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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:36
ЛАД написав:
Хотите сказать, что он не Эйнщтейн?
про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром или доктором полезных наук.
Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54
shapo написав:
В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно
A2 тобто.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:02
shapo написав: Shaman написав: shapo написав:
Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика
Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь
До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.
А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?
Так ви вже писали - фіндір
Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював
А почему такая скромность? Стыдно признаться?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:03
Denik написав: shapo написав:
В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно
A2 тобто.
А0, і повне знецінення анонімом Деніком, ми всі увірували що Н2О не парниковий газ, а хмари не затримують тепло.
І в СРСР було все погано, тому руйнуєм його спадщину під нуль, а за тим стане всім
Якщо рослини постійно акумулюють СО2, то з часом утворюється його дефіцит.
Але то таке, без англ. В2 логіка не правильна.
Глобалісти сказали "глобальне потепління", то коливаємся разом із лінією партії, повторючи, що так 100 років атропогенний фактор тільки розігріває атмосферу, а корови напукують метану аж занадто.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 25 лис, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Хотите сказать, что он не Эйнщтейн?
про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром
или доктором полезных наук.
Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый.
Це приклад чи камінь у мене?
А Starikan
скоріш за все доктор наук. Фізичних
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:15
Shaman написав:
Це приклад чи камінь у мене
ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь, я что думаю то в лицо и говорю. Но реакция шикарная). Я видел финдиров значительно глупее тебя, так что ты вполне на своем месте. (Не перехвалил?)
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:16
vitaliiangel написав: Shaman написав:
Це приклад чи камінь у мене
ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь я что думаю то в лицо и говорю. А реакция шикарная)
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:22
Shaman написав:
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
та финдир финдир.
Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека...
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 25 лис, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:27
vitaliiangel написав: Shaman написав:
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
где я такое писал?! Я хотел сказать, что в инкогнито общении не стоит на публику заявлять кто ты) потом же спросят название компании, фамилии акционеров, годовой оборот и т.д.
Не бачу проблеми сказати
Доводити щось комусь - оце марна справа. Розумні люди зрозуміють, а дурні - все одно даремно.
Й звісно коли хтось розповідає який він весь разтакий. Знову ж таки, як на мене розум дозволить відфільтрувати одне від іншого.
Я ж у своїй "легенді" не спалився?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:30
Shaman написав:
Я ж у своїй "легенді" не спалився
Раньше я думал, что деньги не пахнут, поэтому финдиры аполитичны.
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