RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1581158215831584>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:01

  slonomag написав:если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов.

Как я понимаю, в ней должны быть какие то конкретные цифры и факты.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8726
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3388 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:05

  Дюрі-бачі написав:Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому. Для цього потрібна політична воля.
ну какая политическая воля? бюджет дефицитный, хулиардов на заводы "как у Foxconn" там нет. Либо кто то зайдёт со своими деньгами либо ничего. Последние 30 лет "ничего". Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла. Бизнес если не видит возможности, деньги в что-то серьёзное вкладывать не будет.
  Дюрі-бачі написав:тільки влітку 2023 почали думати що щось би треба починати робити.
от думания денег больше не становится. Какие высокотехнологические компании предоставили нам свои технологии за последний год? Кроме совместного завода с Байрактар ничего не могу вспомнить.
  Дюрі-бачі написав:Скопіювати це не "зрубити капусту по легкому", а це роки вкладати капусту, щоб зрубати її в майбутньому.
хоть в фас хоть в профиль, нет желающих инвестировать в нашу капусту. Про то что не всё можно скопировать и не всё есть смысл изобретать заново уже устал говорить. Проще всего думать штампами типа "велике крадівництво" применяя его там, где он уместен и нет. Даже если все резко перестанут воровать, экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут. И компонента "не воровать" слишком мало, надо еще тысячу других компонентов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла

Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...

  vitaliiangel написав:экономического чуда не случится. К нему десятилетиями идут.
достатньо б повторити шлях Польщі, Чехії...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 29.07.22
Подякував: 313 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:12

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла

Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...

шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:14

vitaliiangel З чогось потрібно починати. Герані, Орлани - дешево і ефективно.
І це якараз і є "вундервафля", яка міняє правила війни. Хто першим зможе забезпечити "кожному солдату по дрону" - той і переможе.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 29.07.22
Подякував: 313 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:15

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel З чогось потрібно починати. Герані, Орлани - дешево і ефективно.

в чём их эффективность, линия фронта уже хз сколько не меняется.
  Дюрі-бачі написав:Хто першим зможе забезпечити "кожному солдату по дрону" - той і переможе.
броня, авиация, пво, рэб ничего не нужно. Только дроны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 13:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:17

vitaliiangel Запитайте краще Успіха як змінила ситуацію на фронті поява десятків дронів і страшно уявити що буде, коли їх стане тисячі.
Ми не в Криму - це вже величезний успіх для москалів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 29.07.22
Подякував: 313 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:17

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:ну какая политическая воля? Зеленский не может приказать Маску или Ахметову построить в Украине завод Тесла

Дивіться приклад москалів: сказали "20 мільярдів в бюджет", скопіювати і вдосконалити шахед, і всі так роблять, нажаль для нас...

шахед это примитивная технология. Авиамоделированием в детстве не увлекались? И чем бы нам помогли тысячи шахедов. По чужой инфраструктуре мы не стреляем.

Очень даже стреляем. В приграничных областях расеи прекрасно горят нефтебазы и подстанции.


Витальон, тебе. По заслугам!!

Зображення
І додаток до нагороди.

Зображення

Якщо б на форумі 1 пост коштував 1 грн, то ти б сплатив за свій флуд більше , ніж за рік сплатив податків з доходів.
Hotab
 
Повідомлень: 10245
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20

  Дюрі-бачі написав:Запитайте краще Успіха як змінила ситуацію на фронті поява десятків дронів
долярчик очень субъективный, если он сам боится дронов, то и вывод делает что "дроны это страшное и грозное оружие". В 9ти этажку в Днепре попали далеко не дроном, но долярчик же этого не видел.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 7896 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 1581158215831584>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2485)
25.11.2023 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.