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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1584158515861587> Додано: Суб 25 лис, 2023 16:43 Bolt написав: shapo написав: Bolt написав: На зміну рабам, з нинішнім рівнем освіти, приходять взагалі казна хто... На зміну рабам, з нинішнім рівнем освіти, приходять взагалі казна хто...



Всем ненавистникам СССР из которого вышли как минимум их родители и дедушки с бабушками давно предлагается разрушить не только памятники,но и остальную инфраструктуру, жилой фонд ,вузы ( заводы за 30 лет в основном разрушены) и посмотреть что останется после 30 лет независимости. Всем ненавистникам СССР из которого вышли как минимум их родители и дедушки с бабушками давно предлагается разрушить не только памятники,но и остальную инфраструктуру, жилой фонд ,вузы ( заводы за 30 лет в основном разрушены) и посмотреть что останется после 30 лет независимости.

А как же Велике будивныцтво?! 😏 А как же Велике будивныцтво?! 😏

Так это ж розкрадання!

Остальное всё уже почти успели разрушить, а тут пришёл какой-то "клоун", который ради "розкрадання" захотел хоть что-то построить. Так это ж розкрадання!Остальное всё уже почти успели разрушить, а тут пришёл какой-то "клоун", который ради "розкрадання" захотел хоть что-то построить. ЛАД 2 Повідомлень: 26593 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5191 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 16:46 Faceless написав: ЛАД написав: Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.

Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения



До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz" , але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.

ЛАД написав: Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.

Это так. Разработки секретны.

Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.

За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

Это так. Разработки секретны.Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте

ЛАД написав: По п.3. Якщо не платити ринкові гроші - то не буде нічого взагалі. Бо нікому буде то робити.

Мова навряд чи про те, щоб побудувати свій локхід мартін, а розробки нових дронів (від камікадзе до розвідувальних і ударних), реб, різних систем і т.п. - цілком реальні гроші для України в масштабах держзамовлення. Особливо, коли мільярди знаходять бруківку перекладати.

Так я об этом и сказал.

Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.

Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.

Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.

И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада? Так я об этом и сказал.Дроны это не новость и не требует каких-то революционных идей. Достаточно простая продукция. Нужная, не спорю. Но явно не достаточная. И требует, действительно, относительно небольших расходов.Сколько денег тратится сейчас на "бруківку перекладати", не знаю. Но если даже много, то за счёт того, что чуть ли не весь бюджет (собственные средства) тратятся на армию, на огромные по нашим меркам зарплаты военным и за счёт большого ПДФО с этих зарплат местные власти имели возможность много тратить. Сейчас, когда у местных властей этот источник дохода забрали, такие расходы резко упадут.Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада?

По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.

По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.

Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.

Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не, але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не вартеПо-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних



О, уже существует не только "Киев Фейслесса", но и "Нью Йорк rjkz"?

О, уже существует не только "Киев Фейслесса", но и "Нью Йорк rjkz"? rjkz

Повідомлень: 15793 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8098 раз. Подякували: 4966 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 16:47 Hotab написав: shapo ,

Мой тесть с западной Украины купил дом в 1985г в Барышевке Киевской области такого активиста который к тому времени уже умер( продавал его сын) и который в начале 30-х ходил в Березань искать спрятанное зерно ,а навстречу ему в Барышевку шел такой же активист из Березани.







В моем подъезде в Херсоне живет (жил) мужичок, который до 24.02.23 был сотрудником херсонского СИЗО (подполковник) , а после оккупации ему предложили его возглавить и он согласился. Я думаю вы понимаете, что в СИЗО потом сидели украинские активисты, подполье и военные . А он возглавляет эти все пытки , будучи руководителем там. Сейчас в розыске, прячется на левом берегу.

Суть вопроса в чем. Можно ли утверждать , что расея не причем, и это украинцы сами себя пытали и истребляли? Иди все же вишамтсполнитеоей безоговорочна, но главный виновник тот, кто организовал массовые убийства? Кто организовал голод. А найти исполнителей среди местных несложно, в любом обществе есть негодяи. Но не в любом им дают власть и силу. В моем подъезде в Херсоне живет (жил) мужичок, который до 24.02.23 был сотрудником херсонского СИЗО (подполковник) , а после оккупации ему предложили его возглавить и он согласился. Я думаю вы понимаете, что в СИЗО потом сидели украинские активисты, подполье и военные . А он возглавляет эти все пытки , будучи руководителем там. Сейчас в розыске, прячется на левом берегу.Суть вопроса в чем. Можно ли утверждать , что расея не причем, и это украинцы сами себя пытали и истребляли? Иди все же вишамтсполнитеоей безоговорочна, но главный виновник тот, кто организовал массовые убийства? Кто организовал голод. А найти исполнителей среди местных несложно, в любом обществе есть негодяи. Но не в любом им дают власть и силу.



Я разве где- то писал что Россия ни при чем в нападении на Украину хотя в ее армии полно генералов не говоря о более низких чинах из Украины,причем из Западной.

Что касается голодомора и местных пособников,то

что-то у поляков,чехов,венгров да и прибалтов (хотя у них частично получилось) после ВМВ пытались провести коллективизацию и ничего не вышло.Может,всё-таки от местного населения тоже что-то зависит,а не только от разнарядки сверху и именно сопротивление или согласие на местах играет не последнюю роль. Ваш полковник из СИЗО вряд ли стал одним из многочисленных коллаборантов на оккупированной Херсонщине потому,что уже народ другой,не тот,что был 90 лет назад.Поэтому и судить о том,что произошло 90 лет назад с нынешних позиций ,мягко говоря,некорректно Я разве где- то писал что Россия ни при чем в нападении на Украину хотя в ее армии полно генералов не говоря о более низких чинах из Украины,причем из Западной.Что касается голодомора и местных пособников,точто-то у поляков,чехов,венгров да и прибалтов (хотя у них частично получилось) после ВМВ пытались провести коллективизацию и ничего не вышло.Может,всё-таки от местного населения тоже что-то зависит,а не только от разнарядки сверху и именно сопротивление или согласие на местах играет не последнюю роль. Ваш полковник из СИЗО вряд ли стал одним из многочисленных коллаборантов на оккупированной Херсонщине потому,что уже народ другой,не тот,что был 90 лет назад.Поэтому и судить о том,что произошло 90 лет назад с нынешних позиций ,мягко говоря,некорректно shapo Повідомлень: 4729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 16:54 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет.

Кроме непосредственных наблюдений, у нынешних ученых есть и другие методы определения климата прошлого. Сотни лет достаточно хорошо изучены благодаря письменным свидетельствам. Более ранние времена изучаются по срезам пород.

Выведены климатические циклы, известно о нескольких климатических катастрофах.

Малый ледниковый период, на выходе из которого мы находимся, изучен достаточно хорошо. Температуры первой трети второго тысячелетия, которые еще не достигнуты, принято называть климатическим оптимумом.

Вся эта информация легко доступна, но ее распространение излишне не педалируется.



Споря о совке, все почему-то забывают о главном.

Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом. Кроме непосредственных наблюдений, у нынешних ученых есть и другие методы определения климата прошлого. Сотни лет достаточно хорошо изучены благодаря письменным свидетельствам. Более ранние времена изучаются по срезам пород.Выведены климатические циклы, известно о нескольких климатических катастрофах.Малый ледниковый период, на выходе из которого мы находимся, изучен достаточно хорошо. Температуры первой трети второго тысячелетия, которые еще не достигнуты, принято называть климатическим оптимумом.Вся эта информация легко доступна, но ее распространение излишне не педалируется.Споря о совке, все почему-то забывают о главном.Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7250 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6200 раз. Подякували: 20369 раз. Профіль 116 66 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:00 Faceless написав:

А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.

А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.



Очередной миф от очередного знатока СССР . Такого никогда не было и не будет,даже в КНДР .

Конечно,привилегированной номенклатуре типа секретаря обкома и не снились нынешние яхты и дворцы олигархов,но все познается в сравнении

В ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу. Очередной миф от очередного знатока СССР . Такого никогда не было и не будет,даже в КНДР .Конечно,привилегированной номенклатуре типа секретаря обкома и не снились нынешние яхты и дворцы олигархов,но все познается в сравненииВ ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу. shapo Повідомлень: 4729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:10 Сибарит написав: shapo написав: Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет.

Кроме непосредственных наблюдений, у нынешних ученых есть и другие методы определения климата прошлого. Сотни лет достаточно хорошо изучены благодаря письменным свидетельствам. Более ранние времена изучаются по срезам пород.

Выведены климатические циклы, известно о нескольких климатических катастрофах.

Малый ледниковый период, на выходе из которого мы находимся, изучен достаточно хорошо. Температуры первой трети второго тысячелетия, которые еще не достигнуты, принято называть климатическим оптимумом.

Вся эта информация легко доступна, но ее распространение излишне не педалируется.



Споря о совке, все почему-то забывают о главном.

Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом. Кроме непосредственных наблюдений, у нынешних ученых есть и другие методы определения климата прошлого. Сотни лет достаточно хорошо изучены благодаря письменным свидетельствам. Более ранние времена изучаются по срезам пород.Выведены климатические циклы, известно о нескольких климатических катастрофах.Малый ледниковый период, на выходе из которого мы находимся, изучен достаточно хорошо. Температуры первой трети второго тысячелетия, которые еще не достигнуты, принято называть климатическим оптимумом.Вся эта информация легко доступна, но ее распространение излишне не педалируется.Споря о совке, все почему-то забывают о главном.Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом.

Какие письменные свидетельства о климате Южной Америки,Африке или Австралии 14-15 веков?

Что касается геологических срезов пород,то как сын геолога могу сказать что это очень сомнительные данные учитывая малую глубину этих срезов и толкования их происхождения. Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс?

Что касается совкового единомыслия,то это очередной миф.Как я писал ранее после смерти Сталина никого не обьявляли врагом и не преследовали за анекдоты о советской власти или иные кухонные разговоры. КГБ уничтожал открытых борцов с советской властью называемых диссидентами,преследовал отказников - людей которые хотели выехать из СССР. В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию) Какие письменные свидетельства о климате Южной Америки,Африке или Австралии 14-15 веков?Что касается геологических срезов пород,то как сын геолога могу сказать что это очень сомнительные данные учитывая малую глубину этих срезов и толкования их происхождения. Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс?Что касается совкового единомыслия,то это очередной миф.Как я писал ранее после смерти Сталина никого не обьявляли врагом и не преследовали за анекдоты о советской власти или иные кухонные разговоры. КГБ уничтожал открытых борцов с советской властью называемых диссидентами,преследовал отказников - людей которые хотели выехать из СССР. В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию) shapo Повідомлень: 4729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:14 shapo написав: В ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу. В ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу.

Бінго. Оце я й хочу донести до інших. Що описане це й є успіх, багато хто й цього не мав. Добре що це ви сказали Бінго. Оце я й хочу донести до інших. Що описане це й є успіх, багато хто й цього не мав. Добре що це ви сказали Shaman

Повідомлень: 4738 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:19 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.

Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.

P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує. Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1850 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:21 ЛАД написав: shapo написав: ..........

Давно здесь не был,поэтому не помню кто из ху ..........Давно здесь не был,поэтому не помню кто из ху

Эти ребята недавние. Эти ребята недавние.

Та-та, не те що у ваші часи - ось тоді були люди ого-го



Десь ми вже це чули Та-та, не те що у ваші часи - ось тоді були люди ого-гоДесь ми вже це чули Shaman

Повідомлень: 4738 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:24 ЛАД написав: shapo

Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

Нагадаю, що в приватній переписці ти теж не дозволяв собі брехливі звинувачення в мою адресу Нагадаю, що в приватній переписці ти теж не дозволяв собі брехливі звинувачення в мою адресу Shaman

Повідомлень: 4738 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1584158515861587> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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