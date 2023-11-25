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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1585158615871588>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс?

Вы так яростно бросились спорить, что не обратили внимание на абзац про малый ледниковый период, который намекает на естественность процесса потепления :)
Наличие статьи об этом периоде в википедии, на мой взгляд, можно рассматривать как всеобщее донесение информации. Там немного приплетен человеческий фактор, но слишком искусственно.
Большого отклика в широких массах это не находит, поскольку исчезающе малая роль человеческого фактора может нанести болезненный удар по присущей человечеству мании величия. Нам приятнее ощущать себя значимыми, даже если выглядим злодеями :)
  shapo написав:В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию)

Потрясающий пример свободомыслия :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:09

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули...

Просто людина не має з чим порівнювати😏
Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону.

а що робиться в ЗОШ? що не змушують?

мені сподобався німецький підхід, коли в ньому розібрався. а саме - добре вчишся - гімназія чекає на тебе. не дуже - велкам до реале шуле. зовсім не потрібно - хаупт шуле чекає на тебе. ніхто нікого не змушує. чистити каналізацію чи прибирати вулиці теж комусь треба.

а те що вища освіта деградувала в тому сенсі, що диплом дають будь-якому бовдуру? але багато з тих, хто жаліться свого часу, давали ж хабарі викладачеві? й сучасні викладачі - а чого це ви хабарі берете? а винна держава...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:10

  Сибарит написав:
  shapo написав:Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс?

Вы так яростно бросились спорить, что не обратили внимание на абзац про малый ледниковый период, который намекает на естественность процесса потепления :)
Наличие статьи об этом периоде в википедии, на мой взгляд, можно рассматривать как всеобщее донесение информации. Там немного приплетен человеческий фактор, но слишком искусственно.
Большого отклика в широких массах это не находит, поскольку исчезающе малая роль человеческого фактора может нанести болезненный удар по присущей человечеству мании величия. Нам приятнее ощущать себя значимыми, даже если выглядим злодеями :)
  shapo написав:В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию)

Потрясающий пример свободомыслия :)

Я как раз и писал о том,что антропогенный фактор воздействия на изменения климата это как слону дробина,а не картечь в утку как пытаются доказать недобросовестные учёные по распилу бюджетов совсем не совковых стран.
Внутренние разборки внутри цк кпсс я упомянул не в качестве примера свободомыслия,а в том,чтои там не было единомыслия которое приписывают всем 220 млн гражданам СССР
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:17

  rjkz написав:
  Richi написав:
  rjkz написав:Застройка? Я много раз писал, что качество строительства в Украине на порядки выше, но шопаделать?

Причину знаете? Расскажите.


Не знаю.
Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.
Ну и им пофиг на неидеальное качество.
Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.
Думаю, даже в советские времена делали лучше.

Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:19

  shapo написав:
  Shaman написав:але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.

але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморон :D

дуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах ;)

Во-первых,неуважаемый,не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти.
Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.
В-третьих,я не любитель СССР ,но и не молюсь в отличие от таких как вы которые наверняка в нем не были даже в качестве туриста на так называемый мир свободного предпринимательства которого нет нигде в мире и в нем также масса негативных моментов. Поэтому и предлагаю заткнуться тем кто не жил и,главное,не работал в СССР рассуждать о его недостатках ( достоинств у него как им рассказали там в принципе не было).

тримайте себе в руках, нешановний ;) бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.

я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.

у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.

батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:27

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.washingtonpost.com/business ... inflation/
В США завірусилася тема про обід в Макдональдсі за 16,1 долара з маленького бургера, Спрайта та картофеля фрі.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:27

  Сибарит написав:Споря о совке, все почему-то забывают о главном.
Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом.

А чем ``сегодня`` любой страны отличается от времён СССР в плане влияние на народ? Необходимо создать национальную идею и внешнего врага, чтобы управлять массами. Только раньше не было интернета и вливали в уши через газеты, государственное телевидение, партийные собрания и пр. Поощряли и наказывали – держали на коротком поводке.
Сейчас не так? Методы поменялись, а задачи всё те же – влить в уши масс нужное и контролировать все движения. Всё как и раньше – у каждой страны своя идея и наличие внешнего врага.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:42

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають.
знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан. цитату где я говорил "що дрони ролі не грають" Они ограничено эффективны, что означает "войну ими не выиграть" и даже линию фронта дронами не сдвинуть (в отличии от арты).
Так і артою не зсунути лінію фронту без хоча б невеликої кількості піхоти. То що тоді писати очевидні речі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:50

Небольшой фильм про совок. Как по мне снято объективно

https://youtu.be/qUwgMke2GyQ?si=UXPohIbNhRoYXH4h
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:10

[quote="5651714:Shaman]
тримайте себе в руках, нешановний ;) бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.

я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.

у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.

батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.[/quote]



После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно.
Про климат.
В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.
Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний.
shapo
 
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