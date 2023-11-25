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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:33
Дюрі-бачі написав:
Звісно, про те я й писав.
вы писали как про реалистичный сценарий, а я под " копировать всю индустрию" подразумевал фантастический сценарий.
Проще продать что-то ненужное, чтобы сегодня купить то, на разработку чего уйдёт 20 лет и хулиард денег. Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик. Загнулся так же проект Сколково, превратившись в банальный ЖК с продвинутой школой и офисным центром, а в планах был центр инноваций великая «Российская Кремниевая долина».
С годами копирование чего-то технологического вообще сойдёт на нет или уже сошло. Для технологически отсталых стран это означает невозможность вырваться из этого статуса без серьёзных инвестиций и технологий. Никакую технологическую отрасль "с нуля" не потянет ни Украина ни рф. И скопировать ничего серьёзного не сможет.
Какие-то отрасли тянет с нуля Китай, имея рынок сбыта 300 стран мира и 1ю экономику в мире.
единственный путь к "украинскому айфону" если какой-то OEM-производитель его здесь соберёт на своём заводе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 25 лис, 2023 11:51, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:33
ЛАД написав:Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.
Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения
До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.
ЛАД написав:
Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.
Это так. Разработки секретны.
Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.
За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.
А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте
ЛАД написав:
По п.3. Якщо не платити ринкові гроші - то не буде нічого взагалі. Бо нікому буде то робити.
Мова навряд чи про те, щоб побудувати свій локхід мартін, а розробки нових дронів (від камікадзе до розвідувальних і ударних), реб, різних систем і т.п. - цілком реальні гроші для України в масштабах держзамовлення. Особливо, коли мільярди знаходять бруківку перекладати.
Так я об этом и сказал.
Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.
Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.
Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.
И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада?
По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.
По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.
Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.
Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:47
Меня кстати тоже поразили решетки на окнах в Испании. Причем не важно какой район, даже виллы за 1.5 ляма в очень хороших районах с решетками. Все из-за долбанных окупасов. Так как такого чтобы обворовывали или грабили тут нет, а вот окупасы это да. Залезут и потом фиг выгонишь. Одно спасение жить в убранизации. Тут всегда ходят работники + охрана, всех жильцов в лицо знают, поэтому окупасы сюда не лезут. Я у себя летом дверь только на ночь закрывал.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:49
vitaliiangel написав:
Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик
Не просрали б вони 700 млрд. на війну - все би вийшло.
В України нема і не буде коштів на копіювання, у Китаю, ЄС, Саудитів є кошти, можливо будуть в Індії і москалів.
slonomag написав:
Все из-за долбанных окупасов.
понаприймають дибільних законів, а потім дивуються чому на виборах перемагають неадекватні радикали, які ті закони обіцяють відмінити.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 25 лис, 2023 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:53
rjkz написав:
Застройка? Я много раз писал, что качество строительства в Украине на порядки выше, но шопаделать?
Причину знаете? Расскажите.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:57
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Что там у рф с Sukhoi Superjet ? дырка от бублика, пшик
Не просрали б вони 700 млрд. на війну - все би вийшло.
В України нема і не буде коштів на копіювання, у Китаю, ЄС, Саудитів є кошти, можливо будуть в Індії і москалів.
Индия такая же отсталая страна как мы и рф. Саудиты кроме строительства ничего не создают, всё покупают или инвестируют в чужое. Своё с нуля это долго, дорого и с неизвестным результатом. Надо развивать то что есть и не витать в облаках про "сотни новых заводов", которых здесь никогда не будет.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:03
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
Индия такая же отсталая страна как мы и рф..
Категорично не згідний:
1) Долетіли до Місяця
2) Лідер з копіювання ліків,
3) Лідер в ІТ секторі.
...
Просто в них дуже багато жебраків, але проміж них живуть мільйони "еліти", нічим не гірші за Китай чи ЄС.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:07
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
Индия такая же отсталая страна как мы и рф..
Категорично не згідний:
1) Долетіли до Місяця
2) Лідер з копіювання ліків,
3) Лідер в ІТ секторі.
...
Просто в них дуже багато жебраків, але проміж них живуть мільйони "еліти", нічим не гірші за Китай чи ЄС.
мы говорим про новые отрасли, которые можно скопировать. Всё перечисленное вами уже было в Индии 10-20 лет назад. Соответственно развивалось и куда-то развилось. Лунная программа готовилась не одно десятилетие. У рф проблема с Индией, продавая её нефть за рупии взамен там купить нечего. Выдумали турпутёвки, ещё на рф туристам меняют рубли на рупии, чтобы как то от них избавится.
vitaliiangel написав:
Надо развивать то что есть и не витать в облаках про "сотни новых заводов"
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 25 лис, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:11
slonomag написав:
Меня кстати тоже поразили решетки на окнах в Испании. Причем не важно какой район, даже виллы за 1.5 ляма в очень хороших районах с решетками. Все из-за долбанных окупасов. Так как такого чтобы обворовывали или грабили тут нет, а вот окупасы это да. Залезут и потом фиг выгонишь. Одно спасение жить в убранизации. Тут всегда ходят работники + охрана, всех жильцов в лицо знают, поэтому окупасы сюда не лезут. Я у себя летом дверь только на ночь закрывал.
Решётки фигня, смотрел фильмец про окупасов, самые прошареные лендлорлы при долгом отсутствии забивают досками(зачёркнуто) замуровывают оконные и дверные проемы. 😳
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:11
vitaliiangel А індуси йдуть шляхом Китаю 90-х і очікувано скоро вони будуть фабрикою світу.
А наведені мною приклади підтверджують, що в індусів є кошти на розвиток і є бажання керівництва не все розкрадати, а частину вкладати в розвиток, і є кадри, які щось вміють виробляти (як приклад - купа індусів в Майкрософті, Гуглі, Інтелі створюють передові технології) тому в них є можливість, за потреби, скопіювати все.
Саудити теж мають ресурси, але проблема з кадрами і керівництво не визначилось.
В України ще трохи кадрів є, але й ті скоро всі емігрують, а ні ресурсів ні бажання керівництва розвиватись нема.
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