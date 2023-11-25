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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1588158915901591>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:В ссср не было и toefl,зато был обязательный кандидатский минимум по английскому. Говорить кроме конференций особенно было не с кем,но для чтения и понимая написанного вполне достаточно

A2 тобто.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:02

  shapo написав:
  Shaman написав:
  shapo написав: Я инженер-строитель,работал до 24.02.2022 инженером технадзора в службе заказчика
Никакой наукой последние 30 лет не занимаюсь
До этого это была динамика сооружений,методы вибро- и сейсмозащиты зданий и сооружений.
А где же вы применяете ваши экономические знания и в какой должности?

Так ви вже писали - фіндір ;)

Так, у по-справжньому великих компаніях головним фіндіром не працював :oops:


А почему такая скромность? Стыдно признаться?

:?: :?: :?:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Хотите сказать, что он не Эйнщтейн?
про библиотеки была шутка. Поскольку все тут инкогнито, кто угодно может назвать себя финдиром или доктором полезных наук.

Неприлично обсуждать форумчан за спиной. Мы ж не хотабы? Пусть старикан будет самый гениальный и успешный среди нас, я не гордый.

Це приклад чи камінь у мене? :D

А Starikan скоріш за все доктор наук. Фізичних
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:15

  Shaman написав:Це приклад чи камінь у мене
ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь, я что думаю то в лицо и говорю. Но реакция шикарная). Я видел финдиров значительно глупее тебя, так что ты вполне на своем месте. (Не перехвалил?)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:16

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:Це приклад чи камінь у мене
ну какой камень? Зачем кругом видеть подлости. Ты знаешь я что думаю то в лицо и говорю. А реакция шикарная)

Тобто ти вважаєш, що я не фіндір? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:22

  Shaman написав:Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
та финдир финдир.

Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 25 лис, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:27

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
где я такое писал?! Я хотел сказать, что в инкогнито общении не стоит на публику заявлять кто ты) потом же спросят название компании, фамилии акционеров, годовой оборот и т.д.

Не бачу проблеми сказати 8)

Доводити щось комусь - оце марна справа. Розумні люди зрозуміють, а дурні - все одно даремно.

Й звісно коли хтось розповідає який він весь разтакий. Знову ж таки, як на мене розум дозволить відфільтрувати одне від іншого.

Я ж у своїй "легенді" не спалився? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:30

  Shaman написав:Я ж у своїй "легенді" не спалився
Раньше я думал, что деньги не пахнут, поэтому финдиры аполитичны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:39

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:Тобто ти вважаєш, що я не фіндір
та финдир финдир.

Я оцениваю оппонента по содержанию его постов, а то кем он работает, сколько у него денег или научных степеней мне по барабану. Не место красит человека...

Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні. Бо впевнено розповідаючи/пишучих експертів багато, а от реально знаючих - набагато менше. Й коли людина з цим працює, або просто цікавиться як хобі, або спілкується зі справжнім експертом - більше вірогідність, що вона в темі.

Гроші не індикатор. Наукові степені - непряма ознака, що таки шарить - не завжди 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:41

  Shaman написав:Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні.
к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..

а на моих форумах скучно. чтобы тамошний народ как то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры.
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