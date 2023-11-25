Або наймають людей жити в квартирі. Вже писав про батьків моєї знайомої і їх роботу мрії.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:22
Такого не видел ) А решетки или ролеты на все окна и двери это норма.
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:23
почему до сих пор "всё" не скопировали? Или потребностей стать такими как США/ Китай нет. Противоречий не видите?
Всё что Индия/рф/Украина могут, там и так делается. Деньги всем нужны и ни один олигарх из этих стран не откажется срубить капусты по легкому. Значит не так просто "скопировать всё" как вы говорите.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:32
Моя мама пережила голодомор - перший - маленькою дитиною - в 1933 - а другий в 1947 році.
Розказувала реально жахливі речі: в 1947 році в селі реально лежали померлі люди вздовж дороги.
Ніхто їх не прибирав - бо ні в кого не було ніяких сил.
Харчувалися хто зна чим: найсмачнішою була серцевина біла як вата соняшника.
Ще розказувала що поїли всіх котів та всіх горобців.
Хай Бог милує...
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:33
Уточнення, бо в розрахунки пана Denik потрапила суттєва помилка тому що він нічого не знає про систему навчання в США.
1) Якщо "..людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс", то вона має або Вид на прожиття в США, або громадянство. Інакше вона б не закінчувала школу та просто так не пішла б працювати в Макдональдс. ЦЕ СУТТЄВО: в США найважливішою річчю для людини є її статус. Це суттєво для пункту 2.
2) Головна помилка міститься тут: "...людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає."
Насправді навчання в коледжі коштує в 10 (!!!) раз менше. В ДЕСЯТЬ!
Тут так: ціна на навчання в 50к $ - для іноземців (українців) або НЕ мешканців даного штату в найбільш престижних університетах в США. На кшталт Stanford University.
Якщо має місце пункт 1) - а воно так і є - що витікає з тексту - то ціна навчання в коледжі (що нижче за статусом університету) на буде перевищувати 5 000 доларів на рік для громадянина, і для того, хто має грін-карту або інший законний статус перебування.
Таким чином за 4 роки бакалаврату буде витрачено на оплату навчання близько 4х5 000=20 000 доларів - смішна для США сума.
Ідемо далі: "..ще 20 к на рік проїдає." Це треба добре їсти, щоби проїсти 20 000 доларів.
На практиці витрати студента становлять: близько 500 доларів на місяць на прожиття та близько 500 доларів на місяць на житло. Комплексне проживання: "кампус+харчування" може складати 6000...12000 доларів на рік.
Тоді замість фрази "...та другого сценарію виходить в 200+280 = 480" слід читати: "та другого сценарію виходить в 20+10 = 30" що дорівнює приблизно 1/2 зарплатні прибиральника МакДональдс за рік.
Тобто НЕ буде ось цього: "А це вже якась фігня". Буде інше:
- вкладення в освіту дитини в сумі - СМІШНІЙ - в 30 000 доларів США забезпечує дитині як мінімум можливість щасливого світлого життя із стартовою зарплатнею приблизно в 100 000 доларів на рік в перший же рік роботи після закінчення університету.
P.S. Примітки:
Примітка 1: свої витати на проживання студент може зменшити за рахунок роботи в кампусі (це дозволяється) - наприклад, в кафе університету, в гуртожитку, в магазинах університету. Тобто робота на території університету.
Примітка 2: свої витати на проживання студент - якщо розумний - а наші там вчаться добре і стають розумними - може зменшити за рахунок роботи асистентом професора - як правило професор сам ніколи не перевіряє контрольні щотижневі роботи студентів - доручає розумному студенту із відповідною оплатою праці.
Примітка 3: свої витати на навчання і проживання студент може зменшити за рахунок численних всілякого роду стипендій - наприклад за суспільну діяльність, наукові публікації або за спортивні досягнення.
Примітка 4: свої витрати студент може зменшити за рахунок зарпалтін, яку отримує під час перебування влітку екстерном - зарплатня може складати 2000...7000 доларів на місяць.
Примітка 5: для учасників цього форуму, діти яких можуть навчатися за студентською візою: всі витрати ті самі, крім ціни навчання - для іноземців вона інша - і може складати від 25 000 до 60 000 доларів на рік. Все інше НЕ змінюється.
Примітка 6: замість фрази "Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років" слід читати: "при стартовій зарплатні випускника університету в 100 000 доларів термін окупності навчання в університеті дорівнює 1/3 року.
Те саме для українського студента складає 2 і більше років в залежності від цін навчання у вибраному університеті (це буде Harvard University, Mississippi State University або десь в глибинці і не університеті, а коледж).
Тобто витрати учасників форуму на навчання дитини в університеті США, який входить в першу сотню, будуть складати орієнтовно:
4х50000+4х12000+5000 (страховки, документи та інше) - близько 253 000 доларів США.
Термін окупності вкладень: 2 роки.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лис, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Ні, абсолютно не все. Ми взагалі нічого не робимо в частині технологій, тільки "велике крадівництво" і добивання спадку совка, тільки влітку 2023 почали думати що щось би треба починати робити.
москалі до осені 2022 теж такі були, в а от вже цього року змушують частину вкраденого вернути для розвитку воєнних технологій.
Індуси 50/50...
Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля.
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:54
Вчора сиділи в ресторації в Барселоні до опівночі. В компанії були наші українці, які мешкають у Франції.
Так ось сказали про "зрубити капусту по легкому":
- готувалися для поїздки в США і економили, кожну євро - до євро складали. Євроцент до євроцента, всі кишені вивернули.
- назбирали 1000 євро та прийшли покласти в свій банк на картку.
- перше питання в банку було про назбирану/зекономлену 1000 євро: "Звідки гроші?"
Це питання про суму в 1000 (тисячу) євро та до постійних клієнтів банку.
Це вам не 26 квартир у Києві, 36 автівок на кшталт Порше у мами та 58 квартир у мами в Києві.
У мами, яка "любить бістро їздити".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лис, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:00
Re: Еміграція, заробітчанство
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