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shapo написав:Вопрос очень простой - кто и как доказал существенное влияние антропогенного фактора на изменение климата и поэтому готов сделать прогноз на следующие лет 30-40?
Він в 1979 році зробив модель зростання температур (червона лінія на графіці), який майже співпав з тим, що мим маємо (чорна лінія). Без людей мало б трохи похолодати (синя лінія) https://www.encyclopedie-environnement. ... climat.jpg P.S. 1 і 2 світові войни його модель погано прогнозувала
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:до речі, а яка ваша наукова спеціалізації?
Й так, Охрименко поганий економіст
Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений. А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?
shapo написав:Вопрос очень простой - кто и как доказал существенное влияние антропогенного фактора на изменение климата и поэтому готов сделать прогноз на следующие лет 30-40?
Він в 1979 році зробив модель зростання температур (червона лінія на графіці), який майже співпав з тим, що мим маємо (чорна лінія). Без людей мало б трохи похолодати (синя лінія) https://www.encyclopedie-environnement. ... climat.jpg P.S. 1 і 2 світові войни його модель погано прогнозувала
Самому не смешно аппроксимировать исследование аж ста лет на геологические процессы у которых совсем другая временная шкала? Тем более в его исследовании основной фактор изменения климата без влияния человека вулканические процессы. А их он может прогнозировать? Кстати, В.И.Вернадский считал что война это геологический процесс
Shaman написав:до речі, а яка ваша наукова спеціалізації?
Й так, Охрименко поганий економіст
Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений. А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?
Так ви вже писали - фіндір
Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював
Shaman написав:до речі, а яка ваша наукова спеціалізації?
Й так, Охрименко поганий економіст
Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений. А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?
Так ви вже писали - фіндір
Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював
Навіщо це робити. В радянській "науці" про це нічого не було. А російська енергетична пропаганда, розповідає, що глобальне потепління через споживання викопного палива - то фейк ))).
Не слышал такого.
І сертифікат B2?
А это обязательно? Вы считаете, что это необходимо для учёного? Почитайте Старикана. У него нет проблемы с чтением и письмом, но с устной речью плохо. Считаете, ему это сильно мешало заниматься наукой?