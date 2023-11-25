Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1587158815891590 Додано: Суб 25 лис, 2023 21:36 ЛАД написав: Хотите сказать, что он не Эйнщтейн? Хотите сказать, что он не Эйнщтейн? про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром или доктором полезных наук.



Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый. про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром или доктором полезных наук.Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый. vitaliiangel

Повідомлень: 20732 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно

A2 тобто. A2 тобто. Denik Повідомлень: 2682 З нами з: 23.02.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:02 shapo написав: Shaman написав: shapo написав: Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика

Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь

До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.

А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности? Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчикаНикакой наукой последние 30 лет не занимаюсьДо этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?

Так ви вже писали - фіндір



Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював Так ви вже писали - фіндірТак, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював



А почему такая скромность? Стыдно признаться? А почему такая скромность? Стыдно признаться?

Shaman

Повідомлень: 4747 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:03 Denik написав: shapo написав: В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно

A2 тобто. A2 тобто.

А0, і повне знецінення анонімом Деніком, ми всі увірували що Н2О не парниковий газ, а хмари не затримують тепло.

І в СРСР було все погано, тому руйнуєм його спадщину під нуль, а за тим стане всім



Якщо рослини постійно акумулюють СО2, то з часом утворюється його дефіцит.

Але то таке, без англ. В2 логіка не правильна.



Глобалісти сказали "глобальне потепління", то коливаємся разом із лінією партії, повторючи, що так 100 років атропогенний фактор тільки розігріває атмосферу, а корови напукують метану аж занадто. А0, і повне знецінення анонімом Деніком, ми всі увірували що Н2О не парниковий газ, а хмари не затримують тепло.І в СРСР було все погано, тому руйнуєм його спадщину під нуль, а за тим стане всімЯкщо рослини постійно акумулюють СО2, то з часом утворюється його дефіцит.Але то таке, без англ. В2 логіка не правильна.Глобалісти сказали "глобальне потепління", то коливаємся разом із лінією партії, повторючи, що так 100 років атропогенний фактор тільки розігріває атмосферу, а корови напукують метану аж занадто. Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 лис, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33215 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Хотите сказать, что он не Эйнщтейн? Хотите сказать, что он не Эйнщтейн? про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром или доктором полезных наук.



Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый. про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себяили доктором полезных наук.Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый.

Це приклад чи камінь у мене?



А Starikan скоріш за все доктор наук. Фізичних Це приклад чи камінь у мене?скоріш за все доктор наук. Фізичних Shaman

Повідомлень: 4747 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:15 Shaman написав: Це приклад чи камінь у мене Це приклад чи камінь у мене ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь, я что думаю то в лицо и говорю. Но реакция шикарная). Я видел финдиров значительно глупее тебя, так что ты вполне на своем месте. (Не перехвалил?) ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь, я что думаю то в лицо и говорю. Но реакция шикарная). Я видел финдиров значительно глупее тебя, так что ты вполне на своем месте. (Не перехвалил?) vitaliiangel

Повідомлень: 20732 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:16 vitaliiangel написав: Shaman написав: Це приклад чи камінь у мене Це приклад чи камінь у мене ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь я что думаю то в лицо и говорю. А реакция шикарная) ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь я что думаю то в лицо и говорю. А реакция шикарная)

Тобто ти вважаєш, що я не фіндір? Тобто ти вважаєш, що я не фіндір? Shaman

Повідомлень: 4747 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:22 Shaman написав: Тобто ти вважаєш, що я не фіндір Тобто ти вважаєш, що я не фіндір та финдир финдир.



Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека... та финдир финдир.Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека... Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20732 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:27 vitaliiangel написав: Shaman написав: Тобто ти вважаєш, що я не фіндір Тобто ти вважаєш, що я не фіндір где я такое писал?! Я хотел сказать, что в инкогнито общении не стоит на публику заявлять кто ты) потом же спросят название компании, фамилии акционеров, годовой оборот и т.д. где я такое писал?! Я хотел сказать, что в инкогнито общении не стоит на публику заявлять кто ты) потом же спросят название компании, фамилии акционеров, годовой оборот и т.д.

Не бачу проблеми сказати



Доводити щось комусь - оце марна справа. Розумні люди зрозуміють, а дурні - все одно даремно.



Й звісно коли хтось розповідає який він весь разтакий. Знову ж таки, як на мене розум дозволить відфільтрувати одне від іншого.



Я ж у своїй "легенді" не спалився? Не бачу проблеми сказатиДоводити щось комусь - оце марна справа. Розумні люди зрозуміють, а дурні - все одно даремно.Й звісно коли хтось розповідає який він весь разтакий. Знову ж таки, як на мене розум дозволить відфільтрувати одне від іншого.Я ж у своїй "легенді" не спалився? Shaman

Повідомлень: 4747 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:30 Shaman написав: Я ж у своїй "легенді" не спалився Я ж у своїй "легенді" не спалився Раньше я думал, что деньги не пахнут, поэтому финдиры аполитичны. Раньше я думал, что деньги не пахнут, поэтому финдиры аполитичны. vitaliiangel

Повідомлень: 20732 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1587158815891590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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