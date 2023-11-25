в абсолютных числах это сколько? Выражения типа "половина" = манипуляции.
2 или 2000 оба числа половины от 4 и 4000 только "2" и "2000" не одно и то же.
Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 13:24
в абсолютных числах это сколько? Выражения типа "половина" = манипуляции.
2 или 2000 оба числа половины от 4 и 4000 только "2" и "2000" не одно и то же.
Если бы дронами можно было выиграть эту войну, русские бы уже её выиграли.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:33
Ну естественно. Вообще тут логика такая что все должно быть прозрачно. Открываешь счет, показываешь рабочий контракт, там указана твоя зп, показываешь последние 3 инвойса (в моем случае для автономо, нанятым сотрудникам поидее не надо), даешь данные о налоговой регистрации (твой налоговый номер), начинаешь получать зп на счет - банк видит что цифры +/- сходятся (+/- пара сотен роли не играют) и все зашибись. Тебя вообще не трогают. Если продал недвигу, закидываешь своему менеджеру копию договора в ватсап и спокойно принимаешь денежку. А вот если открыл счет, а налоговый номер не предоставил, или сказал что не работаешь и вдруг где-то 500евро украл и положил на счет, то все, блок, бан, и пока. Вплоть до того что если в 2-3 банках Испании тебя забанили, то все остальные 100 банков страны знают об этом и страновишься персоной нон-грата везде. Ну тоесть конечно ты можешь хоть всю жизнь пользоваться укр картой, но кредиты, ипотеки, аренда недвиги у испанца для тебя считай закрыты.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:34
vitaliiangel
Если бы Витальон мог переломить ход войны, он бы уже пришел бы на фронт. Он потому не пришел, что не сможет переломить. Если бы денег Витальона было достаточно, чтоб наполнить бюджет, он бы их уже платил с доходов. А так он потому и не платит.
Продолжать, или сам поймешь, что составные победы - это и налоги, и дроны, и витальоны?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 лис, 2023 13:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Звісно, дронами нічого виграти не можна. Без піхоти нічого не захопиш і не утримаєш.
Щодо кількості - загальна кількість знищених танків є у зведеннях Генштабу. Наразі це приблизно 5500 шт. Те, що приблизно половину знищили з дронів - чув вже неодноразово з різних джерел.
Кораблів знищено 22. І ніби більшу частину з них знищили морськими дронами або за їх участі, а також за підтримки повітряних дронів, зокрема байрактарів.
ФПВ, камікадзе і дрони зі скидами почасти закривають нестачу високоточних ракет.
Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають.
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:04
знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан. цитату где я говорил "що дрони ролі не грають"
не равно "дрони ролі не грають". Они ограничено эффективны, что означает "войну ими не выиграть" и не означает "дрони ролі не грають".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 14:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:07
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:35
рівень інструктора - це твоя недосяжна мрія, я так розумію - не змогла
дуже вірне рішення - спілкуйтеся з shapo у приватних повідомленнях. як раніше сонце було яскравіше та трава зеленіша. й не засмічуйте форум.
ох, коли ж наші 40 років закінчаться, коли помре останній раб...
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:38
а щось наші прихильники срср притихлі й з цього приводу мовчать.
але не здивуюсь, якщо про себе буркотять - голод це був, радянська влада ні до чого. добре, що хоч це вже соромно прилюдно писати. доживемо, що й писати про гарне життя за срср буде дурнею виглядати
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:45
але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.
але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморон
дуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах
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