы на шамана. Бесполезно.

Уже писал - уровень инструктора райкома партии по идеологии.

Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

У меня давно в чс. А сейчас приходится читать в Ваших цитатах.

Гораздо спокойнее просто не видеть его "умные" и "патриотичные" посты.

С деником тоже не особо стоит. ЛАД 2 Повідомлень: 26591 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 02:53 Faceless написав: ЛАД написав: С постом в целом согласен. В выделенном не уверен.

Так же, как и вообще в выделении больших средств но оборону, особенно на собственные разработки.

Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.

Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова. Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова.

Давайте объективно оценивать. Без лозунгов советского облазца.

1. "через ув'язнення і шарашки" после Сталина уже не залучали. Это лет 40.

Привлекали чисто экономическими методами - более высокими зарплатами и лучшим финансированием работ.

Но не в 10 раз. При средней зарплате в стране 400 долларов никто не будет в оборонке платить 4000.

А сейчас ещё проблема в том, что практически нет специалистов. Старики уже почти вымерли, а толковая молодёжь уезжает на Запад, где их с радостью принимают.

2. "зараз багато залучено на ентузіазмі" - что серьёзного и принципиально нового разработано в Украине за 2 года войны? Дроны? Это какие-то прорывные технологии?

3. Чтобы разработками занимались "приватні компанії на замовлення Міноборони" Минобороны должно им прилично платить.

Откуда взять на это деньги? В стране с разрушенной (даже до войны) промышленностью и с огромными послевоенными долгами?

Только не надо рассказывать о репарациях и заблокированных на Западе росс. средствах. О золоте Полуботка уже когда-то слышали. Это называется делить шкуру неубитого медведя. Давайте объективно оценивать. Без лозунгов советского облазца.1. "через ув'язнення і шарашки" после Сталина уже не залучали. Это лет 40.Привлекали чисто экономическими методами - более высокими зарплатами и лучшим финансированием работ.Но не в 10 раз. При средней зарплате в стране 400 долларов никто не будет в оборонке платить 4000.А сейчас ещё проблема в том, что практически нет специалистов. Старики уже почти вымерли, а толковая молодёжь уезжает на Запад, где их с радостью принимают.2. "зараз багато залучено на ентузіазмі" - что серьёзного и принципиально нового разработано в Украине за 2 года войны? Дроны? Это какие-то прорывные технологии?3. Чтобы разработками занимались "приватні компанії на замовлення Міноборони" Минобороны должно им прилично платить.Откуда взять на это деньги? В стране с разрушенной (даже до войны) промышленностью и с огромными послевоенными долгами?Только не надо рассказывать о репарациях и заблокированных на Западе росс. средствах. О золоте Полуботка уже когда-то слышали. Это называется делить шкуру неубитого медведя. ЛАД 2 Повідомлень: 26591 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 04:20 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.

Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова. Причини прості - щоб залучити дійсно якісних спеціалістів, доведеться пропонувати конкурентну винагороду. Так, зараз багато залучено на ентузіазмі, і як альтернатива мобілізації. Але ж мова про, дай боже, післявоєнні роки. Це цілком можливо, якщо розробкою займатимуться приватні компанії на замовлення Міноборони.Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова.

Давайте объективно оценивать. Без лозунгов советского облазца.

1. "через ув'язнення і шарашки" после Сталина уже не залучали. Это лет 40.

Привлекали чисто экономическими методами - более высокими зарплатами и лучшим финансированием работ.

Но не в 10 раз. При средней зарплате в стране 400 долларов никто не будет в оборонке платить 4000.

А сейчас ещё проблема в том, что практически нет специалистов. Старики уже почти вымерли, а толковая молодёжь уезжает на Запад, где их с радостью принимают.

2. "зараз багато залучено на ентузіазмі" - что серьёзного и принципиально нового разработано в Украине за 2 года войны? Дроны? Это какие-то прорывные технологии?

3. Чтобы разработками занимались "приватні компанії на замовлення Міноборони" Минобороны должно им прилично платить.

Откуда взять на это деньги? В стране с разрушенной (даже до войны) промышленностью и с огромными послевоенными долгами?

Только не надо рассказывать о репарациях и заблокированных на Западе росс. средствах. О золоте Полуботка уже когда-то слышали. Это называется делить шкуру неубитого медведя. Давайте объективно оценивать. Без лозунгов советского облазца.1. "через ув'язнення і шарашки" после Сталина уже не залучали. Это лет 40.Привлекали чисто экономическими методами - более высокими зарплатами и лучшим финансированием работ.Но не в 10 раз. При средней зарплате в стране 400 долларов никто не будет в оборонке платить 4000.А сейчас ещё проблема в том, что практически нет специалистов. Старики уже почти вымерли, а толковая молодёжь уезжает на Запад, где их с радостью принимают.2. "зараз багато залучено на ентузіазмі" - что серьёзного и принципиально нового разработано в Украине за 2 года войны? Дроны? Это какие-то прорывные технологии?3. Чтобы разработками занимались "приватні компанії на замовлення Міноборони" Минобороны должно им прилично платить.Откуда взять на это деньги? В стране с разрушенной (даже до войны) промышленностью и с огромными послевоенными долгами?Только не надо рассказывать о репарациях и заблокированных на Западе росс. средствах. О золоте Полуботка уже когда-то слышали. Это называется делить шкуру неубитого медведя.

Ринок срср був закритий, тому, навіть за відсутності фізичного примусу, можна було "мотивувати" зарплатами трохи більше середніх по країні.

Україна відкрита, і внутрішній ринок змушений з цим рахуватися. Зокрема й щодо зарплат для ІТ спеціалістів. Банки, фінкомпанії, рітейл набирають людей на ставки, на рівні або близькі до того, що такі спеціалісти можуть заробляти на галерах в аутсорсі на закордонних замовників. І немає значення, яка середня по країні. Вже зараз платять 3-5 тисяч. Так це не такі складні й відповідальні проєкти, як оборонка.

Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.

По п.3. Якщо не платити ринкові гроші - то не буде нічого взагалі. Бо нікому буде то робити.

Мова навряд чи про те, щоб побудувати свій локхід мартін, а розробки нових дронів (від камікадзе до розвідувальних і ударних), реб, різних систем і т.п. - цілком реальні гроші для України в масштабах держзамовлення. Особливо, коли мільярди знаходять бруківку перекладати Ринок срср був закритий, тому, навіть за відсутності фізичного примусу, можна було "мотивувати" зарплатами трохи більше середніх по країні.Україна відкрита, і внутрішній ринок змушений з цим рахуватися. Зокрема й щодо зарплат для ІТ спеціалістів. Банки, фінкомпанії, рітейл набирають людей на ставки, на рівні або близькі до того, що такі спеціалісти можуть заробляти на галерах в аутсорсі на закордонних замовників. І немає значення, яка середня по країні. Вже зараз платять 3-5 тисяч. Так це не такі складні й відповідальні проєкти, як оборонка.Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.По п.3. Якщо не платити ринкові гроші - то не буде нічого взагалі. Бо нікому буде то робити.Мова навряд чи про те, щоб побудувати свій локхід мартін, а розробки нових дронів (від камікадзе до розвідувальних і ударних), реб, різних систем і т.п. - цілком реальні гроші для України в масштабах держзамовлення. Особливо, коли мільярди знаходять бруківку перекладати Faceless

Модератор Повідомлень: 34246 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 05:22 Faceless написав: ..............

Ринок срср був закритий, тому, навіть за відсутності фізичного примусу, можна було "мотивувати" зарплатами трохи більше середніх по країні.

Україна відкрита, і внутрішній ринок змушений з цим рахуватися. Зокрема й щодо зарплат для ІТ спеціалістів. Банки, фінкомпанії, рітейл набирають людей на ставки, на рівні або близькі до того, що такі спеціалісти можуть заробляти на галерах в аутсорсі на закордонних замовників. І немає значення, яка середня по країні. Вже зараз платять 3-5 тисяч. Так це не такі складні й відповідальні проєкти, як оборонка. ..............Ринок срср був закритий, тому, навіть за відсутності фізичного примусу, можна було "мотивувати" зарплатами трохи більше середніх по країні.Україна відкрита, і внутрішній ринок змушений з цим рахуватися. Зокрема й щодо зарплат для ІТ спеціалістів. Банки, фінкомпанії, рітейл набирають людей на ставки, на рівні або близькі до того, що такі спеціалісти можуть заробляти на галерах в аутсорсі на закордонних замовників. І немає значення, яка середня по країні. Вже зараз платять 3-5 тисяч. Так це не такі складні й відповідальні проєкти, як оборонка.

Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.

Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения



Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.

Это так. Разработки секретны.

Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.

За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.



По п.3. Якщо не платити ринкові гроші - то не буде нічого взагалі. Бо нікому буде то робити.

Мова навряд чи про те, щоб побудувати свій локхід мартін, а розробки нових дронів (від камікадзе до розвідувальних і ударних), реб, різних систем і т.п. - цілком реальні гроші для України в масштабах держзамовлення. Особливо, коли мільярди знаходять бруківку перекладати.

Так я об этом и сказал.

Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.

Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.

Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.

И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада? Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населенияЭто так. Разработки секретны.Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.Так я об этом и сказал.Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада? ЛАД 2 Повідомлень: 26591 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 05:33 rjkz написав: В общем чувак ездит, снимает проституток на каммеру.

Вы в Киеве по Окружной никогда не ездили?

Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются? В общем чувак ездит, снимает проституток на каммеру.Вы в Киеве по Окружной никогда не ездили?Или на бульваре Шевченко в 2 часа ночи девушки Луной любуются?

Основная часть ролика не про проституток. Просто улицы. Удивила неказистость домов. Подумал: просто район такой выбрали. Пошел в гугл, посмотрел улицы - они там почти все такие в ЛА. Блин, да у меня село под Краковом симпатичнее выглядит! А решетки на окнах? Уже даже на Окружной решетки не ставят. Основная часть ролика не про проституток. Просто улицы. Удивила неказистость домов. Подумал: просто район такой выбрали. Пошел в гугл, посмотрел улицы - они там почти все такие в ЛА. Блин, да у меня село под Краковом симпатичнее выглядит! А решетки на окнах? Уже даже на Окружной решетки не ставят. Gastarbaiter Повідомлень: 2892 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1577157815791580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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