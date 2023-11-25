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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1581158215831584> Додано: Суб 25 лис, 2023 13:01 slonomag написав: если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов. если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов.

Как я понимаю, в ней должны быть какие то конкретные цифры и факты. Как я понимаю, в ней должны быть какие то конкретные цифры и факты. akurt

Повідомлень: 8726 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3387 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:05 Дюрі-бачі написав: Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля. Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля. ну какая политическая воля? бюджет дефицитный, хулиардов на заводы "как у Foxconn" там нет. Либо кто то зайдёт со своими деньгами либо ничего. Последние 30 лет "ничего". Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла. Бизнес если не видит возможности, деньги в что-то серьёзное вкладывать не будет. Дюрі-бачі написав: тільки влітку 2023 почали думати що щось би треба починати робити. тільки влітку 2023 почали думати що щось би треба починати робити. от думания денег больше не становится. Какие высокотехнологические компании предоставили нам свои технологии за последний год? Кроме совместного завода с Байрактар ничего не могу вспомнить. Дюрі-бачі написав: Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. хоть в фас хоть в профиль, нет желающих инвестировать в нашу капусту. Про то что не всё можно скопировать и не всё есть смысл изобретать заново уже устал говорить. Проще всего думать штампами типа "велике крадівництво" применяя его там, где он уместен и нет. Даже если все резко перестанут воровать, экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут. И компонента "не воровать" слишком мало, надо еще тысячу других компонентов. ну какая политическая воля? бюджет дефицитный, хулиардов на заводы "как у Foxconn" там нет. Либо кто то зайдёт со своими деньгами либо ничего. Последние 30 лет "ничего". Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла. Бизнес если не видит возможности, деньги в что-то серьёзное вкладывать не будет.от думания денег больше не становится. Какие высокотехнологические компании предоставили нам свои технологии за последний год? Кроме совместного завода с Байрактар ничего не могу вспомнить.хоть в фас хоть в профиль, нет желающих инвестировать в нашу капусту. Про то что не всё можно скопировать и не всё есть смысл изобретать заново уже устал говорить. Проще всего думать штампами типа "велике крадівництво" применяя его там, где он уместен и нет. Даже если все резко перестанут воровать, экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут. И компонента "не воровать" слишком мало, надо еще тысячу других компонентов. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20723 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:10 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла

Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...



vitaliiangel написав: экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут. экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут. достатньо б повторити шлях Польщі, Чехії... Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...достатньо б повторити шлях Польщі, Чехії... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1848 З нами з: 29.07.22 Подякував: 313 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:12 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла

Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас... Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...

шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем. шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:14, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20723 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:14 vitaliiangel З чогось потрібно починати. Герані, Орлани - дешево і ефективно.

І це якараз і є "вундервафля", яка міняє правила війни. Хто першим зможе забезпечити "кожному солдату по дрону" - той і переможе. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1848 З нами з: 29.07.22 Подякував: 313 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:15 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel З чогось потрібно починати. Герані, Орлани - дешево і ефективно. З чогось потрібно починати. Герані, Орлани - дешево і ефективно.

в чём их эффективность, линия фронта уже хз сколько не меняется. Дюрі-бачі написав: Хто першим зможе забезпечити "кожному солдату по дрону" - той і переможе. Хто першим зможе забезпечити "кожному солдату по дрону" - той і переможе. броня, авиация, пво, рэб ничего не нужно. Только дроны. в чём их эффективность, линия фронта уже хз сколько не меняется.броня, авиация, пво, рэб ничего не нужно. Только дроны. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:17, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20723 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:17 vitaliiangel Запитайте краще Успіха як змінила ситуацію на фронті поява десятків дронів і страшно уявити що буде, коли їх стане тисячі.

Ми не в Криму - це вже величезний успіх для москалів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1848 З нами з: 29.07.22 Подякував: 313 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:17 vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла

Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас... Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...

шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем. шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем.

Очень даже стреляем. В приграничных областях расеи прекрасно горят нефтебазы и подстанции.





Витальон, тебе. По заслугам!!





І додаток до нагороди.







Якщо б на форумі 1 пост коштував 1 грн, то ти б сплатив за свій флуд більше , ніж за рік сплатив податків з доходів. Очень даже стреляем. В приграничных областях расеи прекрасно горят нефтебазы и подстанции.Витальон, тебе. По заслугам!!І додаток до нагороди.Якщо б на форумі 1 пост коштував 1 грн, то ти б сплатив за свій флуд більше , ніж за рік сплатив податків з доходів. Hotab Повідомлень: 10244 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20 Дюрі-бачі написав: Запитайте краще Успіха як змінила ситуацію на фронті поява десятків дронів Запитайте краще Успіха як змінила ситуацію на фронті поява десятків дронів долярчик очень субъективный, если он сам боится дронов, то и вывод делает что "дроны это страшное и грозное оружие". В 9ти этажку в Днепре попали далеко не дроном, но долярчик же этого не видел. долярчик очень субъективный, если он сам боится дронов, то и вывод делает что "дроны это страшное и грозное оружие". В 9ти этажку в Днепре попали далеко не дроном, но долярчик же этого не видел. vitaliiangel

Повідомлень: 20723 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:22 Re: Еміграція, заробітчанство Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів. Faceless

Модератор Повідомлень: 34249 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1581158215831584> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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