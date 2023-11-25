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#<1 ... 1581158215831584 Додано: Суб 25 лис, 2023 13:24 Faceless написав: Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів. Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів.

в абсолютных числах это сколько? Выражения типа "половина" = манипуляции.

2 или 2000 оба числа половины от 4 и 4000 только "2" и "2000" не одно и то же.



Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли. в абсолютных числах это сколько? Выражения типа "половина" = манипуляции.2 или 2000 оба числа половины от 4 и 4000 только "2" и "2000" не одно и то же.Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли. vitaliiangel

Повідомлень: 20725 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:33 akurt написав: slonomag написав: если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов. если налоговую декларацию занес, то хоть пол ляма за раз можешь закинуть без всяких вопросов.

Как я понимаю, в ней должны быть какие то конкретные цифры и факты. Как я понимаю, в ней должны быть какие то конкретные цифры и факты.

Ну естественно. Вообще тут логика такая что все должно быть прозрачно. Открываешь счет, показываешь рабочий контракт, там указана твоя зп, показываешь последние 3 инвойса (в моем случае для автономо, нанятым сотрудникам поидее не надо), даешь данные о налоговой регистрации (твой налоговый номер), начинаешь получать зп на счет - банк видит что цифры +/- сходятся (+/- пара сотен роли не играют) и все зашибись. Тебя вообще не трогают. Если продал недвигу, закидываешь своему менеджеру копию договора в ватсап и спокойно принимаешь денежку. А вот если открыл счет, а налоговый номер не предоставил, или сказал что не работаешь и вдруг где-то 500евро украл и положил на счет, то все, блок, бан, и пока. Вплоть до того что если в 2-3 банках Испании тебя забанили, то все остальные 100 банков страны знают об этом и страновишься персоной нон-грата везде. Ну тоесть конечно ты можешь хоть всю жизнь пользоваться укр картой, но кредиты, ипотеки, аренда недвиги у испанца для тебя считай закрыты. Ну естественно. Вообще тут логика такая что все должно быть прозрачно. Открываешь счет, показываешь рабочий контракт, там указана твоя зп, показываешь последние 3 инвойса (в моем случае для автономо, нанятым сотрудникам поидее не надо), даешь данные о налоговой регистрации (твой налоговый номер), начинаешь получать зп на счет - банк видит что цифры +/- сходятся (+/- пара сотен роли не играют) и все зашибись. Тебя вообще не трогают. Если продал недвигу, закидываешь своему менеджеру копию договора в ватсап и спокойно принимаешь денежку. А вот если открыл счет, а налоговый номер не предоставил, или сказал что не работаешь и вдруг где-то 500евро украл и положил на счет, то все, блок, бан, и пока. Вплоть до того что если в 2-3 банках Испании тебя забанили, то все остальные 100 банков страны знают об этом и страновишься персоной нон-грата везде. Ну тоесть конечно ты можешь хоть всю жизнь пользоваться укр картой, но кредиты, ипотеки, аренда недвиги у испанца для тебя считай закрыты. slonomag Повідомлень: 426 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:34 vitaliiangel





Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли.







Если бы Витальон мог переломить ход войны, он бы уже пришел бы на фронт. Он потому не пришел, что не сможет переломить. Если бы денег Витальона было достаточно, чтоб наполнить бюджет, он бы их уже платил с доходов. А так он потому и не платит.

Продолжать, или сам поймешь, что составные победы - это и налоги, и дроны, и витальоны? Если бы Витальон мог переломить ход войны, он бы уже пришел бы на фронт. Он потому не пришел, что не сможет переломить. Если бы денег Витальона было достаточно, чтоб наполнить бюджет, он бы их уже платил с доходов. А так он потому и не платит.Продолжать, или сам поймешь, что составные победы - это и налоги, и дроны, и витальоны? Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 лис, 2023 13:37, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 10245 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Faceless написав: Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів. Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів.

в абсолютных числах это сколько? Выражения типа "половина" = манипуляции.

2 или 2000 оба числа половины от 4 и 4000 только "2" и "2000" не одно и то же.



Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли. в абсолютных числах это сколько? Выражения типа "половина" = манипуляции.2 или 2000 оба числа половины от 4 и 4000 только "2" и "2000" не одно и то же.Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли.



Звісно, дронами нічого виграти не можна. Без піхоти нічого не захопиш і не утримаєш.

Щодо кількості - загальна кількість знищених танків є у зведеннях Генштабу. Наразі це приблизно 5500 шт. Те, що приблизно половину знищили з дронів - чув вже неодноразово з різних джерел.

Кораблів знищено 22. І ніби більшу частину з них знищили морськими дронами або за їх участі, а також за підтримки повітряних дронів, зокрема байрактарів.

ФПВ, камікадзе і дрони зі скидами почасти закривають нестачу високоточних ракет.

Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають. Звісно, дронами нічого виграти не можна. Без піхоти нічого не захопиш і не утримаєш.Щодо кількості - загальна кількість знищених танків є у зведеннях Генштабу. Наразі це приблизно 5500 шт. Те, що приблизно половину знищили з дронів - чув вже неодноразово з різних джерел.Кораблів знищено 22. І ніби більшу частину з них знищили морськими дронами або за їх участі, а також за підтримки повітряних дронів, зокрема байрактарів.ФПВ, камікадзе і дрони зі скидами почасти закривають нестачу високоточних ракет.Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають. Faceless

Модератор Повідомлень: 34250 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7896 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 14:02 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Ну тоесть конечно ты можешь хоть всю жизнь пользоваться укр картой, но кредиты, ипотеки, аренда недвиги у испанца для тебя считай закрыты. Ну тоесть конечно ты можешь хоть всю жизнь пользоваться укр картой, но кредиты, ипотеки, аренда недвиги у испанца для тебя считай закрыты.

А от цікаво чи дадуть Вам іпотеку, якщо побачать в ЕДР кримінальне провадження по підробці документів для виїзду за кордон? А от цікаво чи дадуть Вам іпотеку, якщо побачать в ЕДР кримінальне провадження по підробці документів для виїзду за кордон? Denik Повідомлень: 2677 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 14:04 Faceless написав: Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають. Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають. знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан. цитату где я говорил "що дрони ролі не грають" vitaliiangel написав: в чём их эффективность в чём их эффективность не равно "дрони ролі не грають". Они ограничено эффективны, что означает "войну ими не выиграть" и не означает "дрони ролі не грають". знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан. цитату где я говорил "що дрони ролі не грають"не равно "дрони ролі не грають". Они ограничено эффективны, что означает "войну ими не выиграть" и не означает "дрони ролі не грають". Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 14:12, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20725 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 14:07 Faceless написав: Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова. Це хіба в срср могли примусово і безкоштовно залучати через ув'язнення і шарашки, як Туполєва чи в таборах, як Корольова.



Щарашки - это 30-40е годы, а расцвет промышленности Союза пришелся на середину 70х. Вон Мрию сделали без шарашек, не так ли? Щарашки - это 30-40е годы, а расцвет промышленности Союза пришелся на середину 70х. Вон Мрию сделали без шарашек, не так ли? katso

Повідомлень: 780 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 14:35 ЛАД написав: shapo

Не тратьте силы и нервы на шамана. Бесполезно.

Уже писал - уровень инструктора райкома партии по идеологии.

Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

У меня давно в чс. А сейчас приходится читать в Ваших цитатах.

Гораздо спокойнее просто не видеть его "умные" и "патриотичные" посты.

С деником тоже не особо стоит. Не тратьте силы и нервы на шамана. Бесполезно.Уже писал - уровеньпо идеологии.Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.У меня давно в чс. А сейчас приходится читать в Ваших цитатах.Гораздо спокойнее просто не видеть его "умные" и "патриотичные" посты.С деником тоже не особо стоит.

рівень інструктора - це твоя недосяжна мрія, я так розумію - не змогла



дуже вірне рішення - спілкуйтеся з shapo у приватних повідомленнях. як раніше сонце було яскравіше та трава зеленіша. й не засмічуйте форум.



ох, коли ж наші 40 років закінчаться, коли помре останній раб... рівень інструктора - це твоя недосяжна мрія, я так розумію - не змогладуже вірне рішення - спілкуйтеся зу приватних повідомленнях. як раніше сонце було яскравіше та трава зеленіша. й не засмічуйте форум.ох, коли ж наші 40 років закінчаться, коли помре останній раб... Shaman

Повідомлень: 4732 З нами з: 29.09.19 Подякував: 518 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 14:38 Faceless написав: Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади

а щось наші прихильники срср притихлі й з цього приводу мовчать.



але не здивуюсь, якщо про себе буркотять - голод це був, радянська влада ні до чого. добре, що хоч це вже соромно прилюдно писати. доживемо, що й писати про гарне життя за срср буде дурнею виглядати а щось наші прихильники срср притихлі й з цього приводу мовчать.але не здивуюсь, якщо про себе буркотять - голод це був, радянська влада ні до чого. добре, що хоч це вже соромно прилюдно писати. доживемо, що й писати про гарне життя за срср буде дурнею виглядати Shaman

Повідомлень: 4732 З нами з: 29.09.19 Подякував: 518 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 14:45 shapo написав: Shaman написав: У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не буде



Якщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо? якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.



А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руські тому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку.... У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не будеЯкщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо?якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руськітому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку....

Все что я хотел сказать говорю.

Борьба с потеплением это кормушка для недобросовестных учёных и правительств коррупционеров тратящих деньги будто их можно печатать,а не зарабатывать чем грешат социалисты и демократы в США .Города России ВСУ не бомбит потому,что нечем да и Байден запретил хотя в них есть объекты военной инфраструктуры.

Как о вкусе устриц можно говорить с тем кто их ел,так и СССР можно обсуждать с тем кто тогда жил и работал,а не ходил пешком под стол. Все что я хотел сказать говорю.Борьба с потеплением это кормушка для недобросовестных учёных и правительств коррупционеров тратящих деньги будто их можно печатать,а не зарабатывать чем грешат социалисты и демократы в США .Города России ВСУ не бомбит потому,что нечем да и Байден запретил хотя в них есть объекты военной инфраструктуры.Как о вкусе устриц можно говорить с тем кто их ел,так и СССР можно обсуждать с тем кто тогда жил и работал,а не ходил пешком под стол.

але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.



але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморон



дуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморондуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах Shaman

Повідомлень: 4732 З нами з: 29.09.19 Подякував: 518 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1581158215831584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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