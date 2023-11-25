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#<1 ... 1585158615871588 Додано: Суб 25 лис, 2023 19:12 Richi написав: Сибарит написав: Споря о совке, все почему-то забывают о главном.

Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом. Споря о совке, все почему-то забывают о главном.Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом.

А чем ``сегодня`` любой страны отличается от времён СССР в плане влияние на народ? Необходимо создать национальную идею и внешнего врага, чтобы управлять массами. Только раньше не было интернета и вливали в уши через газеты, государственное телевидение, партийные собрания и пр. Поощряли и наказывали – держали на коротком поводке.

Сейчас не так? Методы поменялись, а задачи всё те же – влить в уши масс нужное и контролировать все движения. Всё как и раньше – у каждой страны своя идея и наличие внешнего врага. А чем ``сегодня`` любой страны отличается от времён СССР в плане влияние на народ? Необходимо создать национальную идею и внешнего врага, чтобы управлять массами. Только раньше не было интернета и вливали в уши через газеты, государственное телевидение, партийные собрания и пр. Поощряли и наказывали – держали на коротком поводке.Сейчас не так? Методы поменялись, а задачи всё те же – влить в уши масс нужное и контролировать все движения. Всё как и раньше – у каждой страны своя идея и наличие внешнего врага.

Мені цікаво, реально не бачите різниці чи це такий вид?



В розвинених країнах палітра думок дуже велика. Хтось критикує політику Байдена, хтось Трампа, хтось обох. А в срср, як нам кажуть знавці , якби хтось спробував би обґоворити, що радянський устрій неефективний - чи публічно, чи навіть у колі однодумців 5-10 людей, то вже отримав би антирадянську діяльність - а там або психушка, або тюрма, або ще щось. Невже це неочевидно?



Й ви не бачити зараз різницю між ЗМІ розвинених країн й пропагандою Раши? А дехто не бачить... Мені цікаво, реально не бачите різниці чи це такий вид?В розвинених країнах палітра думок дуже велика. Хтось критикує політику Байдена, хтось Трампа, хтось обох. А в срср, як нам кажуть знавці, якби хтось спробував би обґоворити, що радянський устрій неефективний - чи публічно, чи навіть у колі однодумців 5-10 людей, то вже отримав би антирадянську діяльність - а там або психушка, або тюрма, або ще щось. Невже це неочевидно?Й ви не бачити зараз різницю між ЗМІ розвинених країн й пропагандою Раши? А дехто не бачить... Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 19:27 shapo написав: Shaman написав: тримайте себе в руках, нешановний .бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.



я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.



у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.



батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах. тримайте себе в руках, нешановний .бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.

После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно.

Про климат.

В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.

Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний. После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно.Про климат.В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний.

Ображатися на вас, що ви. нема сенсу



Що ведете себе коректно, помиляєтесь.



Хоч ви й слухали уважно дискусію батька, то це не підстава для таких заяв з апломбом. Я так й не зрозумів, ви хоч бачите, що клімат вже змінюється? Чи це теж вчені брешуть?



Навіть цікаво, ваші досягнення припали на час срср? Тоді ваша образа зрозуміла. Чи вже на часи незалежності? Але при срср було добре



Щось більшість дискусій про наявність моїх знань закінчується на конкретних цифрах, бо як виявляється фахових економістів тут небагато. дехто взагалі вважає, що інженер краще розбирається в економіці. Добре, хоч не кухарка



А золотий мільярд - теж сугубо російський термін. Напевно, вигаданий, щоб хоч якось обґрунтувати, чому така скрепна країна живе в такій сраці Ображатися на вас, що ви.нема сенсуЩо ведете себе коректно, помиляєтесь.Хоч ви й слухали уважно дискусію батька, то це не підстава для таких заяв з апломбом. Я так й не зрозумів, ви хоч бачите, що клімат вже змінюється? Чи це теж вчені брешуть?Навіть цікаво, ваші досягнення припали на час срср? Тоді ваша образа зрозуміла. Чи вже на часи незалежності? Але при срср було добреЩось більшість дискусій про наявність моїх знань закінчується на конкретних цифрах, бо як виявляється фахових економістів тут небагато. дехто взагалі вважає, що інженер краще розбирається в економіці. Добре, хоч не кухаркаА золотий мільярд - теж сугубо російський термін. Напевно, вигаданий, щоб хоч якось обґрунтувати, чому така скрепна країна живе в такій сраці Shaman

Повідомлень: 4741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1585158615871588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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