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Сибарит написав:Споря о совке, все почему-то забывают о главном. Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом.
А чем ``сегодня`` любой страны отличается от времён СССР в плане влияние на народ? Необходимо создать национальную идею и внешнего врага, чтобы управлять массами. Только раньше не было интернета и вливали в уши через газеты, государственное телевидение, партийные собрания и пр. Поощряли и наказывали – держали на коротком поводке. Сейчас не так? Методы поменялись, а задачи всё те же – влить в уши масс нужное и контролировать все движения. Всё как и раньше – у каждой страны своя идея и наличие внешнего врага.
Мені цікаво, реально не бачите різниці чи це такий вид?
В розвинених країнах палітра думок дуже велика. Хтось критикує політику Байдена, хтось Трампа, хтось обох. А в срср, як нам кажуть знавці , якби хтось спробував би обґоворити, що радянський устрій неефективний - чи публічно, чи навіть у колі однодумців 5-10 людей, то вже отримав би антирадянську діяльність - а там або психушка, або тюрма, або ще щось. Невже це неочевидно?
Й ви не бачити зараз різницю між ЗМІ розвинених країн й пропагандою Раши? А дехто не бачить...
Shaman написав:тримайте себе в руках, нешановний .бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.
я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.
у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.
батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.
После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно. Про климат. В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных. Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний.
Ображатися на вас, що ви. нема сенсу
Що ведете себе коректно, помиляєтесь.
Хоч ви й слухали уважно дискусію батька, то це не підстава для таких заяв з апломбом. Я так й не зрозумів, ви хоч бачите, що клімат вже змінюється? Чи це теж вчені брешуть?
Навіть цікаво, ваші досягнення припали на час срср? Тоді ваша образа зрозуміла. Чи вже на часи незалежності? Але при срср було добре
Щось більшість дискусій про наявність моїх знань закінчується на конкретних цифрах, бо як виявляється фахових економістів тут небагато. дехто взагалі вважає, що інженер краще розбирається в економіці. Добре, хоч не кухарка
А золотий мільярд - теж сугубо російський термін. Напевно, вигаданий, щоб хоч якось обґрунтувати, чому така скрепна країна живе в такій сраці
shapo написав:[quote="5651714:Shaman] тримайте себе в руках, нешановний .бо вік - це не підстава вести себе по-хамськи.
я ще раз повторюю - вивчення клімату непросте завдання. але відповідно й заявляти, що все це спекуляція - у вас теж взагалі немає ніяких підстав, бо гадаю професійно ви цим не займалися, більшість інфо з інету.
у демократичних країнах є недоліки, є багато недоліків - але ще нічого кращого не придумали. ось може зараз через таку цифровізацію щось зміниться. та й глобалізацію ніхто не відміняв. й порівнювати рівень свободи слова в розвинених країнах й в срср - це маячня, це не порівнювані речі.
батьки працювали в срср ІТР - й дуже радий, що мені вже не судилося. бо не знаю, чого досяг би в срср, бо не вважаю за потрібне лизати чиюсь дупу, та й дурнів не терплю, хоч й на керівних посадах.[/quote] После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно. Про климат. В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных. Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний. [/quote][/quote] Ображатися на вас, що ви. нема сенсу
Що ведете себе коректно, помиляєтесь.
Хоч ви й слухали уважно дискусію батька, то це не підстава для таких заяв з апломбом. Я так й не зрозумів, ви хоч бачите, що клімат вже змінюється? Чи це теж вчені брешуть?
Навіть цікаво, ваші досягнення припали на час срср? Тоді ваша образа зрозуміла. Чи вже на часи незалежності? Але при срср було добре
Щось більшість дискусій про наявність моїх знань закінчується на конкретних цифрах, бо як виявляється фахових економістів тут небагато. дехто взагалі вважає, що інженер краще розбирається в економіці. Добре, хоч не кухарка
А золотий мільярд - теж сугубо російський термін. Напевно, вигаданий, щоб хоч якось обґрунтувати, чому така скрепна країна живе в такій сраці [/quote]
Читайте внимательнее что я пишу. Я сам занимался научными исследованиями поэтому в отличие от вас представляю не только их задачи,но и результат. А вот здесь от борцов с климатом пока ничего аргументированного и доказанного не слышал. Здесь мне посоветовали начать читать статьи по климатологии,но мне это неинтересно кроме одного - где их результат и прогноз за который этот учёный готов ответить как минимум своей репутацией. При СССР была хоть и отстававшая наука,после 1991г в Украине она закончилась от слова "совсем". Что вы можете понимать в экономике если не работаете финдиректором крупной компании или в НБУ на руководящей должности для меня загадка. Наверное,такой же экономист как Охрименко
shapo написав:После тех ярлыков что вы мне тут навесили ещё имеете наглость на что-то оскорбляться хотя веду я себя очень корректно. Про климат. В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных. Обсуждать с вами что совок,что нынешние страны из ранее причисляемые к золотому миллиарду не вижу смысла т.к.у вас нет для этого знаний.
Ображатися на вас, що ви. нема сенсу
Що ведете себе коректно, помиляєтесь.
Хоч ви й слухали уважно дискусію батька, то це не підстава для таких заяв з апломбом. Я так й не зрозумів, ви хоч бачите, що клімат вже змінюється? Чи це теж вчені брешуть?
Навіть цікаво, ваші досягнення припали на час срср? Тоді ваша образа зрозуміла. Чи вже на часи незалежності? Але при срср було добре
Щось більшість дискусій про наявність моїх знань закінчується на конкретних цифрах, бо як виявляється фахових економістів тут небагато. дехто взагалі вважає, що інженер краще розбирається в економіці. Добре, хоч не кухарка
А золотий мільярд - теж сугубо російський термін. Напевно, вигаданий, щоб хоч якось обґрунтувати, чому така скрепна країна живе в такій сраці
Читайте внимательнее что я пишу. Я сам занимался научными исследованиями поэтому в отличие от вас представляю не только их задачи,но и результат. А вот здесь от борцов с климатом пока ничего аргументированного и доказанного не слышал. Здесь мне посоветовали начать читать статьи по климатологии,но мне это неинтересно кроме одного - где их результат и прогноз за который этот учёный готов ответить как минимум своей репутацией. При СССР была хоть и отстававшая наука,после 1991г в Украине она закончилась от слова "совсем". Что вы можете понимать в экономике если не работаете финдиректором крупной компании или в НБУ на руководящей должности для меня загадка. Наверное,такой же экономист как Охрименко
Тут ви й не знайдете щось деталізоване про клімат, бо тут немає професійних кліматологів. Але бог з ним, не дивіться вгору
Схоже досягнення закінчились разом з срср. Але поки що наука представлена тими ж обличчями, як й в 91. Що ж змінилося?
Ну й звісно ви в курсі, ким я працюю до речі, а яка ваша наукова спеціалізації?
shapo написав:В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.
Чи мали ви на момент роботи над дисертацією достатній рівень англійської мови та доступ до провідних світових наукових журналів з обраної тематики? А то радянська наука - вона така радянська...
Вы хотите предложить мне начать изучать труды института метеорологии из Гамбурга с их теориями? Я уже написал что мне это неинтересно как и то,за что дают Нобелевские премии. Вопрос очень простой - кто и как доказал существенное влияние антропогенного фактора на изменение климата и поэтому готов сделать прогноз на следующие лет 30-40?
shapo написав:В отличие от ваших родителей ИТР я ещё и кандидатскую защитил в СССР не лижа ничью задницу и поэтому в отличие от вас имею представление о научных исследованиях,а с детства слушая споры друзей отца который помимо того что был рудничным геологом ещё и кандидатом геологических наук примерно представляю возможности геологии и геофизики. Поэтому уверен, что нынешняя борьба с потеплением исключительно коррупционное дело с участием недобросовестных учёных.
Чи мали ви на момент роботи над дисертацією достатній рівень англійської мови та доступ до провідних світових наукових журналів з обраної тематики? А то радянська наука - вона така радянська...
Да,я имел доступ до трудов ASME, JSME,civil engineering в библиотеке им.Ленина в Москве где учился в очной аспирантуре и к американским патентам за последние 100 лет в Патентной библиотеке на Бережковской набережной
shapo написав:Да,я имел доступ до трудов ASME, JSME,civil engineering в библиотеке им.Ленина в Москве где учился в очной аспирантуре и к американским патентам за последние 100 лет в Патентной библиотеке на Бережковской набережной