Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 15801581158215831584> Додано: Суб 25 лис, 2023 12:20 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Решётки фигня, смотрел фильмец про окупасов, самые прошареные лендлорлы при долгом отсутствии забивают досками(зачёркнуто) замуровывают оконные и дверные проемы Решётки фигня, смотрел фильмец про окупасов, самые прошареные лендлорлы при долгом отсутствии забивают досками(зачёркнуто) замуровывают оконные и дверные проемы

Або наймають людей жити в квартирі. Вже писав про батьків моєї знайомої і їх роботу мрії. Або наймають людей жити в квартирі. Вже писав про батьків моєї знайомої і їх роботу мрії. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1848 З нами з: 29.07.22 Подякував: 313 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:22 Bolt написав: slonomag написав: Меня кстати тоже поразили решетки на окнах в Испании. Причем не важно какой район, даже виллы за 1.5 ляма в очень хороших районах с решетками. Все из-за долбанных окупасов. Так как такого чтобы обворовывали или грабили тут нет, а вот окупасы это да. Залезут и потом фиг выгонишь. Одно спасение жить в убранизации. Тут всегда ходят работники + охрана, всех жильцов в лицо знают, поэтому окупасы сюда не лезут. Я у себя летом дверь только на ночь закрывал. Меня кстати тоже поразили решетки на окнах в Испании. Причем не важно какой район, даже виллы за 1.5 ляма в очень хороших районах с решетками. Все из-за долбанных окупасов. Так как такого чтобы обворовывали или грабили тут нет, а вот окупасы это да. Залезут и потом фиг выгонишь. Одно спасение жить в убранизации. Тут всегда ходят работники + охрана, всех жильцов в лицо знают, поэтому окупасы сюда не лезут. Я у себя летом дверь только на ночь закрывал.

Решётки фигня, смотрел фильмец про окупасов, самые прошареные лендлорлы при долгом отсутствии забивают досками(зачёркнуто) замуровывают оконные и дверные проемы. 😳 Решётки фигня, смотрел фильмец про окупасов, самые прошареные лендлорлы при долгом отсутствии забивают досками(зачёркнуто) замуровывают оконные и дверные проемы. 😳

Такого не видел ) А решетки или ролеты на все окна и двери это норма. Такого не видел ) А решетки или ролеты на все окна и двери это норма. slonomag Повідомлень: 425 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:23 Дюрі-бачі написав: в них є можливість, за потреби, скопіювати все. в них є можливість, за потреби, скопіювати все. почему до сих пор "всё" не скопировали? Или потребностей стать такими как США/ Китай нет. Противоречий не видите?



Всё что Индия/рф/Украина могут, там и так делается. Деньги всем нужны и ни один олигарх из этих стран не откажется срубить капусты по легкому. Значит не так просто "скопировать всё" как вы говорите. почему до сих пор "всё" не скопировали? Или потребностей стать такими как США/ Китай нет. Противоречий не видите?Всё что Индия/рф/Украина могут, там и так делается. Деньги всем нужны и ни один олигарх из этих стран не откажется срубить капусты по легкому. Значит не так просто "скопировать всё" как вы говорите. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20723 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:27 Re: Еміграція, заробітчанство Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади Faceless

Модератор Повідомлень: 34249 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:32 Faceless написав: Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади

Моя мама пережила голодомор - перший - маленькою дитиною - в 1933 - а другий в 1947 році.

Розказувала реально жахливі речі: в 1947 році в селі реально лежали померлі люди вздовж дороги.

Ніхто їх не прибирав - бо ні в кого не було ніяких сил.

Харчувалися хто зна чим: найсмачнішою була серцевина біла як вата соняшника.

Ще розказувала що поїли всіх котів та всіх горобців.

Хай Бог милує... Моя мама пережила голодомор - перший - маленькою дитиною - в 1933 - а другий в 1947 році.Розказувала реально жахливі речі: в 1947 році в селі реально лежали померлі люди вздовж дороги.Ніхто їх не прибирав - бо ні в кого не було ніяких сил.Харчувалися хто зна чим: найсмачнішою була серцевина біла як вата соняшника.Ще розказувала що поїли всіх котів та всіх горобців.Хай Бог милує... akurt

Повідомлень: 8726 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3387 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:33 Denik написав: Крім того сталося те, про що я писав.

2 сценарії:

- людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс, заробляє 50 к на рік. За 4 роки умовно 200к.

- людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає. За 4 роки умовно 280 к на рік.

різниця першого та другого сценарію виходить в 200+280 = 480, або 500 к з урахуванням відсотків.

Відсотки з 500к під 5% на рік -25 к. Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років.

А це вже якась фігня. Крім того сталося те, про що я писав.2 сценарії:- людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс, заробляє 50 к на рік. За 4 роки умовно 200к.- людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає. За 4 роки умовно 280 к на рік.різниця першого та другого сценарію виходить в 200+280 = 480, або 500 к з урахуванням відсотків.Відсотки з 500к під 5% на рік -25 к. Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років.А це вже якась фігня.

Уточнення, бо в розрахунки пана Denik потрапила суттєва помилка тому що він нічого не знає про систему навчання в США.



1) Якщо "..людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс", то вона має або Вид на прожиття в США, або громадянство. Інакше вона б не закінчувала школу та просто так не пішла б працювати в Макдональдс. ЦЕ СУТТЄВО: в США найважливішою річчю для людини є її статус. Це суттєво для пункту 2.



2) Головна помилка міститься тут: "...людина йде вчитися в коледж за 50 к на рік, ще 20 к на рік проїдає."

Насправді навчання в коледжі коштує в 10 (!!!) раз менше. В ДЕСЯТЬ!

Тут так: ціна на навчання в 50к $ - для іноземців (українців) або НЕ мешканців даного штату в найбільш престижних університетах в США. На кшталт Stanford University.

Якщо має місце пункт 1) - а воно так і є - що витікає з тексту - то ціна навчання в коледжі (що нижче за статусом університету) на буде перевищувати 5 000 доларів на рік для громадянина, і для того, хто має грін-карту або інший законний статус перебування.



Таким чином за 4 роки бакалаврату буде витрачено на оплату навчання близько 4х5 000=20 000 доларів - смішна для США сума.



Ідемо далі: "..ще 20 к на рік проїдає." Це треба добре їсти, щоби проїсти 20 000 доларів.

На практиці витрати студента становлять: близько 500 доларів на місяць на прожиття та близько 500 доларів на місяць на житло. Комплексне проживання: "кампус+харчування" може складати 6000...12000 доларів на рік.

Тоді замість фрази "...та другого сценарію виходить в 200+280 = 480" слід читати: "та другого сценарію виходить в 20+10 = 30" що дорівнює приблизно 1/2 зарплатні прибиральника МакДональдс за рік.

Тобто НЕ буде ось цього: "А це вже якась фігня". Буде інше:

- вкладення в освіту дитини в сумі - СМІШНІЙ - в 30 000 доларів США забезпечує дитині як мінімум можливість щасливого світлого життя із стартовою зарплатнею приблизно в 100 000 доларів на рік в перший же рік роботи після закінчення університету.



P.S. Примітки:

Примітка 1: свої витати на проживання студент може зменшити за рахунок роботи в кампусі (це дозволяється) - наприклад, в кафе університету, в гуртожитку, в магазинах університету. Тобто робота на території університету.

Примітка 2: свої витати на проживання студент - якщо розумний - а наші там вчаться добре і стають розумними - може зменшити за рахунок роботи асистентом професора - як правило професор сам ніколи не перевіряє контрольні щотижневі роботи студентів - доручає розумному студенту із відповідною оплатою праці.

Примітка 3: свої витати на навчання і проживання студент може зменшити за рахунок численних всілякого роду стипендій - наприклад за суспільну діяльність, наукові публікації або за спортивні досягнення.

Примітка 4: свої витрати студент може зменшити за рахунок зарпалтін, яку отримує під час перебування влітку екстерном - зарплатня може складати 2000...7000 доларів на місяць.

Примітка 5: для учасників цього форуму, діти яких можуть навчатися за студентською візою: всі витрати ті самі, крім ціни навчання - для іноземців вона інша - і може складати від 25 000 до 60 000 доларів на рік. Все інше НЕ змінюється.

Примітка 6: замість фрази "Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсотками буде окупатися 20 років" слід читати: "при стартовій зарплатні випускника університету в 100 000 доларів термін окупності навчання в університеті дорівнює 1/3 року.

Те саме для українського студента складає 2 і більше років в залежності від цін навчання у вибраному університеті (це буде Harvard University, Mississippi State University або десь в глибинці і не університеті, а коледж).

Тобто витрати учасників форуму на навчання дитини в університеті США, який входить в першу сотню, будуть складати орієнтовно:

4х50000+4х12000+5000 (страховки, документи та інше) - близько 253 000 доларів США.

Термін окупності вкладень: 2 роки. Уточнення, бо в розрахунки панапотрапила суттєва помилка тому що він нічого не знає про систему навчання в США.1) Якщо "..людина завершила працювати школу в США та йде в Макдональдс", то вона має або Вид на прожиття в США, або громадянство. Інакше вона б не закінчувала школу та просто так не пішла б працювати в Макдональдс. ЦЕ СУТТЄВО: в США найважливішою річчю для людини є її статус. Це суттєво для пункту 2.2) Головна помилка міститься тут: "...людина йде вчитися вна рік, щена рік проїдає."Насправді навчання в коледжі коштує в 10 (!!!) раз менше. В ДЕСЯТЬ!Тут так: ціна на навчання в 50к $ - для іноземців (українців) або НЕ мешканців даного штату в найбільш престижних університетах в США. На кшталт Stanford University.Якщо має місце пункт 1) - а воно так і є - що витікає з тексту - то ціна навчання в коледжі (що нижче за статусом університету) на буде перевищувати 5 000 доларів на рік для громадянина, і для того, хто має грін-карту або інший законний статус перебування.Таким чином за 4 роки бакалаврату буде витрачено на оплату навчання близько 4х5 000=20 000 доларів -Ідемо далі: "..ще 20 к на рік проїдає." Це треба добре їсти, щоби проїсти 20 000 доларів.На практиці витрати студента становлять: близько 500 доларів на місяць на прожиття та близько 500 доларів на місяць на житло. Комплексне проживання: "кампус+харчування" може складати 6000...12000 доларів на рік.Тоді замість фрази "...та другого сценарію виходить в 200+280 = 480" слід читати: "та другого сценарію виходить в 20+10 = 30" що дорівнює приблизно 1/2 зарплатні прибиральника МакДональдсТобто НЕ буде ось цього: "А це вже якась фігня". Буде інше:- вкладення в освіту дитини в сумі - СМІШНІЙ - в 30 000 доларів США забезпечує дитині як мінімум можливість щасливого світлого життя із стартовою зарплатнею приблизно в 100 000 доларів на рік в перший же рік роботи після закінчення університету.Примітки:Примітка 1: свої витати на проживання студент може зменшити за рахунок роботи в кампусі (це дозволяється) - наприклад, в кафе університету, в гуртожитку, в магазинах університету. Тобто робота на території університету.Примітка 2: свої витати на проживання студент - якщо розумний - а наші там вчаться добре і стають розумними - може зменшити за рахунок роботи асистентом професора - як правило професор сам ніколи не перевіряє контрольні щотижневі роботи студентів - доручає розумному студенту із відповідною оплатою праці.Примітка 3: свої витати на навчання і проживання студент може зменшити за рахунок численних всілякого роду стипендій - наприклад за суспільну діяльність, наукові публікації або за спортивні досягнення.Примітка 4: свої витрати студент може зменшити за рахунок зарпалтін, яку отримує під час перебування влітку екстерном - зарплатня може складати 2000...7000 доларів на місяць.Примітка 5: для учасників цього форуму, діти яких можуть навчатися за студентською візою: всі витрати ті самі, крім ціни навчання - для іноземців вона інша - і може складати від 25 000 до 60 000 доларів на рік. Все інше НЕ змінюється.Примітка 6: замість фрази "Тобто із різницею зарплат у 50к. 500 к із відсоткамислід читати: "при стартовій зарплатні випускника університету в 100 000 доларів термін окупності навчання в університеті дорівнює 1/3 року.Те саме для українського студента складає 2 і більше років в залежності від цін навчання у вибраному університеті (це буде Harvard University, Mississippi State University або десь в глибинці і не університеті, а коледж).Тобто витрати учасників форуму на навчання дитини в університеті США, який входить в першу сотню, будуть складати орієнтовно:4х50000+4х12000+5000 (страховки, документи та інше) - близько 253 000 доларів США.Термін окупності вкладень: 2 роки. Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лис, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8726 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3387 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:38 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Всё что Индия/рф/Украина могут, там и так делается. Деньги всем нужны и ни один олигарх из этих стран не откажется срубить капусты по легкому. Значит не так просто "скопировать всё" как вы говорите. Всё что Индия/рф/Украина могут, там и так делается. Деньги всем нужны и ни один олигарх из этих стран не откажется срубить капусты по легкому. Значит не так просто "скопировать всё" как вы говорите.

Ні, абсолютно не все. Ми взагалі нічого не робимо в частині технологій, тільки "велике крадівництво" і добивання спадку совка, тільки влітку 2023 почали думати що щось би треба починати робити.

москалі до осені 2022 теж такі були, в а от вже цього року змушують частину вкраденого вернути для розвитку воєнних технологій.

Індуси 50/50...



Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля. Ні, абсолютно не все. Ми взагалі нічого не робимо в частині технологій, тільки "велике крадівництво" і добивання спадку совка, тільки влітку 2023 почали думати що щось би треба починати робити.москалі до осені 2022 теж такі були, в а от вже цього року змушують частину вкраденого вернути для розвитку воєнних технологій.Індуси 50/50...Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1848 З нами з: 29.07.22 Подякував: 313 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:46 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: з овертайми за 12000 грн. з бронею від ТЦК та відрядженнями на ЛБЗ з добовими 100 грн на триразове харчування з овертайми за 12000 грн. з бронею від ТЦК та відрядженнями на ЛБЗ з добовими 100 грн на триразове харчування

дізнайся спочатку ціни на засоби РЕБ та крила. І повір мені, що у нас найбільш технологічно просунуті крила у світі. дізнайся спочатку ціни на засоби РЕБ та крила. І повір мені, що у нас найбільш технологічно просунуті крила у світі. Denik Повідомлень: 2676 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 12:54 Дюрі-бачі написав: Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля. Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля.

Вчора сиділи в ресторації в Барселоні до опівночі. В компанії були наші українці, які мешкають у Франції.

Так ось сказали про "зрубити капусту по легкому":

- готувалися для поїздки в США і економили, кожну євро - до євро складали. Євроцент до євроцента, всі кишені вивернули.

- назбирали 1000 євро та прийшли покласти в свій банк на картку.

- перше питання в банку було про назбирану/зекономлену 1000 євро: "Звідки гроші?"

Це питання про суму в 1000 (тисячу) євро та до постійних клієнтів банку.

Це вам не 26 квартир у Києві, 36 автівок на кшталт Порше у мами та 58 квартир у мами в Києві.

У мами, яка "любить бістро їздити". Вчора сиділи в ресторації в Барселоні до опівночі. В компанії були наші українці, які мешкають у Франції.Так ось сказали про "зрубити капусту по легкому":- готувалися для поїздки в США і економили, кожну євро - до євро складали. Євроцент до євроцента, всі кишені вивернули.- назбирали 1000 євро та прийшли покласти в свій банк на картку.- перше питання в банку було про назбирану/зекономлену 1000 євро: "Це питання про суму в 1000 (тисячу) євро та до постійних клієнтів банку.Це вам не 26 квартир у Києві, 36 автівок на кшталт Порше у мами та 58 квартир у мами в Києві.У мами, яка "любить бістро їздити". Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лис, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8726 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3387 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - перше питання в банку було про назбирану/зекономлену 1000 євро: "Заідки гроші?" - перше питання в банку було про назбирану/зекономлену 1000 євро: "Заідки гроші?"

Да, тут и за 1000 без налоговой декларации могут все банковские счета закрыть. С другой стороны если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов. Да, тут и за 1000 без налоговой декларации могут все банковские счета закрыть. С другой стороны если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов. slonomag Повідомлень: 425 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 15801581158215831584> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: slonomag vitaliiangel і 3 гостейМодератори: Faceless