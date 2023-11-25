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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54
shapo написав:
В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно
A2 тобто.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:02
shapo написав: Shaman написав: shapo написав:
Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика
Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь
До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.
А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?
Так ви вже писали - фіндір
Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював
А почему такая скромность? Стыдно признаться?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Хотите сказать, что он не Эйнщтейн?
про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром
или доктором полезных наук.
Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый.
Це приклад чи камінь у мене?
А Starikan
скоріш за все доктор наук. Фізичних
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:15
Shaman написав:
Це приклад чи камінь у мене
ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь, я что думаю то в лицо и говорю. Но реакция шикарная). Я видел финдиров значительно глупее тебя, так что ты вполне на своем месте. (Не перехвалил?)
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:16
vitaliiangel написав: Shaman написав:
Це приклад чи камінь у мене
ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь я что думаю то в лицо и говорю. А реакция шикарная)
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:22
Shaman написав:
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
та финдир финдир.
Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека...
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 25 лис, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:27
vitaliiangel написав: Shaman написав:
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
где я такое писал?! Я хотел сказать, что в инкогнито общении не стоит на публику заявлять кто ты) потом же спросят название компании, фамилии акционеров, годовой оборот и т.д.
Не бачу проблеми сказати
Доводити щось комусь - оце марна справа. Розумні люди зрозуміють, а дурні - все одно даремно.
Й звісно коли хтось розповідає який він весь разтакий. Знову ж таки, як на мене розум дозволить відфільтрувати одне від іншого.
Я ж у своїй "легенді" не спалився?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:30
Shaman написав:
Я ж у своїй "легенді" не спалився
Раньше я думал, что деньги не пахнут, поэтому финдиры аполитичны.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:39
vitaliiangel написав: Shaman написав:
Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
та финдир финдир.
Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека...
Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні. Бо впевнено розповідаючи/пишучих експертів багато, а от реально знаючих - набагато менше. Й коли людина з цим працює, або просто цікавиться як хобі, або спілкується зі справжнім експертом - більше вірогідність, що вона в темі.
Гроші не індикатор. Наукові степені - непряма ознака, що таки шарить - не завжди
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:41
Shaman написав:
Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні.
к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..
а на моих форумах скучно. чтобы тамошний народ как то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры.
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