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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15841585158615871588>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:14

  shapo написав:В ссср 70-х успешным считался человек с 3-комнатной квартирой,автомобилем Жигули и дачей в 5 или 8 соток раз в году выезжающий в Крым,Сочи или Палангу.

Бінго. Оце я й хочу донести до інших. Що описане це й є успіх, багато хто й цього не мав. Добре що це ви сказали :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.

Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.
P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:24

  ЛАД написав:shapo
Причём, в личной переписке вёл себя гораздо приличнее.

Нагадаю, що в приватній переписці ти теж не дозволяв собі брехливі звинувачення в мою адресу ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:26

  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.

Рекомендую почитати наукові статті про методи визначення клімату, зокрема в межах кількох сотень років по деревам, а за мільйони років - по льоду Гренландії / Антарктиди.
P.S. Земля не плоска і глобальної влади (Масонів, Рептилоїдів) не існує.

Зачем если это уже сделали вы и обладаете неопровержимыми данными о влиянии человека на геологические процессы по деревьям и льдам Гренландии и Антарктиды( кстати какая наибольшая глубина скважины пробурена в этих льдах?).
С удовольствием ознакомлюсь с собранными по этим исследованиям вами выводами о будущем апокалипсисе перегрева земли от деятельности человека.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

P.S. Зараз унікальний час, коли можна напряму порівняти знання і навики магістрів віком від 20 до 60 років.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 17:53, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, Дюрі-бачі? капусту рублять? а винна звісно держава.

в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 лис, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:58

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули...

Просто людина не має з чим порівнювати😏
Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону.

в мене знайомих в ТРЬОХ родинах діти були учасники міжнародних олімпіад з фізики. тому ще дуже багато залежить від батьків. й в тих, хто з батьків займається освітою - 27 ліцей не питання - питання хисту дитини теж є

вибачте, що переходжу на особистості - але якби ви не тягали сигарети контрабасом, а були десь головним конструктором - можливо й дитина по-іншому відносилась би до навчання. а так покажете, де ці тропи - й продовжиться сімейний бізнес ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 лис, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:59

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.

в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.

Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:01

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ну ви загнули... Середній рівень і медіана дуже дуже впали, навіть якщо порівнювати з часом мого студентства (між революціями), не кажучи про часи моїх батьків. І падіння пройшло за рахунок "середнього класу". 10% "Ботанів" зараз на високому рівні (на рівні моїх батьків), а далі прірва до 30% тих, хто "ледве витягує на 3" і 60% повних нулів (розподіл суб'єктивний, з мого досвіду)

а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.

в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.

Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎

по старому 70% 4-5, 30% - 3 :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:04

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:а чого ж ви ці 60 відсотків натягуєте, а не відраховуєте? низький рівень випускників - так а що викладачі роблять, а, [b]Дюрі-бачі[/b]? капусту рублять? а винна звісно держава.

в мене вибірка не репрезентативна - магістри, але 70% - 80-95 балів, а 30% - 50-70 балів. повних дурнів взагалі не було.

Бал - то поняття суб'єктивне 😏. Щось типа, як гривня 96 року і 2023.😎

по старому 70% 4-5, 30% - 3 :)

Не не переведення в 5-ти бальну систему мав на увазі.
Bolt
 
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