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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 17:26
Дюрі-бачі написав: shapo написав:
У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.
Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.
P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує.
Зачем если это уже сделали вы и обладаете неопровержимыми данными о влиянии человека на геологические процессы по деревьям и льдам Гренландии и Антарктиды( кстати какая наибольшая глубина скважины пробурена в этих льдах?).
С удовольствием ознакомлюсь с собранными по этим исследованиям вами выводами о будущем апокалипсисе перегрева земли от деятельности человека.
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shapo
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:30
Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав:shapo
Не тратьте силы и нервы на шамана. Бесполезно.
Уже писал - уровень инструктора райкома партии
по идеологии.
Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.
У меня давно в чс. А сейчас приходится читать в Ваших цитатах.
Гораздо спокойнее просто не видеть его "умные" и "патриотичные" посты.
С деником тоже не особо стоит.
рівень інструктора - це твоя недосяжна мрія, я так розумію - не змогла
дуже вірне рішення - спілкуйтеся з shapo
у приватних повідомленнях. як раніше сонце було яскравіше та трава зеленіша. й не засмічуйте форум.
ох, коли ж наші 40 років закінчаться, коли помре останній раб...
На зміну рабам, з нинішнім рівнем освіти, приходять взагалі казна хто...
Ви неправі. Просто зараз головасті йдуть не в інженери, а в ІТ. Звідки в нас стільки якісних сеньйорів?
А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час
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Shaman
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:41
Shaman написав:
А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час
Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)
P.S. Зараз унікальний час, коли можна напряму порівняти знання і навики магістрів віком від 20 до 60 років.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 25 лис, 2023 17:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:47
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час
Ну ви загнули...
Просто людина не має з чим порівнювати😏
Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:56
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час
Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)
а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, Дюрі-бачі
? капусту рублять? а винна звісно держава.
в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 лис, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:58
Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час
Ну ви загнули...
Просто людина не має з чим порівнювати😏
Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону.
в мене знайомих в ТРЬОХ родинах діти були учасники міжнародних олімпіад з фізики. тому ще дуже багато залежить від батьків. й в тих, хто з батьків займається освітою - 27 ліцей не питання - питання хисту дитини теж є
вибачте, що переходжу на особистості - але якби ви не тягали сигарети контрабасом, а були десь головним конструктором - можливо й дитина по-іншому відносилась би до навчання. а так покажете, де ці тропи - й продовжиться сімейний бізнес
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 лис, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:59
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час
Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)
а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі
[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.
в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.
Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎
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Додано: Суб 25 лис, 2023 18:01
Bolt написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)
а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі
[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.
в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.
Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎
по старому 70% 4-5, 30% - 3
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