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Так, панове, досить, повертаємося до теми гілки Еміграція, заробітчанство
His path to the USA
Вчора, гуляючи Барселоною, довго говорив із своїм у минулому підлеглим, який опинився в США. Зараз мешкає в Нью-Йорку - я ось думаю, може зберемось якось в трьох: я, rjkz та Максим.
Історія цікава... Як сказав Максим: "Да, сам никогда не мог представить, что хоть на миг попаду в США, а оно видите как…Жизнь вносит свои коррективы 😉..." Я пригадав, що підлеглим якось сказав щось таке: "До кожного з Вас один - і тільки один! - раз в житті підійде Пані-доля, постукає по плечах та скаже: "Пішли зі мною у цікаве активне життя!" У Вас буде тільки 2 варіанта відповіді: - не чіпай моє плече, стара, я з пацанами йду на пиво... - я готовий: тільки штани підтягну!
Так і сталося. Максим після отримання диплома в одному з вишів України, де записано "інженер-електроомеханік" десь там якось кимось працював. Оженився. Дитина (хлопчик). Треба щось робити...
Тут і підійшла Пані-доля і тихенько сказала: на Аляску працювати з візою Н2В - я оформлення беру на себе - поїдеш? (Примітка: то тимчасова сезонна віза для робітників в сільському або рибному хазяйстві). Рибу ловити... Ось не повірете: ну і Пані-доля!, Максим виїхав 7 січня 2022 року, залишивши жінку та дитину вдома. Працював сумлінно - я його знаю як класного хлопця - тому і не сумніваюсь - тут війна - і роботодавець САМ запропонував оформити йому статус TPS ("...документы, которые разрешают оставаться и работать у них на заводе….").
Пройшов час та Максим оформив виклик родині - вже за програмою U4U - жінка та синочок опинилися в Нью-Йорку (нагадаю, це місто де запланована зустріч "akurt-rjkz-Максим").
Цікаво, що Максим підтвердив те, що розказував нам мешканець цього цікавого міста: "Да, выбор пал на Нью Йорк, так как здесь общественный транспорт очень развит, первое время можно обходится без авто, что для прибывших эмигрантов очень огромный плюс!"
Законне питання від мене: що з житлом (Максим вже виїхав з Аляски та мешкає в місті Нью-Йорк: "...Вы знаете, с жильем мне в НЙ еще повезло. Я без этого вездесущего "кредит скора", снял 1bdr - 1700$ в месяц..." - Де це? - Это район Бруклина,Bensonhurst... https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu - Наші знавці США, які ніколи не були в США, впевнені, що тебе вже 10 разів згвалтували, а ти вже 10 разів застрелив чорношкірого або китайця... - Спокойный, самое главное безопасный район... Все под боком... Что еще для старта нужно... - Ну та вже не нахвалюй, якісь недоліки ж є... - Одно хочу сказать: город дорогой и налоги космические... Плюс к этому сейчас в "догруз" - город перенасыщен эмигрантами...
Максим влаштувався на роботу. Жінка теж працює... Але це зовсім інша історія...
ЛАД написав:shapo Не тратьте силы и нервы на шамана. Бесполезно. Уже писал - уровень инструктора райкома партии по идеологии. Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее. У меня давно в чс. А сейчас приходится читать в Ваших цитатах. Гораздо спокойнее просто не видеть его "умные" и "патриотичные" посты. С деником тоже не особо стоит.
рівень інструктора - це твоя недосяжна мрія, я так розумію - не змогла
дуже вірне рішення - спілкуйтеся з shapo у приватних повідомленнях. як раніше сонце було яскравіше та трава зеленіша. й не засмічуйте форум.
ох, коли ж наші 40 років закінчаться, коли помре останній раб...
На зміну рабам, з нинішнім рівнем освіти, приходять взагалі казна хто...
Shaman написав:У вас є декілька речей, до яких ви відноситесь негативно, судячи з ваших повідомлень - це боротьба з потеплінням, права ЛБГТ та інше. Для мене це маркер, що людина прихильник теорії змов - дискусії тут не буде
Якщо є що казати - скажіть, а не оце я би міг сказати, але не скажу. Ми взагалі про що дискутуємо? якщо про те, що совок все не так однозначно - тут є ваші однодумці вашого ж віку.
А громадську інфраструктуру ми не нищимо цілеспрямовано, ми ж не руські тому порівнювати нема що. Можливо доведеться взимку....
Все что я хотел сказать говорю. Борьба с потеплением это кормушка для недобросовестных учёных и правительств коррупционеров тратящих деньги будто их можно печатать,а не зарабатывать чем грешат социалисты и демократы в США .Города России ВСУ не бомбит потому,что нечем да и Байден запретил хотя в них есть объекты военной инфраструктуры. Как о вкусе устриц можно говорить с тем кто их ел,так и СССР можно обсуждать с тем кто тогда жил и работал,а не ходил пешком под стол.
але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.
але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморон
дуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах
Во-первых,неуважаемый,не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти. Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят. В-третьих,я не любитель СССР ,но и не молюсь в отличие от таких как вы которые наверняка в нем не были даже в качестве туриста на так называемый мир свободного предпринимательства которого нет нигде в мире и в нем также масса негативных моментов. Поэтому и предлагаю заткнуться тем кто не жил и,главное,не работал в СССР рассуждать о его недостатках ( достоинств у него как им рассказали там в принципе не было).
Faceless написав:Нагадаю, сьогодні день пам'яті жертв Голодомору - мабуть, найбільшого злочину радянської влади
а щось наші прихильники срср притихлі й з цього приводу мовчать.
але не здивуюсь, якщо про себе буркотять - голод це був, радянська влада ні до чого. добре, що хоч це вже соромно прилюдно писати. доживемо, що й писати про гарне життя за срср буде дурнею виглядати
С голодомором в качестве геноцида есть определенные проблемы т.к.он коснулся не только украинцев,и не только крестьян ( а геноцид осуществляется в отношении определенной национальной,социальной или религиозной группы). Кроме того,перед тем как повесить все грехи на Россию неплохо бы разобраться кто его осуществлял на местах. И здесь выяснится что никакой горожанин присланный ВКБ и НКВД никогда бы не нашел зерно у крестьянина. Это делали свои же. Пишу потому,что лично это знаю. Мой тесть с западной Украины купил дом в 1985г в Барышевке Киевской области такого активиста который к тому времени уже умер( продавал его сын) и который в начале 30-х ходил в Березань искать спрятанное зерно ,а навстречу ему в Барышевку шел такой же активист из Березани. Также как с причинами ситуации с экономикой и вооружениями Украины до 24.02.2022 г кого обвинять,тоже Россию,которая,несомненно,агрессор,но она бы не посмела напасть на страну с сильной экономикой,армией и ядерным оружием отданным за ничего не стоящую бумажку и распродавшей доставшееся от клятого СССР гор оружия. Не люблю давать советы,но смотрите чаще в зеркало - там увидите основные причины своих бед.
Востаннє редагувалось shapo в Суб 25 лис, 2023 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:На зміну рабам, з нинішнім рівнем освіти, приходять взагалі казна хто...
Всем ненавистникам СССР из которого вышли как минимум их родители и дедушки с бабушками давно предлагается разрушить не только памятники,но и остальную инфраструктуру, жилой фонд ,вузы ( заводы за 30 лет в основном разрушены) и посмотреть что останется после 30 лет независимости.
Bolt написав:На зміну рабам, з нинішнім рівнем освіти, приходять взагалі казна хто...
Всем ненавистникам СССР из которого вышли как минимум их родители и дедушки с бабушками давно предлагается разрушить не только памятники,но и остальную инфраструктуру, жилой фонд ,вузы ( заводы за 30 лет в основном разрушены) и посмотреть что останется после 30 лет независимости.