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#<1 ... 1578157915801581 Додано: Суб 25 лис, 2023 11:33 Дюрі-бачі написав: Звісно, про те я й писав. Звісно, про те я й писав. вы писали как про реалистичный сценарий, а я под " копировать всю индустрию" подразумевал фантастический сценарий.



Проще продать что-то ненужное, чтобы сегодня купить то, на разработку чего уйдёт 20 лет и хулиард денег. Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик. Загнулся так же проект Сколково, превратившись в банальный ЖК с продвинутой школой и офисным центром, а в планах был центр инноваций великая «Российская Кремниевая долина».



С годами копирование чего-то технологического вообще сойдёт на нет или уже сошло. Для технологически отсталых стран это означает невозможность вырваться из этого статуса без серьёзных инвестиций и технологий. Никакую технологическую отрасль "с нуля" не потянет ни Украина ни рф. И скопировать ничего серьёзного не сможет.



Какие-то отрасли тянет с нуля Китай, имея рынок сбыта 300 стран мира и 1ю экономику в мире.



единственный путь к "украинскому айфону" если какой-то OEM-производитель его здесь соберёт на своём заводе. вы писали как про реалистичный сценарий, а я под " копировать всю индустрию" подразумевал фантастический сценарий.Проще продать что-то ненужное, чтобы сегодня купить то, на разработку чего уйдёт 20 лет и хулиард денег. Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик. Загнулся так же проект Сколково, превратившись в банальный ЖК с продвинутой школой и офисным центром, а в планах был центр инноваций великая «Российская Кремниевая долина».С годами копирование чего-то технологического вообще сойдёт на нет или уже сошло. Для технологически отсталых стран это означает невозможность вырваться из этого статуса без серьёзных инвестиций и технологий. Никакую технологическую отрасль "с нуля" не потянет ни Украина ни рф. И скопировать ничего серьёзного не сможет.Какие-то отрасли тянет с нуля Китай, имея рынок сбыта 300 стран мира и 1ю экономику в мире.единственный путь к "украинскому айфону" если какой-то OEM-производитель его здесь соберёт Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 11:51, всього редагувалось 6 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20715 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 11:33 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.

Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения



До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.

ЛАД написав: Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.

Это так. Разработки секретны.

Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.

За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

Это так. Разработки секретны.Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте

ЛАД написав: По п.3. Якщо не платити ринкові гроші - то не буде нічого взагалі. Бо нікому буде то робити.

Мова навряд чи про те, щоб побудувати свій локхід мартін, а розробки нових дронів (від камікадзе до розвідувальних і ударних), реб, різних систем і т.п. - цілком реальні гроші для України в масштабах держзамовлення. Особливо, коли мільярди знаходять бруківку перекладати.

Так я об этом и сказал.

Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.

Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.

Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.

И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада? Так я об этом и сказал.Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада?

По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.

По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.

Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.

Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не вартеПо-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних Faceless

Модератор Повідомлень: 34247 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 11:47 Re: Еміграція, заробітчанство Меня кстати тоже поразили решетки на окнах в Испании. Причем не важно какой район, даже виллы за 1.5 ляма в очень хороших районах с решетками. Все из-за долбанных окупасов. Так как такого чтобы обворовывали или грабили тут нет, а вот окупасы это да. Залезут и потом фиг выгонишь. Одно спасение жить в убранизации. Тут всегда ходят работники + охрана, всех жильцов в лицо знают, поэтому окупасы сюда не лезут. Я у себя летом дверь только на ночь закрывал. slonomag Повідомлень: 423 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 11:49 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик

Не просрали б вони 700 млрд. на війну - все би вийшло.

В України нема і не буде коштів на копіювання, у Китаю, ЄС, Саудитів є кошти, можливо будуть в Індії і москалів. Не просрали б вони 700 млрд. на війну - все би вийшло.В України нема і не буде коштів на копіювання, у Китаю, ЄС, Саудитів є кошти, можливо будуть в Індії і москалів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1839 З нами з: 29.07.22 Подякував: 312 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1578157915801581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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