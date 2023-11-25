Как я понимаю, в ней должны быть какие то конкретные цифры и факты.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 13:01
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:05
ну какая политическая воля? бюджет дефицитный, хулиардов на заводы "как у Foxconn" там нет. Либо кто то зайдёт со своими деньгами либо ничего. Последние 30 лет "ничего". Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла. Бизнес если не видит возможности, деньги в что-то серьёзное вкладывать не будет.
от думания денег больше не становится. Какие высокотехнологические компании предоставили нам свои технологии за последний год? Кроме совместного завода с Байрактар ничего не могу вспомнить.
хоть в фас хоть в профиль, нет желающих инвестировать в нашу капусту. Про то что не всё можно скопировать и не всё есть смысл изобретать заново уже устал говорить. Проще всего думать штампами типа "велике крадівництво" применяя его там, где он уместен и нет. Даже если все резко перестанут воровать, экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут. И компонента "не воровать" слишком мало, надо еще тысячу других компонентов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...
достатньо б повторити шлях Польщі, Чехії...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:12
шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:14
vitaliiangel З чогось потрібно починати. Герані, Орлани - дешево і ефективно.
І це якараз і є "вундервафля", яка міняє правила війни. Хто першим зможе забезпечити "кожному солдату по дрону" - той і переможе.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:15
в чём их эффективность, линия фронта уже хз сколько не меняется.
броня, авиация, пво, рэб ничего не нужно. Только дроны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:17
vitaliiangel Запитайте краще Успіха як змінила ситуацію на фронті поява десятків дронів і страшно уявити що буде, коли їх стане тисячі.
Ми не в Криму - це вже величезний успіх для москалів.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:17
Очень даже стреляем. В приграничных областях расеи прекрасно горят нефтебазы и подстанции.
Витальон, тебе. По заслугам!!
І додаток до нагороди.
Якщо б на форумі 1 пост коштував 1 грн, то ти б сплатив за свій флуд більше , ніж за рік сплатив податків з доходів.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів.
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