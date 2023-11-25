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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1587158815891590>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Вопрос очень простой - кто и как доказал существенное влияние антропогенного фактора на изменение климата и поэтому готов сделать прогноз на следующие лет 30-40?

Він в 1979 році зробив модель зростання температур (червона лінія на графіці), який майже співпав з тим, що мим маємо (чорна лінія). Без людей мало б трохи похолодати (синя лінія)
https://www.encyclopedie-environnement. ... climat.jpg
P.S. 1 і 2 світові войни його модель погано прогнозувала
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 лис, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:13

  Shaman написав:до речі, а яка ваша наукова спеціалізації? ;)

Й так, Охрименко поганий економіст

Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика
Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь
До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.
А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:15

  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:Вопрос очень простой - кто и как доказал существенное влияние антропогенного фактора на изменение климата и поэтому готов сделать прогноз на следующие лет 30-40?

Він в 1979 році зробив модель зростання температур (червона лінія на графіці), який майже співпав з тим, що мим маємо (чорна лінія). Без людей мало б трохи похолодати (синя лінія)
https://www.encyclopedie-environnement. ... climat.jpg
P.S. 1 і 2 світові войни його модель погано прогнозувала


Самому не смешно аппроксимировать исследование аж ста лет на геологические процессы у которых совсем другая временная шкала? Тем более в его исследовании основной фактор изменения климата без влияния человека вулканические процессы. А их он может прогнозировать?
Кстати, В.И.Вернадский считал что война это геологический процесс
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:30

  shapo написав:
  Shaman написав:до речі, а яка ваша наукова спеціалізації? ;)

Й так, Охрименко поганий економіст

Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика
Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь
До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.
А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?

Так ви вже писали - фіндір ;)

Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:53

  Shaman написав:
  shapo написав:
  Shaman написав:до речі, а яка ваша наукова спеціалізації? ;)

Й так, Охрименко поганий економіст

Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика
Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь
До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.
А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?

Так ви вже писали - фіндір ;)

Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював :oops:


А почему такая скромность? Стыдно признаться?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:59

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:где их результат и прогноз за который этот учёный готов ответить как минимум своей репутацией.

Можливо варто почати з робіт по глобальному потеплінню, за які дали Нобелівську премію?
https://www.scopus.com/authid/detail.ur ... 2960&zone=

Навіщо це робити. В радянській "науці" про це нічого не було. А російська енергетична пропаганда, розповідає, що глобальне потепління через споживання викопного палива - то фейк ))).

Не слышал такого.
І сертифікат B2?

А это обязательно?
Вы считаете, что это необходимо для учёного?
Почитайте Старикана. У него нет проблемы с чтением и письмом, но с устной речью плохо. Считаете, ему это сильно мешало заниматься наукой?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:04

  ЛАД написав:Почитайте Старикана. У него нет проблемы с чтением и письмом, но с устной речью плохо.
в какой библиотеке можно почитать его труды? Выше тут рекламировали библиотеку им.Ленина в Москве
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:21

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Почитайте Старикана. У него нет проблемы с чтением и письмом, но с устной речью плохо.
в какой библиотеке можно почитать его труды? Выше тут рекламировали библиотеку им.Ленина в Москве

Хотите сказать, что он не Эйнщтейн?
Так наука делается не только Эйнштейнами.
Среди моих однокурсников достаточно людей, которые защитились (и кандидаты, и доктора). Можете не сомневаться, что их труды опубликованы в достаточно серьёзных научных журналах. Есть и работавшие в том или ином качестве на Западе (кстати, и Старикан тоже), но на В2 они не сдавали и, вполне возможно, не сдадут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:22

  Denik написав:
  shapo написав:Да,я имел доступ до трудов ASME, JSME,civil engineering в библиотеке им.Ленина в Москве где учился в очной аспирантуре и к американским патентам за последние 100 лет в Патентной библиотеке на Бережковской набережной

І сертифікат B2?


В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:26

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:где их результат и прогноз за который этот учёный готов ответить как минимум своей репутацией.

Можливо варто почати з робіт по глобальному потеплінню, за які дали Нобелівську премію?
https://www.scopus.com/authid/detail.ur ... 2960&zone=

Навіщо це робити. В радянській "науці" про це нічого не було. А російська енергетична пропаганда, розповідає, що глобальне потепління через споживання викопного палива - то фейк ))).


Тогда и в западной науке не было таких спекуляций. Пока Дюри-бач привел довольно сомнительное исследование менее чем в 100 лет. Что вы можете показать из других исследований кроме надувания щек?
shapo
 
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