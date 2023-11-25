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#<1 ... 1585158615871588> Додано: Суб 25 лис, 2023 18:05 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс? Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс?

Вы так яростно бросились спорить, что не обратили внимание на абзац про малый ледниковый период, который намекает на естественность процесса потепления

Наличие статьи об этом периоде в википедии, на мой взгляд, можно рассматривать как всеобщее донесение информации. Там немного приплетен человеческий фактор, но слишком искусственно.

Большого отклика в широких массах это не находит, поскольку исчезающе малая роль человеческого фактора может нанести болезненный удар по присущей человечеству мании величия. Нам приятнее ощущать себя значимыми, даже если выглядим злодеями

shapo написав: В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию) В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию)

Потрясающий пример свободомыслия Вы так яростно бросились спорить, что не обратили внимание на абзац про малый ледниковый период, который намекает на естественность процесса потепленияНаличие статьи об этом периоде в википедии, на мой взгляд, можно рассматривать как всеобщее донесение информации. Там немного приплетен человеческий фактор, но слишком искусственно.Большого отклика в широких массах это не находит, поскольку исчезающе малая роль человеческого фактора может нанести болезненный удар по присущей человечеству мании величия. Нам приятнее ощущать себя значимыми, даже если выглядим злодеямиПотрясающий пример свободомыслия Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7251 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6200 раз. Подякували: 20370 раз. Профіль 116 66 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:09 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час А рівень підготовки студентів приблизно однаковий з поправкою на час

Ну ви загнули... Ну ви загнули...

Просто людина не має з чим порівнювати😏

Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону. Просто людина не має з чим порівнювати😏Пи. Си. Просто бачу, що робиться в ЗОШ, і не думаю що зі вступом до ВУЗу раптом якимось магічним чином все кардинально змінюється. Якщо змінюється, то скоріш в гіршу сторону.

а що робиться в ЗОШ? що не змушують?



мені сподобався німецький підхід, коли в ньому розібрався. а саме - добре вчишся - гімназія чекає на тебе. не дуже - велкам до реале шуле. зовсім не потрібно - хаупт шуле чекає на тебе. ніхто нікого не змушує. чистити каналізацію чи прибирати вулиці теж комусь треба.



а те що вища освіта деградувала в тому сенсі, що диплом дають будь-якому бовдуру? але багато з тих, хто жаліться свого часу, давали ж хабарі викладачеві? й сучасні викладачі - а чого це ви хабарі берете? а винна держава... а що робиться в ЗОШ? що не змушують?мені сподобався німецький підхід, коли в ньому розібрався. а саме - добре вчишся - гімназія чекає на тебе. не дуже - велкам до реале шуле. зовсім не потрібно - хаупт шуле чекає на тебе. ніхто нікого не змушує. чистити каналізацію чи прибирати вулиці теж комусь треба.а те що вища освіта деградувала в тому сенсі, що диплом дають будь-якому бовдуру? але багато з тих, хто жаліться свого часу, давали ж хабарі викладачеві? й сучасні викладачі - а чого це ви хабарі берете? а винна держава... Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:10 Сибарит написав: shapo написав: Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс? Но если это так хорошо изучено,то почему не вынесено для всеобщего,а не узконаучного обсуждения и не указана роль человеческого фактора в потеплении накладываемого на этот такой детерминированный геологический процесс?

Вы так яростно бросились спорить, что не обратили внимание на абзац про малый ледниковый период, который намекает на естественность процесса потепления

Наличие статьи об этом периоде в википедии, на мой взгляд, можно рассматривать как всеобщее донесение информации. Там немного приплетен человеческий фактор, но слишком искусственно.

Большого отклика в широких массах это не находит, поскольку исчезающе малая роль человеческого фактора может нанести болезненный удар по присущей человечеству мании величия. Нам приятнее ощущать себя значимыми, даже если выглядим злодеями

shapo написав: В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию) В самом Политбюро ЦК КПСС не было единомыслия по поводу путей развития страны поэтому и происходили иногда странные убийства Ф.Кулакова,Машерова или киргизского первого секретаря ( забыл его фамилию)

Потрясающий пример свободомыслия Вы так яростно бросились спорить, что не обратили внимание на абзац про малый ледниковый период, который намекает на естественность процесса потепленияНаличие статьи об этом периоде в википедии, на мой взгляд, можно рассматривать как всеобщее донесение информации. Там немного приплетен человеческий фактор, но слишком искусственно.Большого отклика в широких массах это не находит, поскольку исчезающе малая роль человеческого фактора может нанести болезненный удар по присущей человечеству мании величия. Нам приятнее ощущать себя значимыми, даже если выглядим злодеямиПотрясающий пример свободомыслия

Я как раз и писал о том,что антропогенный фактор воздействия на изменения климата это как слону дробина,а не картечь в утку как пытаются доказать недобросовестные учёные по распилу бюджетов совсем не совковых стран.

Внутренние разборки внутри цк кпсс я упомянул не в качестве примера свободомыслия,а в том,чтои там не было единомыслия которое приписывают всем 220 млн гражданам СССР Я как раз и писал о том,что антропогенный фактор воздействия на изменения климата это как слону дробина,а не картечь в утку как пытаются доказать недобросовестные учёные по распилу бюджетов совсем не совковых стран.Внутренние разборки внутри цк кпсс я упомянул не в качестве примера свободомыслия,а в том,чтои там не было единомыслия которое приписывают всем 220 млн гражданам СССР shapo Повідомлень: 4729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:17 rjkz написав: Richi написав: rjkz написав: Застройка? Я много раз писал, что качество строительства в Украине на порядки выше, но шопаделать?

Застройка? Я много раз писал, что качество строительства в Украине на порядки выше, но шопаделать?

Причину знаете? Расскажите. Причину знаете? Расскажите.



Не знаю.

Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.

Ну и им пофиг на неидеальное качество.

Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.

Думаю, даже в советские времена делали лучше. Не знаю.Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.Ну и им пофиг на неидеальное качество.Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.Думаю, даже в советские времена делали лучше.

Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог. Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог. Richi Повідомлень: 1730 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:19 shapo написав: Shaman написав: але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.



але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморон



дуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах але клімат не змінюється, все це вигадали - як ще донедавна писали у Раші. чи врешті-решт вже змінився й продовжує. можна довго дискутувати щ причин, але у вас гадаю немає відповідних знань, та й дослідження клімату - складна річ.але ви безапеляційно заявляєте, що все це вигадка - я ж кажу, теорія змови. про неприязнь до ЛГБТ - теж маркер в тому числі радянської людини - хоча ця тема в срср/раші - взагалі оксюморондуже слушна думка - обговорюйте смак устриць в срср (ще один оксюморон) з іншими пошановувачами срср. бажано в приватних, не смітить на публічних форумах

Во-первых,неуважаемый,не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.

В-третьих,я не любитель СССР ,но и не молюсь в отличие от таких как вы которые наверняка в нем не были даже в качестве туриста на так называемый мир свободного предпринимательства которого нет нигде в мире и в нем также масса негативных моментов. Поэтому и предлагаю заткнуться тем кто не жил и,главное,не работал в СССР рассуждать о его недостатках ( достоинств у него как им рассказали там в принципе не было). Во-первых,неуважаемый,не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти.Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Поэтому все заклинания о влиянии деятельности человека на его изменении не более чем спекуляция,а утверждение что он стал теплее на 2 градуса за последние 100 лет гроша ломаного не стоят.В-третьих,я не любитель СССР ,но и не молюсь в отличие от таких как вы которые наверняка в нем не были даже в качестве туриста на так называемый мир свободного предпринимательства которого нет нигде в мире и в нем также масса негативных моментов. Поэтому и предлагаю заткнуться тем кто не жил и,главное,не работал в СССР рассуждать о его недостатках ( достоинств у него как им рассказали там в принципе не было).

тримайте себе в руках, нешановний бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.



я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.



у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.



батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах. тримайте себе в руках, нешановнийбо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах. Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:27 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.washingtonpost.com/business ... inflation/

В США завірусилася тема про обід в Макдональдсі за 16,1 долара з маленького бургера, Спрайта та картофеля фрі. В США завірусилася тема про обід в Макдональдсі за 16,1 долара з маленького бургера, Спрайта та картофеля фрі. Denik Повідомлень: 2678 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:27 Сибарит написав: Споря о совке, все почему-то забывают о главном.

Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом. Споря о совке, все почему-то забывают о главном.Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом.

А чем ``сегодня`` любой страны отличается от времён СССР в плане влияние на народ? Необходимо создать национальную идею и внешнего врага, чтобы управлять массами. Только раньше не было интернета и вливали в уши через газеты, государственное телевидение, партийные собрания и пр. Поощряли и наказывали – держали на коротком поводке.

Сейчас не так? Методы поменялись, а задачи всё те же – влить в уши масс нужное и контролировать все движения. Всё как и раньше – у каждой страны своя идея и наличие внешнего врага. А чем ``сегодня`` любой страны отличается от времён СССР в плане влияние на народ? Необходимо создать национальную идею и внешнего врага, чтобы управлять массами. Только раньше не было интернета и вливали в уши через газеты, государственное телевидение, партийные собрания и пр. Поощряли и наказывали – держали на коротком поводке.Сейчас не так? Методы поменялись, а задачи всё те же – влить в уши масс нужное и контролировать все движения. Всё как и раньше – у каждой страны своя идея и наличие внешнего врага. Richi Повідомлень: 1730 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:42 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Faceless написав: Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають. Але ж Віталік каже, що дрони ролі не грають. знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан. цитату где я говорил "що дрони ролі не грають" Они ограничено эффективны, что означает "войну ими не выиграть" и даже линию фронта дронами не сдвинуть (в отличии от арты). знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан. цитату где я говорил "що дрони ролі не грають" Они ограничено эффективны, что означает "войну ими не выиграть" и даже линию фронта дронами не сдвинуть (в отличии от арты). Так і артою не зсунути лінію фронту без хоча б невеликої кількості піхоти. То що тоді писати очевидні речі. Так і артою не зсунути лінію фронту без хоча б невеликої кількості піхоти. То що тоді писати очевидні речі. Faceless

Модератор Повідомлень: 34251 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 18:50 Небольшой фильм про совок. Как по мне снято объективно https://youtu.be/qUwgMke2GyQ?si=UXPohIbNhRoYXH4h vitaliiangel

Повідомлень: 20726 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 19:10

тримайте себе в руках, нешановний бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.



я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.



у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.



батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.[/quote]







После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно.

Про климат.

В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.

Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний. [quote="5651714:Shaman]тримайте себе в руках, нешановнийбо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.[/quote]После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно.Про климат.В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний. shapo Повідомлень: 4729 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1585158615871588> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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