Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 15841585158615871588> Додано: Суб 25 лис, 2023 17:14 shapo написав: В ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу. В ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу.

Бінго. Оце я й хочу донести до інших. Що описане це й є успіх, багато хто й цього не мав. Добре що це ви сказали Бінго. Оце я й хочу донести до інших. Що описане це й є успіх, багато хто й цього не мав. Добре що це ви сказали Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:19 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.

Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.

P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує. Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1850 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:24 ЛАД написав: shapo

Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

Нагадаю, що в приватній переписці ти теж не дозволяв собі брехливі звинувачення в мою адресу Нагадаю, що в приватній переписці ти теж не дозволяв собі брехливі звинувачення в мою адресу Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:26 Дюрі-бачі написав: shapo написав: У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.

Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.

P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує. Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує.

Зачем если это уже сделали вы и обладаете неопровержимыми данными о влиянии человека на геологические процессы по деревьям и льдам Гренландии и Антарктиды( кстати какая наибольшая глубина скважины пробурена в этих льдах?).

С удовольствием ознакомлюсь с собранными по этим исследованиям вами выводами о будущем апокалипсисе перегрева земли от деятельности человека. Зачем если это уже сделали вы и обладаете неопровержимыми данными о влиянии человека на геологические процессы по деревьям и льдам Гренландии и Антарктиды( кстати какая наибольшая глубина скважины пробурена в этих льдах?).С удовольствием ознакомлюсь с собранными по этим исследованиям вами выводами о будущем апокалипсисе перегрева земли от деятельности человека. shapo Повідомлень: 4729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)



P.S. Зараз унікальний час, коли можна напряму порівняти знання і навики магістрів віком від 20 до 60 років. Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)P.S. Зараз унікальний час, коли можна напряму порівняти знання і навики магістрів віком від 20 до 60 років. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 17:53, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1850 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:56 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду) Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, Дюрі-бачі? капусту рублять? а винна звісно держава.



в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було. а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а,? капусту рублять? а винна звісно держава.в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було. Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 лис, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:58 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Ну ви загнули...

Просто людина не має з чим порівнювати😏

Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону. Просто людина не має з чим порівнювати😏Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону.

в мене знайомих в ТРЬОХ родинах діти були учасники міжнародних олімпіад з фізики. тому ще дуже багато залежить від батьків. й в тих, хто з батьків займається освітою - 27 ліцей не питання - питання хисту дитини теж є



вибачте, що переходжу на особистості - але якби ви не тягали сигарети контрабасом, а були десь головним конструктором - можливо й дитина по-іншому відносилась би до навчання. а так покажете, де ці тропи - й продовжиться сімейний бізнес в мене знайомих в ТРЬОХ родинах діти були учасники міжнародних олімпіад з фізики. тому ще дуже багато залежить від батьків. й в тих, хто з батьків займається освітою - 27 ліцей не питання - питання хисту дитини теж євибачте, що переходжу на особистості - але якби ви не тягали сигарети контрабасом, а були десь головним конструктором - можливо й дитина по-іншому відносилась би до навчання. а так покажете, де ці тропи - й продовжиться сімейний бізнес Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 лис, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 17:59 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду) Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.



в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було. а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а,[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.

Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎 Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎 Bolt Повідомлень: 2553 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:01 Bolt написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду) Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.



в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було. а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а,[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.

Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎 Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎

по старому 70% 4-5, 30% - 3 по старому 70% 4-5, 30% - 3 Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:04 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.



в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було. а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а,[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.

Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎 Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎

по старому 70% 4-5, 30% - 3 по старому 70% 4-5, 30% - 3

Не не переведення в 5-ти бальну систему мав на увазі. Не не переведення в 5-ти бальну систему мав на увазі. Bolt Повідомлень: 2553 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15841585158615871588> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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